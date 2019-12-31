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Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4

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Оглавление

Вступление

Компания AeroCool сделала следующий шаг в развитии собственных процессорных систем охлаждения и обновила модельный ряд версиями, соответствующими последней концепции производителя. Новинки не только стали качественнее и солиднее, но и предложили дерзкий дизайн с RGB-подсветкой. Ранее мы уже рассмотрели модели линейки Verkho, являющиеся базовыми решениями, настала очередь кулеров более высокого класса.

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Система охлаждения AeroCool Cylon 4 относится к одноименной серии продуктов, которые отличаются строгим внешним видом; их формы грамотно подчеркнуты ничуть не лишней LED-подсветкой во всей ее красе. Разработчики продолжают экспериментировать, и на первый взгляд им удалось нащупать необходимые пропорции и стандарты.

Упаковка и комплектация

Процессорный кулер AeroCool Cylon 4 поставляется в небольшой цветной упаковке с ярким изображением уникальной подсветки новинки и перечнем особенностей: запоминающийся дизайн, адресуемый RGB и технология прямого контакта.

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Познакомится с системой охлаждения более подробно можно благодаря описанию, вынесенному на торцы коробки. Разработчики приводят детальную техническую информацию, расположенную в отдельной таблице.

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Из других интересных особенностей AeroCool Cylon 4 стоит отметить черную матовую покраску и трехпиновый коннектор 5V-RGB для подключения к адресуемой подсветке.

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Вложенная небольшая картонная коробочка хранит комплектный набор крепления. Первая часть включает пластиковый бэкплейт с необходимыми ушками, в небольшом пакетике находится фирменная термопаста, количества которой хватит на один монтаж.

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Три пары опорных скоб, рассчитанные на установку кулера на различные процессорные сокеты, помещенные в именные пакетики (AMD, Intel LGA115x, Intel LGA2011-3).

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Последние участники списка аксессуаров – бумажное руководство пользователя и переходник-удлинитель для подсветки.

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Внешний вид и особенности конструкции

AeroCool Cylon 4 выполнен в футуристичном дизайне и только своей стилистикой напоминает процессорный кулер. Создатели новинки улучшили концепцию последних лет по визуализации радиатора с помощью дополнительной верхней панели, приодев модель в некое подобие брони, которая благодаря удачному сочетанию черного матового и полупрозрачных полос подсветки подчеркнуты логотипом производителя на вентиляторе.

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Стоит отметить, что это не единственный представитель линейки Cylon в воздушных система охлаждения. Младшая модель AeroCool Cylon 3 выполнена в низкопрофильном формате Top Down Cooling, обдувающая околосокетное пространство и напрямую подсистему питания, что отлично подходит компактным и недорогим сборкам. Новинка оборудована алюминиевым радиатором и тремя тепловыми трубками с прямым контактом. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 600 до 1800 оборотов в минуту. Кулер наделён эффектной RGB-подсветкой, управлять которой можно через материнскую плату. Общие габариты — 126 ? 138 ? 95 мм. Возвращаемся к герою обзора.

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Новинка оснащена новым низкопрофильным вентилятором AeroCool с гидравлическим подшипником типоразмера 120 мм, что позволяет кулеру при толщине всего 76 мм не перекрывает соседние слоты DIMM оперативной памяти и быть совместимым со многими материнскими платами.

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Двухзональная подсветка ARGB обременяет контуры вентилятора и переднюю часть, позволяя преобразить черный мрак AeroCool Cylon 4.

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Для создания глубокого эффекта качественной сборки, в конструкции применена плотная опрессовка ребер радиатора, которую завешает добротная покраска всех соединений и элементов, не оставляя паразитных просветов голого металла.

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AeroCool Cylon 4 – это классический кулер башенной конструкции с алюминиевым радиатором и тепловыми трубками, пронизывающие тело охладителя.

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Новинка получила следующие габариты – высота кулера достигает 155 мм, что позволяет его использовать во множестве компьютерных корпусов, толщина вместе с пластиковой вставкой составляет 76 мм или без нее 53 мм, ширина – 126,5 мм.

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Радиатор набран 44 алюминиевыми пластинами со слегка изогнутой формой ребер для увеличения полезной площади соприкосновения с воздушным потоком и повышения эффективности теплоотвода: каждая имеет толщину 0,5 мм с межреберным расстояние ~2,3 мм. Пронизывают AeroCool Cylon 4 четыре тепловые трубки диаметром 6 мм в шахматном порядке. Толщина самого радиаторного тела составляет 11 см.

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Немаловажное значение имеет и отдельный радиатор, располагаемый в основании кулера, который получил поперечное расположение пластин.

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Покраска AeroCool Cylon 4 выполнена на отличном уровне. Основание радиатора вместе с тепловыми трубками идеально подогнаны. Применяется технология прямого контакта.

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Непосредственно полировка выполнена на хорошем уровне, но присутствует небольшой горб в центре основания.

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Визуальная декорация, выступающая единым элементом с вентилятором, фиксируется боковыми держателями и парой ограничителями.

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Получившаяся конструкция достаточно хитроумна и включает защитный кожух, несколько полупрозрачных вставок для рассеивания светодиодной подсветки и непосредственно вентилятора.

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Вентилятор окружен со всех сторон адресуемыми диодами, которые управляются фирменным ПО материнской платы.

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Активная зона представлена 120 мм вентилятором с низкопрофильным контуром. В процессе тестирования скорость вращения регулировалась в диапазоне 400 – 2100 об/мин, что значительно шире официальных данных (от 800 до 1800 об/мин). Это позволяет создать на базе кулера AeroCool Cylon 4 поистине тихую систему охлаждения.

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Установка и использование

Универсальный набор крепежа позволяет установить кулер на актуальные процессорные платформы AMD и Intel, задействуя единую опорную пластину и несколько комплектов опорных стоек. В зависимости от сокета, на который будет производится монтаж, меняется только направление специальных защелок и фиксация необходимых стоек.

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Единственной возникающей сложностью может послужить необходимость «на весу» придерживать кулер AeroCool Cylon 4 и бэкплейт, совмещая крепежные винты.

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Отпечаток термопасты после нескольких часов тестирования AeroCool Cylon 4 в различных режимах.

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Подсветка кулера AeroCool Cylon 4

Процессорный кулер AeroCool Cylon 4 получил адресуемую RGB-подсветку с трехпиновым коннектором 5V, подключаемый к одноименному порту на материнской плате. Настройка осуществляется фирменным приложением производителя МП, в случае ASUS эта ноша перекладывается на утилиту ASUS Aura.

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Благодаря поддержке множества режимов, профиля с 16,8 млн цветов и двухзональной подсветке кулера удается внешне кастомизировать AeroCool Cylon 4 под свое настроение и цветовую гамму других компонентов.

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Синхронизация AeroCool Cylon 4 с фирменными вентиляторами из комплекта AeroCool Edge 14 Pro.

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Краткие технические характеристики

НаименованиеAeroCool Cylon 4AeroCool Cylon 3
Поддерживаемые разъемыLGA 2066/2011/115X/775 AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1LGA 115X/775 AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
Материал основанияАлюминийАлюминий
Материал ребер основанияМедь, прямой контактМедь, прямой контакт
Тепловые трубки4 x 6 мм3 x 6 мм
Расчетная мощность TDP, Вт145125
Вентилятор120 х 25120 х 25
Тип подшипникаГидравлическийГидравлический
Напряжение, В1212
Стартовое напряжение, В57
Сила тока, А0.60.57
Энергопотребление7.26.84
Скорость, об/мин800-1800600-1800
Воздушный поток, CFM26.1-52.524.1-60.8
Уровень шума, дБА14-2613.3-24.3
Коннектор4 pin4 pin
Наработка на отказ, часов60 00060 000
Размеры, мм126.5 х 155 х 76126 х 138 х 95

Тестовый стенд

Тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Z370 Formula;
  • Процессор: Intel Core i7-8700K;
  • Системы охлаждения процессора: AeroCool Cylon 4;
  • Термоинтерфейс: паста Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super;
  • Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x;
  • Корпус: NZXT H700i White.

Программное обеспечение

  • Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Результаты снимались со скальпированного процессора Intel Core i7-8700K при фиксированной частоте 4500 МГц (45 х 100 МГц), кольцевой шины - 4200 МГц, и напряжении 1.15 В в качестве базовой основы. Оперативная память работала при частоте 4000 МГц и таймингах "18-20-20-44-2Т".

Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, двадцать прогонов).

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO.

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Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27.5-28.0 дБ. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Результаты тестирования

Продолжая общую линейку и в частности беря за основу технологию тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ) начинаем мы по традиции тест «из коробки» – со стандартными вентиляторами на максимальных оборотах.

Тест с комплектными вентиляторами

Температура CPU, °C
Linx 0.7.2


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Несмотря на свою родословную, реинкарнация оригинальной конструкции кулера позволяет новинке проявить себя достойно, пусть и достигается это на процессоре с пониженным напряжением, но заметного отрыва от других участников, тем более жидкостных СО, как ожидалось, не наблюдалось. Наоборот, модель AeroCool Cylon 4 выглядит достаточно уверенно и серьезно.

Расплатой служит высокий уровень шума, источником которого в большой мере служит не вентилятор, а характерный свист воздушного потока через края пластин радиатора с обратной стороны.

Тест с комплектными вентиляторами

Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м


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Посмотрим на результаты всех участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения.

Участники

Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2


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Экстремальный тест полностью раскрывает возможности всех кулеров, но что в более привычной игровой среде?

Участники

Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Ведьмак 3: Дикая Охота


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При привычной нагрузке существенного разрыва не произошло, но разница видна: в отличие от жидкостных систем охлаждения процессорный кулер AeroCool Cylon 4 неспособен выдувать горячий воздух за пределы корпуса, поэтому система с течением времени чуть сильнее прогревается внутри корпуса.

Участники

Тест с комплектными вентиляторами
Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м


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Установленный вентилятор показывает неплохие акустические данные, ситуацию портят паразитные шумы, получаемые при максимальной скорости, когда кулер прогоняет большие объемы воздуха и создаваемые завихрения проходя сквозь ребра заметно посвистывают.

После множества попыток AeroCool Cylon 4 удалось заставить работать с разогнанным процессором Intel Core i7-8700K до частоты 4900 МГц со слегка зажатым показателем TDP. Без указанной настройки в тесте Linx v0.7.2 появлялись невязки (ошибки), а попытка покорить 5 ГГЦ сразу же приводила к достижению температуры троттлинга.

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Заключение

Систему охлаждения Cylon 4 можно отнести к стильным и дерзким решениям, которые за простотой и незаурядностью скрывают интересное исполнение и классическую конструкцию. Помимо приятного внешнего вида, она предлагает настраиваемую RGB-подсветку, хорошую совместимость с современными платформами, неплохой показатель рассеиваемой мощности и соответствующую эффективность.

С технической части у модели AeroCool слабых сторон выявить не удалось, но основной вопрос кроется в ценовой политике. На момент тестирования новинка стоила около 2 000 рублей, и в данном сегменте у нее множество конкурентов, которые не уступают ни по эффективности, ни по дизайну, что осложняет выбор. С другой стороны, мы получаем конкуренцию здорового человека, что побудит производителей снижать стоимость, а также продолжать улучшать качество и сервис.

Сам кулер AeroCool Cylon 4 вышел интересным, в духе последних новинок AeroCool с обилием ARGB-подсветки, что понравится энтузиастам и раскрасит модельный ряд, включающий версии с простенькими алюминиевыми радиаторами, более яркими и запоминающимися вариантами.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тест кулер AeroCool Cylon 4.

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