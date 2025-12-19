Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Украина приветствует кредит от ЕС размере €90 млрд, несмотря на отсутствие соглашения по активам РФ
Европа намерена затянуть конфликт ещё на два года.

Украина поблагодарила Евросоюз за решение предоставить ей финансовую поддержку на сумму 90 миллиардов евро в течение ближайших двух лет, несмотря на то, что странам блока так и не удалось договориться об амбициозном плане использования замороженных активов РФ для этой цели. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Фото: JOHN THYS/AFP

Как пишет агентство, вопрос о выделении финансирования Киеву был крайне важным, поскольку его собственные закончатся уже в апреле следующего года, приблизило бы быстрое поражение Украины. В Евросоюзе этого опасаются, поскольку считают, что поражение Киева якобы ускорит "агрессию" России в отношении блока.

"Это значительная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость", – написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Лидеры стран Евросоюза решили взять кредит для финансирования Украины после многочасовых обсуждений возможности использования замороженных активов России. Данный вопрос оказался слишком сложным с политической точки зрения на данном этапе. Основная трудность заключалась в предоставлении Бельгии, где хранится большая часть российских средств, необходимых финансовых и юридических гарантий на случай если Москва предпримет ответные меры.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что рада возобладанию здравого смысла и тому, что странам ЕС удалось обеспечить необходимые ресурсы и найти решение, имеющее прочную правовую и финансовую основу.

Reuters отмечает, что Россия также поприветствовала решение ЕС относительно своих активов. Точнее отсутствие такового. Кирилл Дмитриев, специальный посланник президента России Владимира Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству, заявил, что "закон и здравый смысл" победили.

"Сильный удар по поджигателям конфликта в ЕС во главе с несостоявшейся Урсулой – голоса разума в ЕС заблокировали незаконное использование российских резервов для финансирования Украины", – заявил Дмитриев социальной сети, имея в виду президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Также агентство отмечает, что канцлер Германии Фридрих Мерц, который упорно добивался предоставления Украине так называемого "репарационного кредита", обеспеченного активами РФ, назвал выделение кредита Киеву за счёт средств ЕС выгодной сделкой. Со слов Мерца, "это хорошая новость для Украины и плохая – для России". Как заявил политик, в Европе именно этого и добивались.

#новости #евросоюз #европа #замороженные активы #кредит для украины
5
Показать комментарии (5)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
5
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
2
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
1
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
6
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
14
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
5
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
3
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
+
В НАТО заявили, что после изменения политики США военная помощь Украине не сократилась
2
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
1
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
4
В Москве открыли вторую трамвайную линию для вагонов на аккумуляторах без контактной сети
+

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
7
Перспективы дезинфляции в России
+

Сейчас обсуждают

valderm
18:26
в данном вопросе нужно смотреть на 1% и 0.1% - имено они являются причиной фризов : если средний FPS 200 или 230 , а 1% и 0.1% в районе 50-75, средний FPS 200 или 230 тут ничем не помогут ... на монит...
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
Виталий Алехин
18:16
Самая лучшая та, в том числе, у которой с ремонтом нет проблем, а не та, которая "хороша", но если сломается, можно смело покупать такую же ("хорошую"). Покет бук как раз из этой серии.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
IRanPast
18:13
230 не стоят чего? И в чём риск?
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
Voldemaar
18:06
Huagang-bang
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
Эдуард Кузнецов
17:59
А один процент посчитать?) Я средний взял. Но даже230 ФПС того не стоят. При всем уважении, у тебя монитор сколько герц?)
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
salexa
17:57
ПОСВИНКИ...АХХХА
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
Leviafan83
17:56
За 8$ скорее всего карта ушатана и глючит
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
Parlous
17:44
Надо же, с 17 века на кухне ремонт не делали. Английские свиньи.
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
32Влад32
17:40
Скрытая реклама от производителей? Берите сейчас задорого, а то потом будет еще дороже?
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
Evgeny Chezarin
17:31
Емана... Это чумба что ли?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter