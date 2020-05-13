Портативный, универсальный, беспроводной пылесос будет отличным помощником при чистке автомобиля. Важным достоинством является то, что при своих небольших размерах и легкости, имеет мощный двигатель, выполняет как сухую, так и влажную уборку.

Еще одно достоинство в том, что пылесос беспроводной. Изделие изготовлено из высококачественного пластика, имеет встроенную литиевую батарею, объемом 3500 мАч, время зарядки 3-4 часа, время непрерывной работы 30 минут. В комплект входят: гибкий шланг, различные насадки для очистки труднодоступных мест и щетка для удаления пыли.





реклама

Посмотреть товар





В солнечную и жаркую погоду, в салоне автомобиля становится душно и жарко, установив такую шторку в салоне сохранится прохладная и комфортная атмосфера.

Изделие изготовлено из отражающей алюминиевой пленки, эффективно блокирует прямые солнечные лучи. Благодаря выдвижной конструкции и входящих в комплект присосок, легко устанавливается. Магазин предлагает различные размеры и два цвета, черный и серебристый. Шторка подходит для многих моделей автомобилей.

реклама





Цена: US $7.87 - 10.44

Посмотреть товар





Практичная, удобная подушка под шею, которая крепится к подголовнику, подойдет для длительных поездок и путешествий на автомобиле.

Такая подушка способствует уменьшению нагрузки на шейный отдел позвоночника. Подушка изготовлена из экологически чистой искусственной кожи, с волокнистым наполнителем. Размер подушки 27см*18см. Подходит для многих моделей автомобилей. Магазин предлагает различные цвета подушки, которые можно выбрать при оформлении заказа.





Цена: US $4.94 - 9.85

Посмотреть товар





Это новинка 2020 года. Гравитационный автомобильный держатель для телефона, который крепится на решетку вентиляционного отверстия.

реклама

Устройство изготовлено из высококачественного, прочного пластика, силиконовые фиксаторы бережно, но при этом надежно охватывают телефон в пяти точках. Достаточно поставить телефон на нижние фиксаторы и держатель сам охватит его плотно и достаточно крепко. Такой держатель подойдет для смартфонов, размером от 4-6 дюймов.





Цена: US $3.52 - 4.42

реклама





Защитные чехлы для автомобильных шин, очень нужная вещь, которая должна быть у каждого автолюбителя.

После того, как меняются шины с летних на зимние и наоборот, чехлы эффективно защитят шины от грязи и пыли, благодаря ручкам, их удобно переносить, есть вшитые карманы для мелких запчастей. Изготовлены чехлы из прочного, водонепроницаемого, долговечного материала. Магазин предлагает два размера: 104х43 см и 123х49.7 см. В комплект ходит сумка для хранения чехлов.

реклама





Цена: US $15.50 - 19.43

Посмотреть товар