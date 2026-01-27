Марк Рютте дал понять, что Европа не в состоянии обеспечить собственную безопасность без участия США.

Генсек НАТО Марк Рютте отверг призывы некоторых политиков к созданию единой европейской армии, вызванные сомнениями приверженности президента США Дональда Трампа к обеспечению безопасности Европы, которые усилились из-за напряжённости вокруг Гренландии. Об этом сообщает Reuters.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: © AP Photo / Virginia MayoВысокопоставленный функционер предложил сторонникам создания европейских вооружённых сил, независимых от НАТО, "продолжать мечтать". Он также заявил, что президент России Владимир Путин "был бы в восторге" от этой идеи, поскольку её реализация истощила бы и ослабила армии стран Европы.

В ходе своего выступления перед Европарламентом в Брюсселе Марк Рютте заявил, что европейские страны и дальше должны брать на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности, как того требует Дональд Трамп (Donald John Trump), но только в рамках Североатлантического альянса.

Reuters отмечает, что в течение последних недель глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес и комиссар Европейского союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс поднимали вопрос о создании европейских вооруженных сил.

По данным агентство, Марк Рютте, конкретно не ссылаясь ни на одно из предложение, отнёсся к общей идее довольно скептически. При этом он продолжал настаивать на том, что президент Дональд Трамп и Соединённые Штаты в целом остаются приверженными принципам НАТО, несмотря на неопределённость, вызванную требованиями Трампа к Дании уступить контроль над Гренландией.

"Я думаю, что будет много дублирования, и желаю вам удачи, если вы захотите это сделать, потому что вам нужно найти людей в военной форме – они и так будут в курсе происходящего. Это только всё усложнит. Думаю, Путину это понравится. Так что подумайте ещё раз", – заявил Марк Рютте.

При этом генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что если страны Европы действительно намерены действовать "в одиночку", то это им обойдётся значительно дороже 5% от своих ВВП, который государства НАТО договорились выделять на оборону. Он отметил, что европейским странам придётся наращивать собственный ядерный потенциал, что обойдётся во многие миллиарды евро. Он сказал, что в случае решения о создании европейской армии, Европа может потерять "гаранта свободы", которым является ядерный зонтик Соединённых Штатов.

Таким образом, учитывая приведённую Reuters информацию, можно сделать вывод, что генсек НАТО недвусмысленно дал понять, что страны Европы не способны обеспечить собственную безопасность без участия США.