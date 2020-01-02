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Вступление

Противостояние графических ускорителей последнего поколения еще не развернулось в полную силу, а компания NVIDIA уже обновляет модельный ряд видеокартами с приставкой Super, которые должны стать достойным ответом новинкам AMD – Radeon RX 5300 (XT), RX 5500 (XT). Ушедшие месяцы 2019 года запомнились плотным графиком анонсов, и мы начинаем знакомство с первой из новинок – решением, занявшим промежуточную позицию между GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Ti.

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Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X стала первой ласточкой приходящей зимы. Новинка является правопреемницей старшей модели с урезанным по числу ядер CUDA графическим процессором, предлагая взамен более низкий ценник. В арсенале модели фирменная система охлаждения Twin Frozr 7, пассивный режим вентиляторов, стильный дизайн и настраиваемая подсветка: идентичная обертка с переосмысленной стоимостью и новой производительностью.

Технические характеристики

Полное название: MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X; код производителя: GEFORCE GTX 1660 SUPER GAMING X.

Наименование GeForce GTX 1660 Super Gaming X GeForce GTX 1660 SUPER Производитель MSI NVIDIA Графический процессор TU116 TU116 Частота ядра, МГц 1530 1530 Частота ядра (Turbo), МГц 1830 1785 Заводской разгон ядра, МГц 45 - Частота памяти, МГц 14000 14000 Заводской разгон видеопамяти, МГц - - Тип памяти GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 6 6 Шина памяти, бит 192 192 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI DP, HDMI, DVI Питание, разъемы Pin 8 8 Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 2 х 95 - Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 4 + 2 - Power Limit (штат/макс), Ватт 130 / 140 125 Формат СО 2 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 247 х 127 -

Внешний вид и размеры

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В своем агрессивном стиле видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X повторяет ранее рассмотренные модели GTX 16 серии линейки Gaming X от компании MSI. Темные тона системы охлаждения с вентиляторами 100 мм и выступающими тепловыми трубками стали отличительной чертой данного поколения.

Металлическая пластина выступает в роли бэкплейта с символикой производителя, небольшая перфорация улучшает охлаждение. На одном из винтов расположена гарантийная пломба.

Дополнительное питание реализовано одним восьмиконтактным разъемом. Потребление видеокарты составляет 130 Вт. Печатная плата получилась короче кулера, поэтому бэкплейт выступает на необходимое расстояние.

На интерфейсной панели все стандартно, он стал прибежищем для следующих видеовыходов:

3 x DisplayPort 1.4;

1 x HDMI 2.0b.

Система охлаждения

Неожиданностей и сюрпризов не стоит ожидать и далее. MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X оснащена фирменным кулером Twin Frozr седьмого поколения.

Перед нами односекционный радиатор, пронизанный тремя тепловыми трубками. Производитель внедрил основные технологии – качественную пайку, медное никелированное основание, рефлекторы для перенаправления воздушного потока и увеличения теплорассеиваемой площади, вентиляторы TORX 3.0 с специальными засечками на лопастях. Последние изготовлены компанией Power Logic, модель PLD09219S12HH, скорость вращения регулируется в диапазоне от 0 об/мин до 3250 об/мин.

Под кулером открывается дополнительная пластина, выступающая в роли плоского радиатора без оребрения для микросхем памяти и силовых ключей. Кроме того, она укрепляет конструкцию и плавно перетекает в ребро жесткости.

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Наиболее слабое место видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X – это плоская полоска металла в зоне VRM, охлаждающая мосфеты.

На термопрокладках отличный след от прижима. Крайние микросхемы накрываются не полностью, пара верхних чипов – не распаяна, что говорит об унификации производства.

Под бэкплейтом открывается следующая картина: непосредственно в охлаждении пластина не участвует. Что характерно, печатная плата покрыта некими разводами, которые либо остались от производства, либо от клея защитной пленки.

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Печатная плата

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X построена на оригинальной печатной плате черного цвета младшей модели GeForce GTX 1660 Ti Gaming X. Детальное изучение PCB не выявило никаких отличий, кроме непосредственно самого GPU. Кодовые обозначения всей линейки:

V379 ver2.0 - GeForce GTX 1660 Gaming X;

V375 ver2.2 - GeForce GTX 1660 Super Gaming X;

V375 ver2.1 - GeForce GTX 1660 Ti Gaming X.

Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-300A-A1.

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Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу на 33-й неделе 2019 года и включает 1408 шейдеров, 48 блоков растеризации и 88 текстурных блоков.

Усиленная подсистема питания насчитывает шесть фаз: четыре отведены на графический процессор, две – на видеопамять.

В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 9JA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

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Комплектация

Новинка поставляется в картонной упаковке с фирменной черной полиграфией. На лицевой стороне размещено изображение видеокарты, отметка линейки Gaming X с установленной системой охлаждения Twin Frozr 7.

С обратной стороны расположены технические характеристики, системные требования и описание модели с тремя ключевыми особенностями – вентиляторы TORX 3.0, строение радиатора и подсветка Mystic Light.

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Вместе с видеокартой в коробке располагаются брошюра с благодарностью, руководство пользователя и комикс с драконом, пересказывающий мануал в более красочной форме.

Несколько страниц комикса. На английском языке, но все достаточно понятно.

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Тестовый стенд

Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);

Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);

Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);

Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64;

Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 431.60;

Вспомогательные утилиты:

GPU-Z;

Heaven Benchmark 4.0;

MSI Afterburner;

MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

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Проверка стабильности работы видеокарт в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градуса по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Стандартные частоты

MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X получила небольшой заводкой разгона на 45 МГц, что по современным меркам считается отличным достижением. Эх, не те нынче времена. В бусте частота достигает 1935 МГц, и видеокарта стабильно удерживает планку 1920-1935 МГц во всех играх.

Вентиляторы в простое выключаются благодаря поддержке технологии «Zero Frozr». Получаем следующие показатели:

47°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

50°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X. Показатель ее уровня TDP равен 130 Вт с возможности увеличения до 140 Вт.

В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme с 20 прогонами кулер стартует на отметке 62°C и новинка прогревается всего лишь до 66°C! Вентиляторы раскручиваются до 1250 об/мин, делая MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X одну из самых тихих в данном тесте. Но как говорилось выше, слабое место – охлаждение подсистемы питания. Явно полоски металла не хватает для мосфетов. Зона VRM нагревается до 77°C, что некритично, но неприятно, когда можно лучше.

Тест устойчивости завершается успешно с оценкой 98,2%.

По запасу эффективности системы охлаждения у видеокарты все отлично! При скорости вентиляторов 3250 об/мин температуры графического процессора и силовой части снижаются до 50°C и 61°C соответственно.

Понижение энергопотребления путем уменьшения напряжения (даунвольтинг) позволяет при 1950 МГц по ядру при 875 мВ достичь небывалой прохлады для MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X. Сделаем ремарку, чтобы видеокарта в любом случае в холостую не прогревалась до границы старта кулера, вентиляторы вручную активируем при 1450 об/мин: акустический комфорт сохранен. В таком положении имеем 54°C по ядру и 65°C на мосфетах.

Разгон MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X покоряет лишь 2085 МГц, но в автоматическом режиме удерживает 2055 МГц. Видеопамять GDDR6 удалось разогнать до 1975 МГц.

Оверклокинг добавляет 6-8% производительности к результатам MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X «из коробки». Для сравнения быстродействия добавлю видеокарты GeForce GTX 1660 Gaming X и старшую модель GTX 1660 Ti с тем же типом охлаждения, чтобы в полевых условиях их сравнить.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на едином стенде, то имеется возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C



Бездействие | Heaven BenchMark 4.0

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Бездействие | Heaven BenchMark 4.0

Меньше – лучше





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Обороты вентиляторов, режим Авто, %



об/мин





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Уровень шума в простое и нагрузке



дБА





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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)



Heaven BenchMark 4.0

МГц





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Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарта GeForce GTX 1660 Super получилась интересной и производительной для своего класса, но все это мы уже видели, и вопрос ее позиционирования остается открытым. Для конкурирования с будущими видеокартами AMD достаточно снизить цены на текущее поколение, нежели запускать маховик машины и выпускать «рефреш» под видом нового продукта. Но компания NVIDIA считает иначе, нам как потребителям остается смотреть со стороны.

К модели MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X претензий не возникает: тихо, холодно, мощно. Разработчикам сделали заказ, они его выполнили. Видеокарта интересная и найдет своего покупателя. Я изучил цены линейки Gaming X в серии GeForce GTX 16 и новинка Super занимает ровно промежуточную позицию между младшей и старшей версией, но по производительности она явно ближе к последней. В любом случае, больше моделей – лучше выбор для покупателя, но компании AMD все же есть чем ответить.

Александр Андерсон