Маску удалось создать доминирующую инфраструктуру. Космические запуски и спутниковые сети являются одним из ключевых элементов коммерции нынешнего столетия.

По состоянию на 16 февраля 2026 года состояние Илона Маска в списке миллиардеров журнала Forbes оценивалось в 849,3 миллиарда долларов. Это в режиме реального времени. Соответствующую информацию приводит само издание.

Илон Маск. Фото: Mario Anzuoni / ReutersForbes отмечает, что на сегодняшний день состояние Илона Маска уже не связано напрямую с электромобилями. Две трети его активов приходится на космическую компанию SpaceX и связанные с ней частные предприятия, и лишь одна часть активов приходится на Tesla. Если в 2020 году Tesla представляла большую часть состояния Маска, то в 2026 году SpaceX и Starlink будут иметь уже примерно вдвое больший экономический вес, чем Tesla, в личном балансе предпринимателя.

Несмотря на то, что Tesla хоть и продолжает оставаться компанией, «меняющей мир», автомобильное производство – процесс циклический, слишком подверженный волатильности на фондовом рынке. В то же время SpaceX работает в совершенно иной категории.

Компания проводит примерно 165-170 орбитальных запусков в год. Высокая частота запусков распределяет постоянные затраты, повышает надежность, снижает стоимость и укрепляет институциональную зависимость.

Starship – разрабатываемая полностью многоразовая ракета для доставки в космос тяжёлой полезной нагрузки. Эта система открывает потенциал для структурных изменений в экономике орбитальных полетов. Если использование тяжёлых многоразовых ракет станет доступным в больших масштабах, снижение затрат может расширить как коммерческий, так и государственный спрос на доступ в космос.

Что касается Starlink, то это уже не просто эксперимент со спутником. Это крупнейшая в мире динамично развивающаяся коммуникационная сеть, которая предоставляет услуги авиационным и морским перевозчикам, обеспечивает связью удалённые районы, обслуживает оборонные сети и развивающиеся рынки.

В отличие от наземных телекоммуникационных провайдеров, Starlink не зависит от местной наземной инфраструктуры. Архитектура системы по своей сути рассчитана на трансграничное использование ресурсов. А прямая интеграция с сотовой связью представляет собой дополнительный этап развития, потенциально позволяющий интегрировать спутниковую связь в основные телекоммуникационные экосистемы.

Forbes подчёркивает, что не многие компании в мире обладают такими комплексными возможностями: от запусков ракет до обеспечения глобальной связи. Ещё меньше компаний сохраняют частную собственность [подразумевается единоличное владение, прим.], всё больше интегрируясь на глобальном уровне.

Forbes резюмирует, что вопрос о триллионном состоянии Илона Маска сводится лишь к одному основополагающему принципу. Примерно две трети состояния миллиардера связано с глобальной инфраструктурой. И эта инфраструктура динамично развивается.

Сейчас Илон Маск не находится на завершающем этапе своего экономического развития. Он консолидирует инфраструктурную платформу с глобальным охватом. Системы космических запусков и спутниковые сети являются ключевыми элементами бизнеса XXI столетия.