Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020

+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V, основанной на движке Frostbite 3. С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

реклама

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

700x600 62 KB

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i5-6600К или AMD FX-6350 ВЕ.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7870 2048 Мбайт.

реклама

Рекомендованные:
  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1500X.
  • Оперативная память: 12 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RХ 580 8192 Мбайт.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

Видеоролик тестового отрезка:


Описание тестовых конфигураций приведено в конце материала.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

720x958 62 KB

720x958 62 KB

720x958 62 KB

реклама



2560х1080

720x958 62 KB

720x958 62 KB

720x958 62 KB

2560х1440

реклама

720x958 62 KB

720x958 62 KB

720x958 62 KB

3440х1440

720x958 62 KB

реклама

720x958 62 KB

720x958 62 KB

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

720x958 62 KB

реклама

720x958 62 KB

720x958 62 KB

720x958 62 KB

Тестовые конфигурации

Тесты видеокарт проводились на следующем стенде:

  • Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;
  • Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);
  • Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц).

реклама

Видеокарты:
  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 @ 1960/16000 МГц (ASUS);
  • GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1815/15500 @ 2000/18000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1710/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1770/14000 @ 1980/16000 МГц (ASUS);
  • GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1620/14000 @ 1970/16000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1650/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1680/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1770/12000 @ 2000/15000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1785/14000 @ 2000/15500 МГц (MSI);
  • GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1785/8000 @ 2050/9500 МГц (Palit);
  • GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1725/12000 @ 1950/14000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1665/8000 @ 1950/9500 МГц (MSI);

  • GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт - 1582/11000 @ 1880/11800 МГц (Palit);
  • GeForce GTX 1080 8192 Mбайт - 1734/10000 @ 2000/11500 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1070 Ti 8192 Mбайт - 1683/8008 @ 2000/9500 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1070 8192 Mбайт - 1683/8008 @ 1964/9500 МГц (MSI);
  • GeForce GTX 1060 6144 Mбайт - 1708/8008 @ 1940/9400 МГц (ASUS);
  • GeForce GTX 1060 3072 Mбайт - 1708/8008 @ 1920/9300 МГц (MSI);
  • GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 1390/7012 @ 1750/8000 МГц (Palit);
  • GeForce GTX 1050 3072 Mбайт - 1518/7012 @ 1750/8000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1050 2048 Mбайт - 1455/7012 @ 1770/8000 МГц (Palit);

  • GeForce GTX 980 Ti 6144 Mбайт - 1076/7012 @ 1420/8100 МГц (Zotac);
  • GeForce GTX 980 4096 Mбайт - 1216/7012 @ 1440/8000 МГц (Palit);
  • GeForce GTX 970 4096 Mбайт - 1178/7012 @ 1430/8000 МГц (Zotac);
  • GeForce GTX 960 2098 Mбайт - 1178/7012 @ 1450/8000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 950 2098 Mбайт - 1188/6600 @ 1480/8000 МГц (Palit);

  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1755/14000 @ 2000/15000 МГц (MSI);
  • Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1625/14000 @ 1850/15000 МГц (Sapphire);

  • Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);
  • Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);
  • Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI);
  • Radeon RX 560 2048 Мбайт - 1275/7000 @ 1430/8000 МГц (ASUS);

  • Radeon R9 Fury X 4096 Мбайт - 1050/500 @ 1150/500 МГц (Sapphire);
  • Radeon R9 Fury 4096 Мбайт - 1000/500 @ 1100/500 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX 480 4096 Мбайт - 1266/8000 @ 1340/8700 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX 470 4096 Мбайт - 1206/6600 @ 1330/7600 МГц (Gigabyte);
  • Radeon RX 460 2048 Мбайт - 1206/7000 @ 1350/8000 МГц (PowerColor).

Тесты процессоров проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Материнская плата №2: ASUS ROG Strix Z270H Gaming, LGA 1151;
  • Материнская плата №3: ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4;
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS);
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;
  • Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);
  • Корпус: открытый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры:

  • Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 4900 МГц;
  • Core i7-9700F - 4600-4900 МГц;
  • Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5000 МГц;
  • Core i5-9600F - 4400-4600;
  • Core i5-9500F - 4200-4400 МГц;
  • Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;
  • Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;
  • Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;

  • Core i7-8700K - 3700 @ 4700 МГц;
  • Core i7-8700 - 3200 @ 4300 МГц;
  • Core i5-8600K - 3600 @ 4700 МГц;
  • Core i5-8600 - 3100 @ 4100 МГц;
  • Core i5-8500 - 3000 @ 3900 МГц;
  • Core i5-8400 - 2800 @ 3800 МГц;
  • Core i3-8350K - 4000 @ 4600 МГц;
  • Core i3-8300 - 3700 МГц;
  • Core i3-8100 - 3600 МГц;
  • Pentium G5600F - 3900 МГц;

  • Core i7-7700K - 4200-4500 @ 4800 МГц;
  • Core i7-7700 - 3600-4200 МГц;
  • Core i5-7600K - 3800-4200 @ 4700 МГц;
  • Core i5-7600 - 3500-4100 МГц;
  • Core i5-7500 - 3400-3800 МГц;
  • Core i5-7400 - 3000-3500 МГц;
  • Core i3-7350K - 4200 @ 5000 МГц;
  • Core i3-7320 - 4100 МГц;
  • Core i3-7300 - 4000 МГц;
  • Core i3-7100 - 3900 МГц;

  • Ryzen 7 3800X - 3900-4500 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3600Х - 3800-4400 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3500 - 3600-4100 @ 4200 МГц;

  • Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;
  • Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;
  • Ryzen 5 2500Х - 3600-4000 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 3 2300Х - 3500-4000 @ 4200 МГц;
  • Athlon 240GE - 3500 @ 4000 МГц;

  • Ryzen 7 1800X - 3600-4000 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 7 1700X - 3400-3800 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 7 1700 - 3000-3700 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1600X - 3600-4000 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1500X - 3500-3700 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1400 - 3200-3400 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 3 1300X - 3500-3700 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 3 1200 - 3100-3400 @ 4000 МГц.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 441.66 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 19.12.3.
  • Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

реклама

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения конфигураций игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные, минимальные и средние значения FPS. VSync при проведении тестов был отключен.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

реклама

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.8 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест electronic arts phoenix dice battlefield v frostbite 3

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X: гейминг раз, гейминг два
17
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
27
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
13
Игровая индустрия: итоги 2019 года — основные номинации
13
«Core i7-9700КF + GeForce RTX 2070» VS «Core i5-9400F + GeForce RTX 2080»: тесты в 1080р и 1440p
17

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 88
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 27
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36
Обзор корпуса AeroCool Shard
24 декабря 2019 25


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры массово переходят на Windows 7 – устаревшая ОС за месяц набрала + 17% пользователей в Steam
184
Решение проблемы окончания поддержки Windows 7 - два способа сделать вашу систему актуальной в 2020 году
73
В The Elder Scrolls V: Skyrim добавили хоббитов и драконов, а мир переделали в Средиземье
6
Легендарной видеокартой GeForce GTX 1060 пользуются 20% всех геймеров Steam – процент видеокарт AMD стремительно уменьшается
68
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
60
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
206
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
108
На презентации AMD на CES 2020 в центре внимания окажется архитектура Zen 3
24
Процессоры AMD Ryzen 4000 сосредоточатся на улучшении IPC и увеличении кэша L3
47
Крупные технические ресурсы полгода публиковали фейковые изображения смартфонов, сделанные школьником в Фотошопе
16
Глава AMD предвкушает анонс новинок 2020 года
23
Intel намерена вернуть старую технологию для возвращения конкуренции с AMD
18
AMD ставит новые рекорды в немецкой рознице на фоне роста цен на процессоры Intel
36
GSC Game World подтвердила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
59
Топ-7 Android-смартфонов 2019 года по версии "Связного"
+
S.T.A.L.K.E.R. 2 засветилась в официальном списке игр на движке Unreal Engine 4
39
В Epic Games Store раздают Steep и обновлённые издания Darksiders и Darksiders II
16
В новых тестах видеокарта Radeon RX 5600М оказалась на равных с GeForce RTX 2060
11
О своих новых продуктах NVIDIA должна рассказать в этом квартале
16
Новые подробности о процессорах Intel Elkhart Lake
8

Сейчас обсуждают

Андрей Моспан
09:57
Ну да ну да, только святые АМД, выпускают карты + 300% за пол цены
Преемник NVIDIA Turing увеличит быстродействие в полтора раза
1 1
09:54
Заглот, почему не умер в прошлом году ?
Выбор монитора в 2020 году – какая матрица лучше TN, VA или IPS
Kolmohorov
09:52
Хитрый дядя Хуанг переждал первое поколение 7нм техпроцесса, чтобы сразу прыгнуть на 7нм+ с существенно меньшей вариацией эффективных расстояний между дорожками (а следовательно нагревом) в силу EUV? ...
Преемник NVIDIA Turing увеличит быстродействие в полтора раза
Павел
09:51
В gears 5 видеокарты от amd вполне себе хорошо себя показали под dx12. А игры типа outer worlds просто сделаны под Dx11. Опять же дело не совсем в движке, потому что на анриле можно сделать Dx12 и да...
GSC Game World подтвердила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
Lexagon
09:49
Спасибо Вам за добрые слова, мой дорогой читатель. Желаю Вам в наступившем году лучше понимать разницу между статистикой MindFactory, PassMark и Mercury Research. Именно последняя используется AMD в к...
В этом году процессоры AMD займут четверть настольного сегмента
Arthur
09:46
Ну так вперед, сделай не статичную - Physics открыт, исходники на гитхабе. Есть Bullet, тоже открытый. Не забудь при этом, что в 80% игр свет статичный - запечен в лайтмапы или лайтпробы и поэтому дви...
GSC Game World подтвердила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
Алексей Киселев
09:44
Ни одной проблемы с картой АМД за 5 лет.
Легендарной видеокартой GeForce GTX 1060 пользуются 20% всех геймеров Steam – процент видеокарт AMD стремительно уменьшается
ExQR
09:44
В 2008 была установлена Vista SP2, все работало отлично, стабильно, хотя все ругались и плевались. Ну да ладно, в 2009 установил Windows 7, принципиально ничего не поменялось но все почему то стали сс...
Геймеры массово переходят на Windows 7 – устаревшая ОС за месяц набрала + 17% пользователей в Steam
Anton Karyamin
09:44
Попахивает пиздабольством 240 ips😄
Выбор монитора в 2020 году – какая матрица лучше TN, VA или IPS
Иван Иванович
09:42
на 50% ....ага ну дя - очередной чес....а стоить она сколько тогда будет, как авто?
Производительная видеокарта серии Nvidia Ampere окажется на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti и выйдет во второй половине 2020 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем