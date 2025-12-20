При этом глава госдепа Марк Рубио ранее признал, что Штаты не могут заставить пойти на "сделку" ни Россию, ни Украину. Решение об урегулировании зависит от двух стран.

Американские переговорщики должны встретиться с российской делегацией во Флориде 20 декабря для продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Встреча состоится после переговоров США с украинскими и европейскими официальными лицами, проведёнными днём ранее, которые стали последними обсуждениями мирного плана. Эти переговоры вселили некоторую надежду на разрешение затяжного конфликта.

Российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляют спецпоссланик Трамп Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Глава Госдепа США Марко Рубио, по совместительству являющийся советником Трампа по национальной безопасности, заявил, что он тоже может присоединиться к переговорам.

Reuters сообщает, что предыдущие встречи проходили в личном гольф-клубе Уиткоффа в Холландэйл-Бич, Майами.

По данным агентства, на этой неделе официальные лица США, Европы и Украины сообщили о прогрессе в вопросе предоставления гарантий безопасности для Киева. Однако пока непонятно, являются ли эти условия приемлемыми для России.

Кроме того, Reuters со ссылкой на российский источник сообщает, что любая встреча между Кириллом Дмитриевым и украинской делегацией исключена.

Агентство со ссылкой на источники отмечает, что в докладах американской разведки по-прежнему имеются предупреждения о том, что президент России Владимир Путин намерен взять под контроль территорию всей Украины. Это противоречит утверждениям некоторых американских чиновников о готовности Москвы к миру.

Reuters сообщает, что в ходе недавней ежегодной прямой линии Владимир Путин заявил, что условия России для прекращения конфликта остались неизменными с июня 2024 года. Это отказ Украины от членства в НАТО и вывод Киевом своих войск с территории четырёх новых российских регионов.

В свою очередь, Киев заявляет, что не намерен уступать территории, находящиеся под его контролем.

Глава СНБО Украины Рустем Умеров, главный переговорщик со стороны Киева, заявил, что 19 декабря американские и европейские делегации провели переговоры и договорились продолжить совместные усилия.

Ранее в тот же день глава Госдепа США Марко Рубио отметил, что в переговорах по урегулированию конфликта достигнут прогресс, однако до его завершения ещё далеко.

"В конечном итоге, решение о заключении сделки зависит от них. Мы не можем заставить Украину заключить сделку. Мы не можем заставить Россию заключить сделку. Они должны сами захотеть заключить сделку", – сказал он.

Со слов политика, задачей Штатов является выяснить, существуют ли какие-либо точки соприкосновения, на которые обе стороны конфликта могли бы согласиться. Он не исключил, что, возможно "это не получится". И тут же выразил надежду, что "получится" до конца года.