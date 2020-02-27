Для более наглядного сравнения видеокарт все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. VSync при проведении тестов был отключен.
Список игровых приложений:
Assassin's Creed Odyssey.
Battlefield V.
Call of Duty: Modern Warfare (2019).
Far Cry New Dawn.
Hitman 2.
Need for Speed Heat.
Shadow of the Tomb Raider.
Star Wars Jedi: Fallen Order.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
Версия 1.5.1.
DirectX 11.
Модификатор разрешения - 100%.
Угол обзора - 100%.
Сглаживание - высокое.
Качество теней - ультра высокое.
Качество окружения - ультра высокое.
Детализация текстур - высокая.
Качество рельефа - высокое.
Плотность мелких объектов - очень высокое.
Качество тумана - высокое.
Качество воды - очень высокое.
Качество полноэкранных отражений - высокое.
Качество объемных облаков - ультра высокое.
Детализация текстур - высокая.
Качество персонажей - ультра высокое.
Качество объемного освещения - очень высокое.
Качество глубины резкости - высокое.
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Battlefield V
Версия 1.0 сборка 25990.
DirectX 12.
Угол обзора на технике - 95.
Размытие в движении - 50%.
Эффекты глубины резкости - включены.
Хроматическая аберрация - включена.
Зернистость изображения - включена.
Виньетирование - включено.
Оптическая дисторсия - включена.
Разрешение - 100%.
Ограничение частоты кадров - 200.
Рендеринг последующих кадров - включен.
Ограничение памяти графического процессора - включено.
Качество текстур - ультра высокое.
Фильтрация текстур - ультра высокая.
Качество освещения - ультра высокое.
Качество эффектов - ультра высокое.
Качество пост-обработки - ультра высокое.
Качество сетки - ультра высокое.
Качество рельефа - ультра высокое.
Качество травы - ультра высокое.
Сглаживание - ТАА высокое.
Глобальное затенение - HBAO.
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Версия 8.2.7154757.
DirectX 12.
Качество текстур - высокое.
Анизотропная фильтрация - высокая.
Качество частиц - высокое.
Следы пуль - включены.
Тесселяция - все объекты.
Разрешение карт теней - максимальное.
Буферизация локальных теней - включена.
Буферизация теней от солнца - включена.
Освещение частиц - ультра высокое.
Трассировка лучей DirectX - выключена.
Затенение фонового света - все объекты.
Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
Глубина резкости - включена.
Интенсивность Filmic - 1.00.
Глобальный эффект скорости - включен.
Эффект скорости оружия - включен.
Зернистость - 0.00.
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Far Cry New Dawn
Версия 1.0.4.
DirectX 11.
Качество фильтрации текстур - максимальное.
Качество теней - максимальное.
Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
Качество окружения - максимальное.
Качество воды - высокое.
Качество ландшафта - высокое.
Качество объемного тумана - высокое.
Сглаживание - SMAA.
Размытие в движении - включено.
Масштаб поля зрения - 90.
Масштаб разрешения - 1.0.
Текстуры HD - включены.
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Hitman 2
Версия 2.72.0.
DirectX 12.
Сглаживание - SSAA 1.00.
Уровень детализации - ультра высокий.
Качество текстур - высокое.
Фильтрация текстур - анизотропная х16.
Сложное затенение (SSAO) - включено.
Качество теней - ультра высокое.
Контактные тени - включены.
Качество отражений - высокое.
Качество размытия в движении - высокое.
Динамическое увеличение резкости - сильное.
Качество моделирования - наилучшее.
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Need for Speed Heat
Версия 1.04.
DirectX 11.
Размытие в движении - включено.
Качество текстур - ультра высокое.
Качество теней - ультра высокое.
Фильтрация текстур - ультра высокая.
Глобальное освещение - HBAO.
Качество эффектов - ультра высокое.
Качество геометрии - ультра высокое.
Сглаживание - TAA.
Качество ландшафта - ультра высокое.
Детализация растительности - ультра высокая.
Качество пост-обработки - ультра высокое.
Качество отражений - ультра высокое.
Глубина резкости - ультра высокая.
Качество освещения - ультра высокое.
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Shadow of the Tomb Raider
Версия 1.0 build 296.0_64.
DirectX 12.
NVIDIA RTX DLSS - выключена.
Модификатор разрешения - 100%.
Качество текстур - ультра высокое.
Качество теней - ультра высокое.
Анизотропная фильтрация - х16.
Качество трассировки лучей - выключены.
Сложное затенение - HBAO+.
Качество глубины резкости - высокое.
Уровень детализации - ультра высокий.
Тесселяция - включена.
Засветка - включена.
Эффект скорости - включен.
Пространственные отражения - выключены.
Качество пространственных контактных теней - выключены.
Качество симуляции волос - низкое.
Объемное освещение - включено.
Блики - включены.
Эффекты экрана - включены.
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Star Wars Jedi: Fallen Order
Версия 1.02.
DirectX 11.
Максимальный FPS - 144.
Качество графики - эпическое.
Дистанция обзора - эпическая.
Качество теней - эпическое.
Качество сглаживания - эпическое.
Качество текстур - эпическое.
Качество визуальных эффектов - эпическое.
Качество пост-обработки - эпическое.
Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
Заключение
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super уверенно опередил GeForce GTX 1080 в обоих режимах работы. При этом обе модели показали высокие результаты вплоть до разрешения 3440 х 1440.
Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.
GeForce RTX 2060 Super показала приблизительно равные результаты с GeForce GTX 1080 в играх Far Cry New Dawn и Hitman 2.
GeForce RTX 2060 Super была немного быстрее GeForce GTX 1080 в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider и Star Wars Jedi: Fallen Order.
GeForce RTX 2060 Super была заметно быстрее GeForce GTX 1080 в играх Call of Duty: Modern Warfare и Need for Speed Heat.
Итак, видеокарты GeForce RTX 2070 Super и GeForce GTX 1080 Ti были в паритете в двух играх из восьми. В шести проектах новинка NVIDIA оказалась быстрее сородича прошлого поколения.
Основываясь на результатах данного теста можно утверждать, что GeForce RTX 2060 Super уверенно опередила GeForce GTX 1080 Ti в большинстве протестированных игр. Также необходимо упомянуть о ряде преимуществ, которые у нее есть.
Видеокарта GeForce RTX 2060 Super на аппаратном уровне поддерживает новые технологии NVIDIA RTX + DLSS, которые уже реализованы в таких ААА-играх, как Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Control, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein Youngblood.
В нее заложены новые технологические возможности:
NVIDIA Adaptive Shading – адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием «Изменяемая частота затенения» (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по «16 на 16» пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в «плитке» находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.
Mesh Shading – полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.
Multi-View Rendering – это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стереорендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в «классическом» рендеринге для быстрой генерации теней.
Texture-Space Shading – затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.
Дмитрий Олегович aka PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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