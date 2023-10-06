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Iphonovec
Похоже Naughty Dog готовится к ремастеру The Last of Us Part II
На аккаунте сотрудника Naughty Dog, Марка Паярилло, обнаружено упоминание не анонсированного ремастера игры The Last of Us Part II. Это вызвало интерес сообщества игроков, исходя из информации, которая появилась 6 октября.

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В описании профиля Марка указано, что он занимался разработкой ассетов окружающей среды и моделями оружия для ремейка первой части игры, а также обновленной версии второй. На момент этой публикации, студия Naughty Dog официально не объявила о работе над ремастером The Last of Us Part II.

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Это означает, что дата анонса и детали проекта остаются неизвестными. Однако, упоминание ремастера на аккаунте сотрудника и композитора франшизы Густаво Сантаолалья, предоставляет основание для оптимизма среди поклонников этой игры.

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The Last of Us Part II была выпущена в июне 2020 года на PlayStation 4 и в настоящее время запускается на PlayStation 5 с поддержкой 60 fps, благодаря обратной совместимости. Официальный анонс и дополнительные детали ремастера ожидаются в будущем. 

#the last of us part ii
Источник: linkedin.com
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