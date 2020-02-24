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Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры

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Оглавление

Вступление

В недавнем прошлом мною был проведен масштабный перетест игры Rage 2 (движок Apex). В ходе обработки результатов в глаза бросилась заметно возросшая производительность некоторых видеокарт. Изначально я подумал, что при замерах была допущена ошибка, и протестировал несколько графических ускорителей еще раз. Но результаты оказались правильными!

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В итоге я решил оформить небольшую заметку, в которой будет отражена производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры Rage 2. С радостью поделюсь своим открытием с нашими читателями.

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Напомню, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версии 1.0 и 1.09 update 4.
  • Vulkan.
    • Поле зрения - 110.
    • Размытие в движении - включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Масштаб разрешения - ручной.
    • Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.
    • Геометрические детали - ультра высокие.
    • Глобальное освещение - включено.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Тень игрока - включена.
    • Динамические отражения - включены.
    • Разрешение теней - ультра высокое.
    • Число теней - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Мягкие частицы - включены.

Видеоролик тестового отрезка:

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

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Заключение

Итак, по сводным диаграммам производительности видеокарт видно, что для графических ускорителей NVIDIA Pascal, AMD Vega и Polaris была проведена «рядовая» работа по оптимизации игры и улучшению драйверов. Чего нельзя сказать о моделях NVIDIA Turing, рост производительности которых составил впечатляющие 6-11%.

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В итоге благодаря работе, проделанной как разработчиками игры, так и программистами компании NVIDIA, видеокарты с архитектурой Turing ушли в заметный отрыв от соперников.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix rage 2 apex engine

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