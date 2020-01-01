Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Anthem
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Black Ops 4
- Far Cry 5
- Far Cry New Dawn
- Hitman
- Hitman 2
- Resident Evil
- Shadow of the Tomb Raider
- World Of Tanks
- World War Z
- Среднегеометрические результаты процессоров в двенадцати играх
- Заключение
Вступление
В данном материале будет рассмотрена производительность процессоров Core i3-9100F, Pentium G5600F, Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 1500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.
рекламаПосмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Тестовая конфигурация
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
- Материнская плата №2: Gigabyte X470 Aorus Gaming 5, Socket АМ4;
- Видеокарта: GeForce RTX 2060 8192 Мбайт - 1680/14000 МГц (NVIDIA);
- Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
- Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3333 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on;
- Оперативная память №2: 4 x 4 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В), X.M.P. - on;
- Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
- Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);
- Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);
- Корпус: открытый тестовый стенд;
- Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).
- Core i3-9100F – 3600-4200 МГц;
- Pentium G5600F – 3900 МГц;
- Ryzen 5 1600 – 3200-3600 @ 4000 МГц;
- Ryzen 5 1500X – 3500-3700 @ 4000 МГц.
рекламаПрограммное обеспечение:
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 441.66 WHQL.
- Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2252, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.
Инструментарий и методика тестирования
Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты D3DGear 5.00 Build 2252 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:
- Anthem.
- Assassin's Creed Odyssey.
- Battlefield V.
- Call of Duty: Black Ops 4.
- Far Cry 5.
- Far Cry New Dawn.
- Hitman.
- Hitman 2.
- Resident Evil.
- Shadow of the Tomb Raider.>
- World Of Tanks.
- World War Z.
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS. VSync при проведении тестов был отключен.
Результаты тестов: сравнение производительности
Anthem
- Версия 1.2.1.00.
- DirectX 11.
- Размытие в движении - включено.
- Глубина резкости - включена.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Качество сглаживания - ультра высокое.
- Рассеянное затенение - HBAO.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Каркасная структура объектов - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
Assassin's Creed Odyssey
- Версия 1.4.0.
- DirectX 11.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Угол обзора - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокая.
- Качество тумана - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - высокое.
- Качество объемных облаков - ультра высокое.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Качество объемного освещения - очень высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
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Battlefield V
- Версия 1.0 build 25081.
- DirectX 12.
- Трассировка лучей - включена.
- RTX DLSS - выключена.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптическая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
- Качество отражений при трассировке лучей - ультра высокое.
- Количество эффектов - ультра высокое.
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Call of Duty: Black Ops 4
- Версия 1.15.1.3314056.
- DirectX 11.
- Предзагрузка шейдеров - включена.
- Качество текстур - очень высокое.
- Качество фильтрации текстур - высокое.
- Качество спецэффектов - высокое.
- Качество моделей - высокое.
- Качество статических отражений - высокое.
- Отражения в экранном пространстве - включены.
- Дальность показа объектов - высокая.
- Качество теней - очень высокое.
- Динамические тени - все включены.
- Тени от спецэффектов - включены.
- Затенение оружия - включено.
- Глобальное затенение - включено.
- Качество сглаживания - очень высокое.
- Качество затенения - очень высокое.
- Эффект скорости - включен.
- Подповерхностное рассеивание - включено.
- Качество порядко-независимой прозрачности - высокое.
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Far Cry 5
- Версия 1.0.13.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
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Far Cry New Dawn
- Версия 1.0.4.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Текстуры HD - включены.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
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