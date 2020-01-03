Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V, основанной на движке Frostbite 3. С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).

Процессор: Intel Core i5-6600К или AMD FX-6350 ВЕ.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 50 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7870 2048 Мбайт.

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Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).

Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1500X.

Оперативная память: 12 Гбайт.

Свободное место на HDD: 50 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RХ 580 8192 Мбайт.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая аберрация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптическая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.

Видеоролик тестового отрезка:

Описание тестовых конфигураций приведено в конце материала.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

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2560х1080

2560х1440

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3440х1440

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

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Тестовые конфигурации

Тесты видеокарт проводились на следующем стенде:

Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);

27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц); Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц).

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GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 @ 1960/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1815/15500 @ 2000/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1710/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1770/14000 @ 1980/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1620/14000 @ 1970/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1650/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1680/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1770/12000 @ 2000/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1785/14000 @ 2000/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1785/8000 @ 2050/9500 МГц (Palit);

GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1725/12000 @ 1950/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1665/8000 @ 1950/9500 МГц (MSI);



GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт - 1582/11000 @ 1880/11800 МГц (Palit);

GeForce GTX 1080 8192 Mбайт - 1734/10000 @ 2000/11500 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1070 Ti 8192 Mбайт - 1683/8008 @ 2000/9500 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1070 8192 Mбайт - 1683/8008 @ 1964/9500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1060 6144 Mбайт - 1708/8008 @ 1940/9400 МГц (ASUS);

GeForce GTX 1060 3072 Mбайт - 1708/8008 @ 1920/9300 МГц (MSI);

GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 1390/7012 @ 1750/8000 МГц (Palit);

GeForce GTX 1050 3072 Mбайт - 1518/7012 @ 1750/8000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1050 2048 Mбайт - 1455/7012 @ 1770/8000 МГц (Palit);



GeForce GTX 980 Ti 6144 Mбайт - 1076/7012 @ 1420/8100 МГц (Zotac);

GeForce GTX 980 4096 Mбайт - 1216/7012 @ 1440/8000 МГц (Palit);

GeForce GTX 970 4096 Mбайт - 1178/7012 @ 1430/8000 МГц (Zotac);

GeForce GTX 960 2098 Mбайт - 1178/7012 @ 1450/8000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 950 2098 Mбайт - 1188/6600 @ 1480/8000 МГц (Palit);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1755/14000 @ 2000/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1625/14000 @ 1850/15000 МГц (Sapphire);



Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);

Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI);

Radeon RX 560 2048 Мбайт - 1275/7000 @ 1430/8000 МГц (ASUS);



Radeon R9 Fury X 4096 Мбайт - 1050/500 @ 1150/500 МГц (Sapphire);

Radeon R9 Fury 4096 Мбайт - 1000/500 @ 1100/500 МГц (Sapphire);

Radeon RX 480 4096 Мбайт - 1266/8000 @ 1340/8700 МГц (Sapphire);

Radeon RX 470 4096 Мбайт - 1206/6600 @ 1330/7600 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 460 2048 Мбайт - 1206/7000 @ 1350/8000 МГц (PowerColor).

Тесты процессоров проводились на следующем стенде:

Материнская плата №1 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2 : ASUS ROG Strix Z270H Gaming, LGA 1151;

: ASUS ROG Strix Z270H Gaming, LGA 1151; Материнская плата №3 : ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4;

: ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры:

Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 4900 МГц;

Core i7-9700F - 4600-4900 МГц;

Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5000 МГц;

Core i5-9600F - 4400-4600;

Core i5-9500F - 4200-4400 МГц;

Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;

Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;



Core i7-8700K - 3700 @ 4700 МГц;

Core i7-8700 - 3200 @ 4300 МГц;

Core i5-8600K - 3600 @ 4700 МГц;

Core i5-8600 - 3100 @ 4100 МГц;

Core i5-8500 - 3000 @ 3900 МГц;

Core i5-8400 - 2800 @ 3800 МГц;

Core i3-8350K - 4000 @ 4600 МГц;

Core i3-8300 - 3700 МГц;

Core i3-8100 - 3600 МГц;

Pentium G5600F - 3900 МГц;



Core i7-7700K - 4200-4500 @ 4800 МГц;

Core i7-7700 - 3600-4200 МГц;

Core i5-7600K - 3800-4200 @ 4700 МГц;

Core i5-7600 - 3500-4100 МГц;

Core i5-7500 - 3400-3800 МГц;

Core i5-7400 - 3000-3500 МГц;

Core i3-7350K - 4200 @ 5000 МГц;

Core i3-7320 - 4100 МГц;

Core i3-7300 - 4000 МГц;

Core i3-7100 - 3900 МГц;



Ryzen 7 3800X - 3900-4500 @ 4200 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600Х - 3800-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500 - 3600-4100 @ 4200 МГц;



Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;

Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;

Ryzen 5 2500Х - 3600-4000 @ 4200 МГц;

Ryzen 3 2300Х - 3500-4000 @ 4200 МГц;

Athlon 240GE - 3500 @ 4000 МГц;



Ryzen 7 1800X - 3600-4000 @ 4000 МГц;

Ryzen 7 1700X - 3400-3800 @ 4000 МГц;

Ryzen 7 1700 - 3000-3700 @ 4000 МГц;

Ryzen 5 1600X - 3600-4000 @ 4000 МГц;

Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц;

Ryzen 5 1500X - 3500-3700 @ 4000 МГц;

Ryzen 5 1400 - 3200-3400 @ 4000 МГц;

Ryzen 3 1300X - 3500-3700 @ 4000 МГц;

Ryzen 3 1200 - 3100-3400 @ 4000 МГц.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 441.66 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 19.12.3.

NVIDIA GeForce 441.66 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 19.12.3. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

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Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения конфигураций игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные, минимальные и средние значения FPS. VSync при проведении тестов был отключен.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.



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