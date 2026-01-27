Сайт Конференция
crazycat21
Генсек НАТО отверг призывы к созданию единой армии Европы
Марк Рютте дал понять, что Европа не в состоянии обеспечить собственную безопасность без участия США.

Генсек НАТО Марк Рютте отверг призывы некоторых политиков к созданию единой европейской армии, вызванные сомнениями приверженности президента США Дональда Трампа к обеспечению безопасности Европы, которые усилились из-за напряжённости вокруг Гренландии. Об этом сообщает Reuters.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: © AP Photo / Virginia MayoВысокопоставленный функционер предложил сторонникам создания европейских вооружённых сил, независимых от НАТО, "продолжать мечтать". Он также заявил, что президент России Владимир Путин "был бы в восторге" от этой идеи, поскольку её реализация истощила бы и ослабила армии стран Европы.

Может быть интересно

В ходе своего выступления перед Европарламентом в Брюсселе Марк Рютте заявил, что европейские страны и дальше должны брать на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности, как того требует Дональд Трамп (Donald John Trump), но только в рамках Североатлантического альянса.

Reuters отмечает, что в течение последних недель глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес и комиссар Европейского союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс поднимали вопрос о создании европейских вооруженных сил.

По данным агентство, Марк Рютте, конкретно не ссылаясь ни на одно из предложение, отнёсся к общей идее довольно скептически. При этом он продолжал настаивать на том, что президент Дональд Трамп и Соединённые Штаты в целом остаются приверженными принципам НАТО, несмотря на неопределённость, вызванную требованиями Трампа к Дании уступить контроль над Гренландией.

"Я думаю, что будет много дублирования, и желаю вам удачи, если вы захотите это сделать, потому что вам нужно найти людей в военной форме – они и так будут в курсе происходящего. Это только всё усложнит. Думаю, Путину это понравится. Так что подумайте ещё раз", – заявил Марк Рютте.

При этом генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что если страны Европы действительно намерены действовать "в одиночку", то это им обойдётся значительно дороже 5% от своих ВВП, который государства НАТО договорились выделять на оборону. Он отметил, что европейским странам придётся наращивать собственный ядерный потенциал, что обойдётся во многие миллиарды евро. Он сказал, что в случае решения о создании европейской армии, Европа может потерять "гаранта свободы", которым является ядерный зонтик Соединённых Штатов.

Таким образом, учитывая приведённую Reuters информацию, можно сделать вывод, что генсек НАТО недвусмысленно дал понять, что страны Европы не способны обеспечить собственную безопасность без участия США.

#новости #сша #армия #нато #европа #безопасность #трамп #оборона #рютте #donald john trump
Сейчас обсуждают

Dentarg
22:48
Мазут кончился? Вроде не Дубай и не Шанхай.
Начало тестовой эксплуатации поезда на водородных топливных элементах в РФ запланировано на этот год
Андрей Трубников
22:44
Пипец, логика. Новостей нет-значит все хорошо. Вон от windows 7 осталось 3 процента. Так и windows 10 окончательно с радаров исчезнет. Windows 11 актуальная? Значит плохая... Гений!
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
Сергей Ащев
22:10
Одалели эти Блохеры со своими рекомендациями, прям такие они профессион де фуа, что их мнение решает всё за всех.
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Василий Тругов
22:09
Будут защищать страну от агрессивных соседей
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
ravikwow
21:58
Каждый раз захожу и понимаю, что овер уже не тот... и чем дальше, тем больше не тот... Я думал тут будет сборка на каком нить xeon E5 2666 v3 с анлоком турбобуста и DDR3 reg в четырех канале... Так то...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Зю
21:21
Может, всё-таки вложиться в цивилизованный 5G и забыть уличные Wi-Fi и 4G как страшный сон? Есть же банды 5G на высоких частотах с небольшим покрытием, которые будут как Wi-Fi, только лучше
В Петербурге идет масштабирование сети бесплатного Wi-Fi
Chihonya
21:06
чипсет — NVIDIA GeForce 8100, ептиль, они на 99.9% давно все покойники.
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Chihonya
20:52
Вот где 3050 моць развернется, у всем известного челдобрека)))
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
Вячеслав Безруков
20:51
Зачем наушникам экран и процессор в каждом? И как он себе это представляет подключение клавы и мыши к наушникам и играть через микроскоп?
Энтузиаст запустил на беспроводных наушниках культовую видеоигру Doom с частотой 18 кадров в секунду
ark-bak
20:44
9600gt palit sonic была бэстбай.
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
