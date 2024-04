Технологический гигант анонсировал сразу две новые нейросети Gemini Code Assist и CodeGemm для кодирования.

Компания Google анонсировала запуск двух новых инструментов для кодирования на основе искусственного интеллекта - Gemini Code Assist и CodeGemma. Оба инструмента используют передовые нейросетевые модели, разработанные Google, для генерации и дополнения компьютерного кода.

Изображение: @Shutterstock/Rafapress



Gemini Code Assist базируется на одноименной модели Gemini, ранее известной как Bard. Этот инструмент поддерживает 22 популярных языка программирования, включая C, C++, Python, JavaScript и другие. Gemini Code Assist может не только генерировать фрагменты кода, но и отвечать на вопросы разработчиков о работе с Google Cloud, отлаживать существующий код и подробно объяснять логику написанных программ. Этот функционал призван сделать работу программистов более эффективной и комфортной. Gemini Code Assist входит в платное предложение Gemini for Google Cloud для бизнес-пользователей.

CodeGemma же основана на одноименной нейросети Gemma AI и на текущий момент поддерживает Python, JavaScript и Java. Google выпускает CodeGemma в трех версиях. Первая версия фокусируется на генерации нового кода и дополнении существующих строк. Вторая версия больше предназначена для обсуждения кода с разработчиком на естественном языке и выполнения его инструкций. Наконец, третья локальная версия позволяет быстро генерировать фрагменты кода на компьютере пользователя.Модели CodeGemma были обучены на обширном массиве данных (500 млрд токенов), включающем веб-документы, математические выкладки и программные коды. Как ожидается, инструмент сможет автоматизировать рутинные задачи программистов по написанию типовых фрагментов кода.Gemini Code Assist и CodeGemma стали новейшими представителями быстрорастущего семейства ИИ-инструментов для кодирования, при этом основным конкурентом выступает Github Copilot от Microsoft, который также умеет генерировать и дополнять код (абонентская плата $10 в месяц).В отличие от Copilot, Gemini Code Assist и CodeGemma в настоящее время недоступны широкой аудитории разработчиков. Зато есть стартап Cognition Labs, который недавно анонсировал "инженера-программиста ИИ" Devin на базе ChatGPT. Devin обещает выполнять полный цикл разработки программных проектов практически без участия человека.Интересный момент. Появление подобных инструментов вызывает опасения по поводу сокращения рабочих мест программистов. Однако есть и альтернативные мнения, что в краткосрочной перспективе наоборот будет наблюдаться бум вакансий, связанных с разработкой и обучением нейросетей. Кроме того, ИИ-помощники могут повысить производительность труда программистов за счет автоматизации рутинных задач. Хотя конечно здесь есть риск несовершенных алгоритмов.