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В описании профиля Марка указано, что он занимался разработкой ассетов окружающей среды и моделями оружия для ремейка первой части игры, а также обновленной версии второй. На момент этой публикации, студия Naughty Dog официально не объявила о работе над ремастером The Last of Us Part II.
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Это означает, что дата анонса и детали проекта остаются неизвестными. Однако, упоминание ремастера на аккаунте сотрудника и композитора франшизы Густаво Сантаолалья, предоставляет основание для оптимизма среди поклонников этой игры.
The Last of Us Part II была выпущена в июне 2020 года на PlayStation 4 и в настоящее время запускается на PlayStation 5 с поддержкой 60 fps, благодаря обратной совместимости. Официальный анонс и дополнительные детали ремастера ожидаются в будущем.