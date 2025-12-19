На Западе стали признавать объективные вещи

На Западе всегда пристально следили за российскими оружейными новинками. В силу современных геополитических реалий последних лет этот интерес значительно усилился. Однако некоторые зарубежные политики, военные, эксперты и аналитики по-прежнему относятся к российскому оружию с некоторой долей скептицизма. По их версии, не такое оно и мощное. Не переубедить.

Российские ракетные комплексы. Фото: Министерство обороны РФ / Global Look Press

Ещё в марте 2018 года, когда президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию презентовал новейшие на тот момент образцы отечественного вооружения, среди которых гиперзвуковая ракета воздушного базирования "Кинжал", некоторые представители западного сообщества поспешили назвать эти образцы оружия "мультиками". Только зря, поскольку они таковыми не являются, что доказано на практике. Теперь представители западного экспертного сообщества стали намного осторожнее в своих суждениях.

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, состоявшегося 17 декабря, президент России Владимир Путин объявил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года. Это заявление не ускользнуло от экспертов популярного на Западе сетевого военно-аналитического издания Military Watch Magazine (MWM).

Издание сообщает, что это первый ракетный комплекс средней дальности, разработанный в постсоветский период. Подтверждено, что «Орешник» был запущен в серийное производство в июне текущего года. Предполагается, что ракета из состава комплекса имеет дальность полёта около 4000 километров и она несёт несколько гиперзвуковых перенацеливаемых боевых блоков индивидуального наведения. Эти блоки способны маневрировать и приближаться к целям с неожиданных направлений, что в сочетании с высокой гиперзвуковой скоростью сильно ограничивает возможности современных систем ПВО и ПРО по их перехвату. К таковым относится израильская система ПРО Arrow 3, недавно приобретённая Германией.

MWM сообщает, что появление у России ракеты «Орешек» рассматривается как потенциальный фактор, способный изменить баланс сил в Европе, поскольку она способна поражать «военные, стратегические и политические цели по всему континенту с высокой точностью», и её практически невозможно перехватить. Первое боевое применение предсерийного варианта ракеты состоялось 21 ноября 2024 года, о чём было объявлено всему миру. Возможности нового комплекса вызвали «значительную обеспокоенность» среди большей части государств западного блока. Посол России в Великобритании Андрей Келин вскоре после первого боевого запуска заявил, что ракета оказала значительное влияние на британскую политику в отношении Москвы, вынудив Лондон занять более осторожную позицию в вопросе поддержки Киева относительно применения западного дальнобойного оружия.

Ожидается, что развёртывание нового комплекса с баллистическими ракетами средней дальности на территории Белоруссии будет приоритетным. Секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович 29 мая подтвердил, что такое развертывание начнется до конца года. Предполагается, что ракеты будут установлены на белорусском шестиосном шасси МЗКТ-79291. Эксперты MWM считают, что комплексы в обычном (неядерном) оснащении будут экспортироваться для Вооружённых сил РБ, а варианты с ядерными боеголовками перейдут под контроль Минска в ходе военного конфликта в рамках соглашения между двумя странами.

Также MWM отмечает, что в случае крупномасштабных поставок комплекс «Орешник» может обеспечить России возможность наносить неприемлемые потери европейским столицам, не переходя ядерный порог.