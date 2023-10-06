На аккаунте сотрудника Naughty Dog, Марка Паярилло, обнаружено упоминание не анонсированного ремастера игры The Last of Us Part II. Это вызвало интерес сообщества игроков, исходя из информации, которая появилась 6 октября.

В описании профиля Марка указано, что он занимался разработкой ассетов окружающей среды и моделями оружия для ремейка первой части игры, а также обновленной версии второй. На момент этой публикации, студия Naughty Dog официально не объявила о работе над ремастером The Last of Us Part II.

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Это означает, что дата анонса и детали проекта остаются неизвестными. Однако, упоминание ремастера на аккаунте сотрудника и композитора франшизы Густаво Сантаолалья, предоставляет основание для оптимизма среди поклонников этой игры.

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The Last of Us Part II была выпущена в июне 2020 года на PlayStation 4 и в настоящее время запускается на PlayStation 5 с поддержкой 60 fps, благодаря обратной совместимости. Официальный анонс и дополнительные детали ремастера ожидаются в будущем.