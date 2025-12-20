Сайт Конференция
crazycat21
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
По версии Трампа, американцы должны "вернуться" на поверхность спутника Земли в 2028 году

Действующий президент США Дональд Трамп стал известен своими эпатажными высказываниями ещё во время своей первой каденции. За менее чем год своих вторых полномочий, американский лидер уже успел поразить весь мир. Достаточно вспомнить как политик, по его же версии, "успел прекратить" то ли восемь, то ли девять, то ли даже десять вооружённых конфликтов в различных уголках земного шара. Теперь Трамп призвал к возвращению Соединённых Штатов на Луну в рамках масштабного указа о космической политике. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

По данным агентства американский лидер законодательно закрепил цель по возвращению человека на Луну к 2028 году и защите космоса от угроз, связанных с оружием. Масштабный указ был опубликован 18 декабря. Как отмечает Reuters, документ стал первым "крупным шагом" администрации действующего президента Штатов, касающегося космической политики, за время его второго президентского срока. Указ был издан спустя несколько часов, после того, как к присяге в качестве 15-го по счёту руководителя NASA был приведён Джаред Айзекман, миллиардер, частный астронавт и бывший клиент компании SapceX Илона Маска. Кроме того, документ предусматривает реорганизацию координации национальной космической политики под руководством главного научного советника Трампа Майкла Крациоса.

Указ, получивший название под "Обеспечение американского превосходства в космосе" призывает Пентагон и разведывательные агентства США разработать стратегию космической безопасности, настоятельно рекомендует повысить эффективность работы частных подрядчиков и добивается демонстрации технологий противоракетной обороны в рамках амбициозной программы Трампа Golden Dome ("Золотой дом"). По версии Reuters, появление нового распоряжения, по всей видимости, привело к упразднению главного координационного органа Белого дома по космической политике – Национального космического совета, который состоит из членов кабинета министров. Трамп возродил этот орган во время первого срока своих президентских полномочий и рассматривал возможность его упразднения в текущем году.

Однако представитель администрации президента США сообщил, что упразднения не будет. С его слов программа продолжит эгидой Управления технологической политики Белого дома с другой структурой, в которой председателем будет сам глава государства, а не вице-президент. По мнению Reuters, заявленная Трампом цель о высадке человека на Луну в 2028 году (к концу второго президентского срока) напоминает его же директиву от 2019 года о возвращении на спутник Земли в 2024 году. Таким образом, новый указ Трампа ставит Луну в центр политики США по освоению космоса. Отмечено, что озвученные сроки многие считают нереалистичными.

Задержки в разработке и испытаниях системы запуска космических аппаратов NASA и космического корабля Starship компании SpaceX постепенно отодвинули целевую дату высадки. При бывшем президенте Бараке Обаме NASA ставило перед собой цель достичь цели к 2028 году, сообщает Reuters. Согласно данным агентства, высадка астронавтов на Луну в 2028 году должна стать первой в рамках запланированной космическим агентством США программы Artemis ("Артемида") по созданию долгосрочного присутствия американцев на поверхности спутника Земли. Отмечено, что Штаты в данном вопросе конкурируют с Китаем, который запланировал первую свою высадку на 2030 году.

По информации Reuters, недавний указ Трампа содержится требование "создать начальные элементы постоянного лунного форпоста к 2030 году", что является подтверждением существующей цели NASA по развитию долгосрочных лунных баз с ядерными источниками энергии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующий американский лидер намеревается "закинуть" на Луну ещё и ядерный реактор, который, вероятно, ещё придётся разработать и построить в сильно ограниченном интервале времени [прим.]. Отмечено, что в начале своего второго президентского срока Дональд Трамп неоднократного говорил об отправке людей на Марс, поскольку основатель SpaceX миллиардер Илон Маск, бывший некоторое время советником американского президента, сделал эту цель приоритетом для своей компании.

Однако в этом году конгрессмены постепенно вновь привлекли внимание к Луне, оказывая давление на Айзекмана, бывшего тогда ещё кандидатом на пост главы NASA, чтобы тот продолжал лунную программу агентства, на которую были потрачены миллиарды долларов. В свою очередь, Джаред Айзекман, планирующий в ближайшее время выступить в новом качестве перед сотрудниками NASA, заявил, что, по его мнению, космическое агентство должно одновременно стремиться к полётам на Луну и Марс. При этом приоритетное внимание должно быть уделено именно полётам на Луну, чтобы опередить в данном направлении Китай.

Reuters отмечает, что заявленный целевой срок высадки на Луну в 2028 году во многом зависит от прогресса в разработке гигантского посадочного модуля Starship компании SpaceX, который бывший исполняющий обязанности главы NASA критиковал за слишком медленный темп разработки.

#новости #сша #космос #илон маск #трамп #spacex #луна #starship #высадка на луну #айзекман
