Оглавление

Вступление

Видеокарта Radeon RX 5600 XT должна была стать прямым конкурентом серии GeForce GTX 1660, расширив выбор пользователей в среднем весе, актуальном для среднестатистического геймера и игр в разрешении 1920 х 1080.

реклама

В ходе утечек технических характеристик и стоимости новинки становилось ясно, что с такими показателями она способна противостоять более дорогой и производительной модели GeForce RTX 2060. Это побудило компанию AMD за две недели перед анонсом внести неразбериху и в скором порядке просить партнеров выкатывать актуальные версии с BIOS с повышенными тактовыми частотами.

Именно по этой причине многим производителям пришлось в срочном порядке переформировывать модельный ряд своей продукции, а также выпускать новые пресс-релизы. Более того, двухнедельный срок очень мал для крупномасштабных изменений, и в магазины уже были отгружены видеокарты со старыми техническими характеристиками, но качественными печатными платами, которые «на лету» превращались из младших в старшие решения.

Такая судьба коснулась видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X, попавшей к нам на тестирование. Легким движением руки Простой перепрошивкой новинка превращается в топовую модель Radeon RX 5600 XT Gaming Z с повышением тактовой частоты видеопамяти до 1750 МГц (вместо 1500 МГц). Фокус прост – у старшей версии микросхемы памяти по умолчанию рассчитаны на данные ТТХ.

реклама

Технические характеристики

Полное название: MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X; код производителя: Radeon RX 5600 XT Gaming X.

Модель Radeon RX 5600 XT Gaming Z Radeon RX 5600 XT Gaming X Radeon RX 5600 XT Производитель MSI MSI AMD Графический процессор Navi 10 XLE Navi 10 XLE Navi 10 XLE Частота ядра, МГц 1235 1235 1130 Частота ядра (Turbo), МГц 1750 1750 1560 Заводской разгон ядра, МГц 190 190 – Частота памяти, МГц 1750 1500 1500 Заводской разгон видеопамяти, МГц 250 – – Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 6 6 6 Шина памяти, бит 192 192 192 Разъемы интерфейсов 3 x DP;

1 x HDMI 3 x DP;

1 x HDMI 1 x DP;

1 x HDMI;

1 x DVI Питание, разъемы Pin 8 + 8 8 + 8 8 Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 x 95 2 x 95 – Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 9 + 2 9 + 2 – Power Limit (штат/макс), Ватт 160 160 150 Формат СО 2.8 слота 2.8 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 297 x 140 297 x 140 –

Внешний вид и размеры

Видеокарта MSI является правопреемником линейки графических ускорителей MSI Gaming с обновленным дизайном, впервые появившемся в модели Radeon RX 5700 XT Gaming X. Новинка получила более массивную систему охлаждения Twin Frozr 7 и строгий темный дизайн, подчеркивающий контуры вентиляторов красными вставками.

MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X наделена фирменными вентиляторами Torx 3.0 диаметром 95 мм с комбинированными лопастями для обеспечения лучшей производительности.

Длина составляет 297 мм, ширина – 140 мм, в ПК видеокарта практически перекрывает три слота расширения!

Для фиксации внутри системного блока при общей массе 1400 г видеокарта наделена металлическим «бэкплейтом», оберегающим новинку от выгибания текстолита.

Дополнительное питание осуществляется двумя коннекторами 8 pin, что для видеокарты с энергопотреблением 160 Вт является, на мой взгляд, чрезмерной перестраховкой. Однако это обусловлено простой унификацией производства, ведь в случае MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X она получила печатную плату старшего графического ускорителя, а переделкой решили не заниматься.

С одной стороны, производитель тем самым разгрузил линии питания на видеокарте, с другой – требует дополнительного кабеля от блока питания, а при его отсутствии – переходник, который отсутствует в комплектации и на его поиски пользователь должен направиться сам.

реклама

С левой стороны располагается маленький LED-дисплей, воспевающий логотип компании MSI благодаря управляемой RGB-подсветке.

На интерфейсной панели расположены четыре видеовыхода:

Три DisplayPort 1.4;

Один HDMI 2.0b.

реклама

Система охлаждения

Разработчики значительно переработали систему охлаждения для видеокарт нового поколения AMD, что особенно коснулось серии Gaming.

Для дополнительного размещения точек крепления кулера часть винтов расположена с внешней стороны, тем самым первым делом демонтируется опорная пластина – «бэкплейт», под которой располагаются термопрокладки для зоны печатной платы микросхем и графического процессора.

Система охлаждения MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X внушает уважение и вызывает трепет. Все же ее уровень TDP равен 160 Вт.

реклама

В основании располагается медная никелированная пластина, контактирующая с шестью тепловыми трубками: одной 10 мм и пятью – 6 мм.

Подсистему питания накрывает отдельная толстая пластина, являющаяся частью основного радиатора, что является наиболее лучшим и эффективным решением.

реклама

Второстепенное ребро жесткости плавно перетекает в отдельный элемент охлаждения микросхем памяти на печатной плате.

В качестве основного охладителя выступает массивный двухсекционный радиатор, набранный множеством алюминиевых никелированных пластин сложной формы.

Последняя носит название «чешуя дракона», хотя мне она напоминает кое-что иное. Задумка инженеров очень проста и тривиальна: нагнетаемому воздуху проще попасть в расхождение между ребрами и зазоры, далее по направляющей проследовать через все тело радиатора.

реклама

В обычном случае с плоской конструкцией часть потока отражается и затрудняет вентиляторам создавать нужное давление и требует повышение оборотов.

Толщина радиатора MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X варьируется от 20 мм до 30 мм, что сопоставимо с кулерами топовых графических ускорителей уровня GeForce GTX 1080 Ti, RTX 2080 (Super) и RTX 2080 Ti. В любом случае рассматриваемой новинке можно только позавидовать.

За активную часть отвечают популярные вентиляторы PLD10010S12HH производства Power Logic со скоростью вращения 0 – 2600 об/мин.

реклама

Декоративный кожух может похвастаться лишь отдельным LED-дисплеем с подсветкой.

Печатная плата

Видеокарта MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X является прямым продолжением и можно сказать копией модели RX 5700 Gaming X с незначительными изменениями в схемотехнике и отсутствием двух модулей видеопамяти, чтобы соответствовать концепции AMD.

реклама

Печатная плата выполнена на текстолите черного цвета, PCB получил номер v381 ver:6.0.

Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 10 XLE, произведенный по 7 нм техпроцессу на 39-й неделе 2019 года. Он включает 2304 шейдера, 64 блока растеризации и 144 текстурных блока.

Подсистема питания построена по одиннадцатифазной схеме. На графический процессор выделено восемь мосфетов под управлением ШИМ-контроллера IR35217. Если обратить внимание на обратную сторону PCB в зоне VRM GPU, то можно увидеть удвоители, да и сам контроллер не может выдать честные восемь фаз, поэтому здесь результат дублирования, благодаря которому нагрузка по каждой фазе распределяется по двум цепям.

Используются качественные мосфеты TDA21232 с нагрузочной способностью 50 А. Беря в расчет TDP видеокарты, инженеры сделали отличный запас по мощности.

На видеопамять отведены две фазы питания, последняя – на SoC.

Видеокарта оснащена 6 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран шестью микросхемами производства Micron с маркировкой 9WA77 D9WCN. Их тактовая частота составляет 1500 МГц (эффективная частота 12000 МГц).

Комплектация

MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X поставляется в огромной картонной упаковке с черной полиграфией и ярким образом видеокарты, возникающим из тьмы.

На обратной стороне представлены технические характеристики, системные требования, продемонстрированы особенности новинки и указаны поддерживаемы технологии.

Среди последних я обратил внимание на «Day-O Game Driver Optimizations», описание найти мне не удалось, но соответствуя названию, то вероятно имеется виду оптимизация драйверов для игр с момента покупки видеокарты, что звучит иронично.

Набор аксессуаров включает руководство пользователя и фирменный комикс с драконом Лаки.

Тестовый стенд

Конфигурация

Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);

Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);

Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);

Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64;

Драйвер видеокарты: AMD Adrenalin 20.2.1;

Вспомогательные утилиты:

GPU-Z;



Heaven Benchmark 4.0;



MSI Afterburner;



MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X

Оригинальная видеокарта MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X получила заводской разгон ядра на 190 МГц и соответствует Boost до 1750 МГц.

Вентиляторы в простое выключаются благодаря поддержке технологии «Zero Frozr». Получаем следующие показатели:

42°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

45°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X. На официальных источниках показатель TDP составляет 160 Вт, в драйвере AMD Adrenalin указано 204 Вт.

Версия BIOS датируется 17 январем, за неделю до официального анонса.

Дополнительная информация из утилиты MorePowerTool с частотами в разных режимах и лимитами.

Видеокарта MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X наделена лучшей системой охлаждения в распоряжении компании MSI среди двухвентиляторных моделей, что я тестировал. Благодаря данному кулеру новинка прогревается лишь до 54-55°C по графическому процессору при 1300 об/мин и низком уровне шума! Хочется отметить отличную работу инженеров. Температуры подсистемы питания и микросхем памяти составляют 47°C и 66°C соответственно.

Бочку меда портит программное ограничение, я бы сказал сдерживающее тактовую частоту графического процессора в диапазоне 1700-1750 МГц: на расширение лимитов потребления в утилите MSI Afterburner и драйвере Adrenalin видеокарта не реагировала и не выходила на стабильный максимум 1750 МГц.

При максимальной скорости вентиляторов температуры ядра, силовой части и памяти опускаются до 49°C, 41°C и 60°C соответственно. Шум – очень высокий.

Ради спортивного интереса производим даунвольтинг. Не теряя стабильности, удается понизить напряжение с 962 мВ до 887 мВ, на что видеокарта в автоматическом режиме реагирует лишь уменьшением скорости вращения кулера с 1300 об/мин до 1100 об/мин.

Стандартные частоты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z

На текущий момент топовая разновидность MSI Radeon RX 5600 XT получила наименование «Gaming Z» и предлагает повышение частоты видеопамяти до 1750 МГц. Остальные параметры соответствуют ранее рассмотренной модели.

В соответствии с правилами о неразглашении (NDA) предоставить актуальную прошивку для превращения MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X в старшую модель я не могу, однако произвести ручной разгон или правку реестра с помощью программы MorePowerTool вы можете и сами: эффект будет одинаков.

MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z бустит до той же отметки ~1720 МГц и оказывается чуть горячее с новым BIOS, в частности, температура памяти с повышением частоты до 1750 МГц возросла на 2°C.

Разгон MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z

Несмотря на отличную систему охлаждения, реализовать потенциал видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z помешали программные ограничения, и я упирался в лимиты 1820 МГц по ядру и 1860 МГц по памяти.

Да и утилита MorePowerTool оказалась бессильна на текущем стенде с версией драйвера 20.2.1.

Оверклокинг MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z добавляет 4% производительности или +10% в сравнении с оригинальной моделью Radeon RX 5600 XT Gaming X.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура памяти, датчик Memory Junction, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура зоны VRM, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Обороты вентиляторов, режим Авто, %



об/мин

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Уровень шума в простое и нагрузке



дБА

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)



3DMark Fire Strike Extreme

МГц





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Что касается игровой производительности Radeon RX 5600 XT, то она уже была рассмотрена нами в соответствующих обзорах – как в штатном режиме, так и в разгоне. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.

Заключение

Если существует эталон идеальной видеокарты, то по конструкции системы охлаждения модель MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X подобралась максимально близко к нему. И по результатам тестирования это сложно оспорить: на фоне других участников новинка выглядит путеводной звездой.

Но лавры в нашем деле всегда что-то омрачает. В случае версии Gaming X это высокая стоимость и большие размеры; и если габариты станут преградой лишь для бюджетных корпусов, то ценник остается сдерживающим фактором. Что ж, для топового продукта это неудивительно. Если разделять тестируемые модели по сегментам – бюджетные, средние и премиум, то в среде последних MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X задает высокую планку. Ждем ответа от конкурентов, очень ждем.

Ну а видеокарта MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z будет отличным выбором для требовательного геймера, нацеленного на построение производительной и тихой системы для игр в Full HD и 2К.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: