crazycat21
КНДР заявляет, что ядерные амбиции Японии должны быть остановлены «любой ценой»
Пхеньяну закономерно не понравились высказывания одного из токийских чиновников.

В воскресенье, 21 декабря Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) заявила о том, что ядерные амбиции Японии "должны быть предотвращены любой ценой". Заявление последовало после того, как один из чиновников официального Токио предложил Японии стать обладателем ядерного оружия. Об этом сообщает Defense Post.

Испытание северокорейской баллистической ракеты. Иллюстративное изображение. Источник: AFP

Согласно сообщению, реакция Пхеньяна последовала после того, как в четверг, 18 декабря информационное агентство  Kyodo News процитировало слова неназванного чиновника из канцелярии премьер-министра Японии: "Я думаю, что мы должны обладать ядерным оружием". По сообщениям, данный неназванный чиновник принимал участие в разработке политики безопасности Японии.

Как пишет Defense Post, агентство Kyodo процитировало слова этого же источника, объяснившего необходимость такого шага: "В конечном итоге мы можем полагаться только на себя".

В Пхеньяне заявили, что слова японского представителя являются свидетельством того, что Токио "открыто демонстрирует свои амбиции в отношении обладания ядерным оружием, переходя красную линию".

"Попытку Японии обрести ядерное оружие необходимо предотвратить любой ценой, поскольку это приведет к великой катастрофе для человечества", – заявил директор Института японоведения при Министерстве иностранных дел КНДР. 

Заявление было опубликовано 21 декабря Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК/KCNA). 

Другой неназванный северокорейский источник на слова японской стороны заявил, что "это не ложное утверждение и не безрассудное заявление, а явное отражение давних стремлений Японии к созданию ядерного оружия". Он также добавил, что если Япония приобретет ядерное оружие, "азиатские страны постигнет ужасная ядерная катастрофа, и человечество столкнется с великой катастрофой".

При этом, согласно данным Defense Post, в заявлении северокорейской стороны не затрагивалась собственная ядерная программа Пхеньяна, которая включает испытания атомного оружия в 2006 году, проведённые якобы в нарушение резолюции ООН.

По данным издания, считается, что КНДР обладает десятками ядерных боеголовок и неоднократно заявляла готовности их сохранить несмотря на целый ряд международных санкций. При этом Пхеньян утверждает, что ядерное оружие необходимо для сдерживания военных угроз со стороны Соединённых Штатов и их союзников.

В сентябре текущего года в ходе своего выступления в ООН заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён заявил, что его страна никогда не откажется от своего ядерного оружия.

"Мы никогда не откажемся от ядерного оружия, которое является нашим государственным законом, национальной политикой и суверенной властью, а также правом на существование. Ни при каких обстоятельствах мы не отступим от этой позиции", – сказал он.

Отмечено, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян открыт для диалога с Вашингтоном при условии разрешения сохранения своего ядерного арсенала.

#новости #сша #оружие #военные новости #япония #кндр #ядерное оружие #ким чен ын #токио
