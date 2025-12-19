Европа намерена затянуть конфликт ещё на два года.

Украина поблагодарила Евросоюз за решение предоставить ей финансовую поддержку на сумму 90 миллиардов евро в течение ближайших двух лет, несмотря на то, что странам блока так и не удалось договориться об амбициозном плане использования замороженных активов РФ для этой цели. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Фото: JOHN THYS/AFP

Как пишет агентство, вопрос о выделении финансирования Киеву был крайне важным, поскольку его собственные закончатся уже в апреле следующего года, приблизило бы быстрое поражение Украины. В Евросоюзе этого опасаются, поскольку считают, что поражение Киева якобы ускорит "агрессию" России в отношении блока.

"Это значительная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость", – написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Лидеры стран Евросоюза решили взять кредит для финансирования Украины после многочасовых обсуждений возможности использования замороженных активов России. Данный вопрос оказался слишком сложным с политической точки зрения на данном этапе. Основная трудность заключалась в предоставлении Бельгии, где хранится большая часть российских средств, необходимых финансовых и юридических гарантий на случай если Москва предпримет ответные меры.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что рада возобладанию здравого смысла и тому, что странам ЕС удалось обеспечить необходимые ресурсы и найти решение, имеющее прочную правовую и финансовую основу.

Reuters отмечает, что Россия также поприветствовала решение ЕС относительно своих активов. Точнее отсутствие такового. Кирилл Дмитриев, специальный посланник президента России Владимира Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству, заявил, что "закон и здравый смысл" победили.

"Сильный удар по поджигателям конфликта в ЕС во главе с несостоявшейся Урсулой – голоса разума в ЕС заблокировали незаконное использование российских резервов для финансирования Украины", – заявил Дмитриев социальной сети, имея в виду президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Также агентство отмечает, что канцлер Германии Фридрих Мерц, который упорно добивался предоставления Украине так называемого "репарационного кредита", обеспеченного активами РФ, назвал выделение кредита Киеву за счёт средств ЕС выгодной сделкой. Со слов Мерца, "это хорошая новость для Украины и плохая – для России". Как заявил политик, в Европе именно этого и добивались.