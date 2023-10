Блоги Iphonovec

На аккаунте сотрудника Naughty Dog, Марка Паярилло, обнаружено упоминание не анонсированного ремастера игры The Last of Us Part II. Это вызвало интерес сообщества игроков, исходя из информации, которая появилась 6 октября.

реклама