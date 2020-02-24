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Вступление

В недавнем прошлом мною был проведен масштабный перетест игры Rage 2 (движок Apex). В ходе обработки результатов в глаза бросилась заметно возросшая производительность некоторых видеокарт. Изначально я подумал, что при замерах была допущена ошибка, и протестировал несколько графических ускорителей еще раз. Но результаты оказались правильными!

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В итоге я решил оформить небольшую заметку, в которой будет отражена производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры Rage 2. С радостью поделюсь своим открытием с нашими читателями.

Напомню, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.