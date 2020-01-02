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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X: гейминг раз, гейминг два

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Оглавление

Вступление

Противостояние графических ускорителей последнего поколения еще не развернулось в полную силу, а компания NVIDIA уже обновляет модельный ряд видеокартами с приставкой Super, которые должны стать достойным ответом новинкам AMD – Radeon RX 5300 (XT), RX 5500 (XT). Ушедшие месяцы 2019 года запомнились плотным графиком анонсов, и мы начинаем знакомство с первой из новинок – решением, занявшим промежуточную позицию между GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Ti.

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Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X стала первой ласточкой приходящей зимы. Новинка является правопреемницей старшей модели с урезанным по числу ядер CUDA графическим процессором, предлагая взамен более низкий ценник. В арсенале модели фирменная система охлаждения Twin Frozr 7, пассивный режим вентиляторов, стильный дизайн и настраиваемая подсветка: идентичная обертка с переосмысленной стоимостью и новой производительностью.

Технические характеристики

Полное название: MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X; код производителя: GEFORCE GTX 1660 SUPER GAMING X.

НаименованиеGeForce GTX 1660 Super Gaming XGeForce GTX 1660 SUPER
ПроизводительMSINVIDIA
Графический процессорTU116TU116
Частота ядра, МГц15301530
Частота ядра (Turbo), МГц18301785
Заводской разгон ядра, МГц45-
Частота памяти, МГц1400014000
Заводской разгон видеопамяти, МГц--
Тип памятиGDDR6GDDR6
Объем памяти, Гбайт66
Шина памяти, бит192192
Разъемы интерфейсов3 x DP, HDMIDP, HDMI, DVI
Питание, разъемы Pin88
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм2 х 95-
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз4 + 2-
Power Limit (штат/макс), Ватт130 / 140125
Формат СО2 слота2 слота
Размеры видеокарты, мм247 х 127-

Внешний вид и размеры

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В своем агрессивном стиле видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X повторяет ранее рассмотренные модели GTX 16 серии линейки Gaming X от компании MSI. Темные тона системы охлаждения с вентиляторами 100 мм и выступающими тепловыми трубками стали отличительной чертой данного поколения.

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Металлическая пластина выступает в роли бэкплейта с символикой производителя, небольшая перфорация улучшает охлаждение. На одном из винтов расположена гарантийная пломба.

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Дополнительное питание реализовано одним восьмиконтактным разъемом. Потребление видеокарты составляет 130 Вт. Печатная плата получилась короче кулера, поэтому бэкплейт выступает на необходимое расстояние.

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На интерфейсной панели все стандартно, он стал прибежищем для следующих видеовыходов:

  • 3 x DisplayPort 1.4;
  • 1 x HDMI 2.0b.

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Система охлаждения

Неожиданностей и сюрпризов не стоит ожидать и далее. MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X оснащена фирменным кулером Twin Frozr седьмого поколения.

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Перед нами односекционный радиатор, пронизанный тремя тепловыми трубками. Производитель внедрил основные технологии – качественную пайку, медное никелированное основание, рефлекторы для перенаправления воздушного потока и увеличения теплорассеиваемой площади, вентиляторы TORX 3.0 с специальными засечками на лопастях. Последние изготовлены компанией Power Logic, модель PLD09219S12HH, скорость вращения регулируется в диапазоне от 0 об/мин до 3250 об/мин.

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Под кулером открывается дополнительная пластина, выступающая в роли плоского радиатора без оребрения для микросхем памяти и силовых ключей. Кроме того, она укрепляет конструкцию и плавно перетекает в ребро жесткости.

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Наиболее слабое место видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X – это плоская полоска металла в зоне VRM, охлаждающая мосфеты.

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На термопрокладках отличный след от прижима. Крайние микросхемы накрываются не полностью, пара верхних чипов – не распаяна, что говорит об унификации производства.

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Под бэкплейтом открывается следующая картина: непосредственно в охлаждении пластина не участвует. Что характерно, печатная плата покрыта некими разводами, которые либо остались от производства, либо от клея защитной пленки.

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Печатная плата

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X построена на оригинальной печатной плате черного цвета младшей модели GeForce GTX 1660 Ti Gaming X. Детальное изучение PCB не выявило никаких отличий, кроме непосредственно самого GPU. Кодовые обозначения всей линейки:

  • V379 ver2.0 - GeForce GTX 1660 Gaming X;
  • V375 ver2.2 - GeForce GTX 1660 Super Gaming X;
  • V375 ver2.1 - GeForce GTX 1660 Ti Gaming X.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-300A-A1.

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Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу на 33-й неделе 2019 года и включает 1408 шейдеров, 48 блоков растеризации и 88 текстурных блоков.

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Усиленная подсистема питания насчитывает шесть фаз: четыре отведены на графический процессор, две – на видеопамять.

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В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 9JA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

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Комплектация

Новинка поставляется в картонной упаковке с фирменной черной полиграфией. На лицевой стороне размещено изображение видеокарты, отметка линейки Gaming X с установленной системой охлаждения Twin Frozr 7.

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С обратной стороны расположены технические характеристики, системные требования и описание модели с тремя ключевыми особенностями – вентиляторы TORX 3.0, строение радиатора и подсветка Mystic Light.

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Вместе с видеокартой в коробке располагаются брошюра с благодарностью, руководство пользователя и комикс с драконом, пересказывающий мануал в более красочной форме.

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Несколько страниц комикса. На английском языке, но все достаточно понятно.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 431.60;
  • Вспомогательные утилиты:
  • GPU-Z;
  • Heaven Benchmark 4.0;
  • MSI Afterburner;
  • MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

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Проверка стабильности работы видеокарт в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градуса по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Стандартные частоты

MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X получила небольшой заводкой разгона на 45 МГц, что по современным меркам считается отличным достижением. Эх, не те нынче времена. В бусте частота достигает 1935 МГц, и видеокарта стабильно удерживает планку 1920-1935 МГц во всех играх.

Вентиляторы в простое выключаются благодаря поддержке технологии «Zero Frozr». Получаем следующие показатели:

  • 47°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 50°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X. Показатель ее уровня TDP равен 130 Вт с возможности увеличения до 140 Вт.

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В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme с 20 прогонами кулер стартует на отметке 62°C и новинка прогревается всего лишь до 66°C! Вентиляторы раскручиваются до 1250 об/мин, делая MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X одну из самых тихих в данном тесте. Но как говорилось выше, слабое место – охлаждение подсистемы питания. Явно полоски металла не хватает для мосфетов. Зона VRM нагревается до 77°C, что некритично, но неприятно, когда можно лучше.

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Тест устойчивости завершается успешно с оценкой 98,2%.

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По запасу эффективности системы охлаждения у видеокарты все отлично! При скорости вентиляторов 3250 об/мин температуры графического процессора и силовой части снижаются до 50°C и 61°C соответственно.

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Понижение энергопотребления путем уменьшения напряжения (даунвольтинг) позволяет при 1950 МГц по ядру при 875 мВ достичь небывалой прохлады для MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X. Сделаем ремарку, чтобы видеокарта в любом случае в холостую не прогревалась до границы старта кулера, вентиляторы вручную активируем при 1450 об/мин: акустический комфорт сохранен. В таком положении имеем 54°C по ядру и 65°C на мосфетах.

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Разгон MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X

Видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X покоряет лишь 2085 МГц, но в автоматическом режиме удерживает 2055 МГц. Видеопамять GDDR6 удалось разогнать до 1975 МГц.

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Оверклокинг добавляет 6-8% производительности к результатам MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X «из коробки». Для сравнения быстродействия добавлю видеокарты GeForce GTX 1660 Gaming X и старшую модель GTX 1660 Ti с тем же типом охлаждения, чтобы в полевых условиях их сравнить.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше


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3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на едином стенде, то имеется возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C

Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше


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Температура зоны VRM, °C

Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше


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Обороты вентиляторов, режим Авто, %

об/мин


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Уровень шума в простое и нагрузке

дБА


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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)

Heaven BenchMark 4.0
МГц


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Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

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Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor


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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарта GeForce GTX 1660 Super получилась интересной и производительной для своего класса, но все это мы уже видели, и вопрос ее позиционирования остается открытым. Для конкурирования с будущими видеокартами AMD достаточно снизить цены на текущее поколение, нежели запускать маховик машины и выпускать «рефреш» под видом нового продукта. Но компания NVIDIA считает иначе, нам как потребителям остается смотреть со стороны.

К модели MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X претензий не возникает: тихо, холодно, мощно. Разработчикам сделали заказ, они его выполнили. Видеокарта интересная и найдет своего покупателя. Я изучил цены линейки Gaming X в серии GeForce GTX 16 и новинка Super занимает ровно промежуточную позицию между младшей и старшей версией, но по производительности она явно ближе к последней. В любом случае, больше моделей – лучше выбор для покупателя, но компании AMD все же есть чем ответить.

Александр Андерсон


  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X;
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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