Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Вступление
В недавнем прошлом мною был проведен масштабный перетест игры Rage 2 (движок Apex). В ходе обработки результатов в глаза бросилась заметно возросшая производительность некоторых видеокарт. Изначально я подумал, что при замерах была допущена ошибка, и протестировал несколько графических ускорителей еще раз. Но результаты оказались правильными!
рекламаВ итоге я решил оформить небольшую заметку, в которой будет отражена производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры Rage 2. С радостью поделюсь своим открытием с нашими читателями.
Напомню, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Видеоролик тестового отрезка:
Итак, по сводным диаграммам производительности видеокарт видно, что для графических ускорителей NVIDIA Pascal, AMD Vega и Polaris была проведена «рядовая» работа по оптимизации игры и улучшению драйверов. Чего нельзя сказать о моделях NVIDIA Turing, рост производительности которых составил впечатляющие 6-11%.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Графические настройки
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
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Заключение
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В итоге благодаря работе, проделанной как разработчиками игры, так и программистами компании NVIDIA, видеокарты с архитектурой Turing ушли в заметный отрыв от соперников.
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Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Видеоролик тестового отрезка:
Итак, по сводным диаграммам производительности видеокарт видно, что для графических ускорителей NVIDIA Pascal, AMD Vega и Polaris была проведена «рядовая» работа по оптимизации игры и улучшению драйверов. Чего нельзя сказать о моделях NVIDIA Turing, рост производительности которых составил впечатляющие 6-11%.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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