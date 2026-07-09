Маск пытается наверстать упущенное в области искусственного интеллекта.

Компания SpaceXAI представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ), разработанную в партнерстве со стартапом Cursor, который специализируется на программировании. Модель призвана лучше справляться с финансовыми, юридическими и программными задачами. Появление нового продукта – это попытка фирмы Илона Маска сократить отставание от таких конкурентов, как Anthropic и OpenAI. Об этом сообщает Bloomberg.

Изображение: Bloomberg

Программное обеспечение под названием Grok 4.5 представляет собой первую совместную модель ИИ, разработанную двумя компаниями. Она появилась спустя всего несколько недель после того, как SpaceX официально согласилась приобрести Cursor в рамках сделки, оценивающей стартап в 60 миллиардов долларов.

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Согласно опубликованной информации, новый продукт предназначен для «решения сложных, длительных задач», в том числе и для разработки ПО. Это ключевое направление для многих ведущих разработчиков ИИ. Однако, в отличие от предшествующих моделей, созданных Cursor, Grok 4.5 также ориентирована на решение более широкого спектра задач, среди них юридические и финансовые услуги. Кроме того, отмечены расширенные возможности Grok 4.5 в области кибербезопасности.

Сотрудничая с Cursor, компания Илона Маска пытается наверстать упущенное в гонке искусственного интеллекта и привлечь большее число клиентов в корпоративном секторе. Ранее миллиардер заявил, что его стартап в области ИИ (известный как xAI до слияния со SpaceX) отстаёт в разработке ПО. Поэтому для восстановления предприятия были проведены кадровые перестановки. Теперь эта компания, занимающаяся ИИ, называется SpaceXAI. В мае этого года она выпустила своего первого агента для программирования, чтобы составить конкуренцию предложениям от Anthropic.

В преддверии долгожданного первичного публичного размещения акций SpaceX объявила о достижении соглашения, предоставляющего ей право на приобретение Cursor, одного из самых быстрорастущих стартапов в истории и ключевого игрока в так называемой эре «вайб-кодирования». Затем две компании начали сотрудничество по новой модели, обмениваясь данными и вычислительными ресурсами.

Bloomberg отмечает, что выход Grok 4.5 пришёлся на то время, когда правительство США уделяет повышенное внимание новым моделям ИИ, особенно в плане кибербезопасности. В частности, администрация Трампа на короткое время ввела ограничения на доступ иностранных пользователей к наиболее эффективным моделям Anthropic и попросила OpenAI выпустить свою новейшую разработку поэтапно. Затем обе компании заявили, что получили от властей разрешение на дальнейший выпуск своих продуктов.

Компания Cursor уже отметила, что предприняла шаги для обнаружения и блокировки злоумышленников. Согласно заявлению, её целью является сохранение законной работы по обеспечению безопасности, включая поиск и устранение уязвимостей, при одновременном ограничении рабочих процессов, которые с наибольшей вероятностью могут причинить вред.