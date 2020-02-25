Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Комплектация
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования
- Стандартные частоты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
- Стандартные частоты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z
- Разгон MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Видеокарта Radeon RX 5600 XT должна была стать прямым конкурентом серии GeForce GTX 1660, расширив выбор пользователей в среднем весе, актуальном для среднестатистического геймера и игр в разрешении 1920 х 1080.
рекламаВ ходе утечек технических характеристик и стоимости новинки становилось ясно, что с такими показателями она способна противостоять более дорогой и производительной модели GeForce RTX 2060. Это побудило компанию AMD за две недели перед анонсом внести неразбериху и в скором порядке просить партнеров выкатывать актуальные версии с BIOS с повышенными тактовыми частотами.
Именно по этой причине многим производителям пришлось в срочном порядке переформировывать модельный ряд своей продукции, а также выпускать новые пресс-релизы. Более того, двухнедельный срок очень мал для крупномасштабных изменений, и в магазины уже были отгружены видеокарты со старыми техническими характеристиками, но качественными печатными платами, которые «на лету» превращались из младших в старшие решения.
Такая судьба коснулась видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X, попавшей к нам на тестирование.
Легким движением руки Простой перепрошивкой новинка превращается в топовую модель Radeon RX 5600 XT Gaming Z с повышением тактовой частоты видеопамяти до 1750 МГц (вместо 1500 МГц). Фокус прост – у старшей версии микросхемы памяти по умолчанию рассчитаны на данные ТТХ.
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Технические характеристики
Полное название: MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X; код производителя: Radeon RX 5600 XT Gaming X.
|Модель
|Radeon RX 5600 XT Gaming Z
|Radeon RX 5600 XT Gaming X
|Radeon RX 5600 XT
|Производитель
|MSI
|MSI
|AMD
|Графический процессор
|Navi 10 XLE
|Navi 10 XLE
|Navi 10 XLE
|Частота ядра, МГц
|1235
|1235
|1130
|Частота ядра (Turbo), МГц
|1750
|1750
|1560
|Заводской разгон ядра, МГц
|190
|190
|–
|Частота памяти, МГц
|1750
|1500
|1500
|Заводской разгон видеопамяти, МГц
|250
|–
|–
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|Объем памяти, Гбайт
|6
|6
|6
|Шина памяти, бит
|192
|192
|192
|Разъемы интерфейсов
|3 x DP;
1 x HDMI
|3 x DP;
1 x HDMI
|1 x DP;
1 x HDMI;
1 x DVI
|Питание, разъемы Pin
|8 + 8
|8 + 8
|8
|Количество вентиляторов/диаметр, мм
|2 x 95
|2 x 95
|–
|Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз
|9 + 2
|9 + 2
|–
|Power Limit (штат/макс), Ватт
|160
|160
|150
|Формат СО
|2.8 слота
|2.8 слота
|2 слота
|Размеры видеокарты, мм
|297 x 140
|297 x 140
|–
Внешний вид и размеры
Видеокарта MSI является правопреемником линейки графических ускорителей MSI Gaming с обновленным дизайном, впервые появившемся в модели Radeon RX 5700 XT Gaming X. Новинка получила более массивную систему охлаждения Twin Frozr 7 и строгий темный дизайн, подчеркивающий контуры вентиляторов красными вставками.
MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X наделена фирменными вентиляторами Torx 3.0 диаметром 95 мм с комбинированными лопастями для обеспечения лучшей производительности.
Длина составляет 297 мм, ширина – 140 мм, в ПК видеокарта практически перекрывает три слота расширения!
Для фиксации внутри системного блока при общей массе 1400 г видеокарта наделена металлическим «бэкплейтом», оберегающим новинку от выгибания текстолита.
Дополнительное питание осуществляется двумя коннекторами 8 pin, что для видеокарты с энергопотреблением 160 Вт является, на мой взгляд, чрезмерной перестраховкой. Однако это обусловлено простой унификацией производства, ведь в случае MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X она получила печатную плату старшего графического ускорителя, а переделкой решили не заниматься.
С одной стороны, производитель тем самым разгрузил линии питания на видеокарте, с другой – требует дополнительного кабеля от блока питания, а при его отсутствии – переходник, который отсутствует в комплектации и на его поиски пользователь должен направиться сам.
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С левой стороны располагается маленький LED-дисплей, воспевающий логотип компании MSI благодаря управляемой RGB-подсветке.
На интерфейсной панели расположены четыре видеовыхода:
- Три DisplayPort 1.4;
- Один HDMI 2.0b.
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Система охлаждения
Разработчики значительно переработали систему охлаждения для видеокарт нового поколения AMD, что особенно коснулось серии Gaming.
Для дополнительного размещения точек крепления кулера часть винтов расположена с внешней стороны, тем самым первым делом демонтируется опорная пластина – «бэкплейт», под которой располагаются термопрокладки для зоны печатной платы микросхем и графического процессора.
Система охлаждения MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X внушает уважение и вызывает трепет. Все же ее уровень TDP равен 160 Вт.
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В основании располагается медная никелированная пластина, контактирующая с шестью тепловыми трубками: одной 10 мм и пятью – 6 мм.
Подсистему питания накрывает отдельная толстая пластина, являющаяся частью основного радиатора, что является наиболее лучшим и эффективным решением.
рекламаВторостепенное ребро жесткости плавно перетекает в отдельный элемент охлаждения микросхем памяти на печатной плате.
В качестве основного охладителя выступает массивный двухсекционный радиатор, набранный множеством алюминиевых никелированных пластин сложной формы.
Последняя носит название «чешуя дракона», хотя мне она напоминает кое-что иное. Задумка инженеров очень проста и тривиальна: нагнетаемому воздуху проще попасть в расхождение между ребрами и зазоры, далее по направляющей проследовать через все тело радиатора.
рекламаВ обычном случае с плоской конструкцией часть потока отражается и затрудняет вентиляторам создавать нужное давление и требует повышение оборотов.
Толщина радиатора MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X варьируется от 20 мм до 30 мм, что сопоставимо с кулерами топовых графических ускорителей уровня GeForce GTX 1080 Ti, RTX 2080 (Super) и RTX 2080 Ti. В любом случае рассматриваемой новинке можно только позавидовать.
За активную часть отвечают популярные вентиляторы PLD10010S12HH производства Power Logic со скоростью вращения 0 – 2600 об/мин.
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Декоративный кожух может похвастаться лишь отдельным LED-дисплеем с подсветкой.
Печатная плата
Видеокарта MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X является прямым продолжением и можно сказать копией модели RX 5700 Gaming X с незначительными изменениями в схемотехнике и отсутствием двух модулей видеопамяти, чтобы соответствовать концепции AMD.
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Печатная плата выполнена на текстолите черного цвета, PCB получил номер v381 ver:6.0.
Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 10 XLE, произведенный по 7 нм техпроцессу на 39-й неделе 2019 года. Он включает 2304 шейдера, 64 блока растеризации и 144 текстурных блока.
Подсистема питания построена по одиннадцатифазной схеме. На графический процессор выделено восемь мосфетов под управлением ШИМ-контроллера IR35217. Если обратить внимание на обратную сторону PCB в зоне VRM GPU, то можно увидеть удвоители, да и сам контроллер не может выдать честные восемь фаз, поэтому здесь результат дублирования, благодаря которому нагрузка по каждой фазе распределяется по двум цепям.
Используются качественные мосфеты TDA21232 с нагрузочной способностью 50 А. Беря в расчет TDP видеокарты, инженеры сделали отличный запас по мощности.
На видеопамять отведены две фазы питания, последняя – на SoC.
Видеокарта оснащена 6 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран шестью микросхемами производства Micron с маркировкой 9WA77 D9WCN. Их тактовая частота составляет 1500 МГц (эффективная частота 12000 МГц).
Комплектация
MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X поставляется в огромной картонной упаковке с черной полиграфией и ярким образом видеокарты, возникающим из тьмы.
На обратной стороне представлены технические характеристики, системные требования, продемонстрированы особенности новинки и указаны поддерживаемы технологии.
Среди последних я обратил внимание на «Day-O Game Driver Optimizations», описание найти мне не удалось, но соответствуя названию, то вероятно имеется виду оптимизация драйверов для игр с момента покупки видеокарты, что звучит иронично.
Набор аксессуаров включает руководство пользователя и фирменный комикс с драконом Лаки.
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: AMD Adrenalin 20.2.1;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Инструментарий и методика тестирования
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
Оригинальная видеокарта MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X получила заводской разгон ядра на 190 МГц и соответствует Boost до 1750 МГц.
Вентиляторы в простое выключаются благодаря поддержке технологии «Zero Frozr». Получаем следующие показатели:
- 42°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 45°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X. На официальных источниках показатель TDP составляет 160 Вт, в драйвере AMD Adrenalin указано 204 Вт.
Версия BIOS датируется 17 январем, за неделю до официального анонса.
Дополнительная информация из утилиты MorePowerTool с частотами в разных режимах и лимитами.
Видеокарта MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X наделена лучшей системой охлаждения в распоряжении компании MSI среди двухвентиляторных моделей, что я тестировал. Благодаря данному кулеру новинка прогревается лишь до 54-55°C по графическому процессору при 1300 об/мин и низком уровне шума! Хочется отметить отличную работу инженеров. Температуры подсистемы питания и микросхем памяти составляют 47°C и 66°C соответственно.
Бочку меда портит программное ограничение, я бы сказал сдерживающее тактовую частоту графического процессора в диапазоне 1700-1750 МГц: на расширение лимитов потребления в утилите MSI Afterburner и драйвере Adrenalin видеокарта не реагировала и не выходила на стабильный максимум 1750 МГц.
При максимальной скорости вентиляторов температуры ядра, силовой части и памяти опускаются до 49°C, 41°C и 60°C соответственно. Шум – очень высокий.
Ради спортивного интереса производим даунвольтинг. Не теряя стабильности, удается понизить напряжение с 962 мВ до 887 мВ, на что видеокарта в автоматическом режиме реагирует лишь уменьшением скорости вращения кулера с 1300 об/мин до 1100 об/мин.
Стандартные частоты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z
На текущий момент топовая разновидность MSI Radeon RX 5600 XT получила наименование «Gaming Z» и предлагает повышение частоты видеопамяти до 1750 МГц. Остальные параметры соответствуют ранее рассмотренной модели.
В соответствии с правилами о неразглашении (NDA) предоставить актуальную прошивку для превращения MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X в старшую модель я не могу, однако произвести ручной разгон или правку реестра с помощью программы MorePowerTool вы можете и сами: эффект будет одинаков.
MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z бустит до той же отметки ~1720 МГц и оказывается чуть горячее с новым BIOS, в частности, температура памяти с повышением частоты до 1750 МГц возросла на 2°C.
Разгон MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z
Несмотря на отличную систему охлаждения, реализовать потенциал видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z помешали программные ограничения, и я упирался в лимиты 1820 МГц по ядру и 1860 МГц по памяти.
Да и утилита MorePowerTool оказалась бессильна на текущем стенде с версией драйвера 20.2.1.
Оверклокинг MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z добавляет 4% производительности или +10% в сравнении с оригинальной моделью Radeon RX 5600 XT Gaming X.
Graphics Score
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Graphics Score
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Результаты протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше
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Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше
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Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme
Меньше – лучше
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об/мин
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дБА
Меньше – лучше
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3DMark Fire Strike Extreme
МГц
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Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor
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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.
Что касается игровой производительности Radeon RX 5600 XT, то она уже была рассмотрена нами в соответствующих обзорах – как в штатном режиме, так и в разгоне. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
Если существует эталон идеальной видеокарты, то по конструкции системы охлаждения модель MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X подобралась максимально близко к нему. И по результатам тестирования это сложно оспорить: на фоне других участников новинка выглядит путеводной звездой.
Но лавры в нашем деле всегда что-то омрачает. В случае версии Gaming X это высокая стоимость и большие размеры; и если габариты станут преградой лишь для бюджетных корпусов, то ценник остается сдерживающим фактором. Что ж, для топового продукта это неудивительно. Если разделять тестируемые модели по сегментам – бюджетные, средние и премиум, то в среде последних MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X задает высокую планку. Ждем ответа от конкурентов, очень ждем.
Ну а видеокарта MSI Radeon RX 5600 XT Gaming Z будет отличным выбором для требовательного геймера, нацеленного на построение производительной и тихой системы для игр в Full HD и 2К.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X;
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
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