crazycat21
ВВС США закупят ещё два лайнера Boeing 747-8 для поддержки президентского воздушного флота
Дополнительные самолёты будут предназначены для обучения экипажей и послужат источником запасных частей.

Военно-воздушные силы США заявили о приобретении ещё двух пассажирских самолётов Boeing 747-8 общей стоимостью 400 миллионов долларов, что позволит создать программу обучения и технического обеспечения будущего президентского флота. Об этом сообщает Reuters.

Самолёт Boeing 747-8 авиакомпании Lufthansa. Фото: Boeing

В заявлении службы говорится о том, что покупка дополнительных лайнеров является частью усилий ведомства по "ускорению" программы президентских воздушных перевозок в рамках подготовки к переходу с устаревающих самолётов Boeing 747-200 на более новые и крупные модели 747-8.

Предполагается, что первый самолёт будет поставлен уже в начале 2026 года. Передача второго борта запланирована до конца того же года.

В ВВС США заявили о необходимости приобретения в связи с тем, что корпорация Boeing прекратила "активное производство" лайнеров 747-8i, которые существенно отличаются от самолётов 747-200, стоящих на вооружении президентского флота. Согласно заявлению официальных лиц, оба лайнера будут использоваться для обучения экипажей, а также в качестве источника запасных частей.

Reuters сообщает, что, согласно ряду опубликованных сообщений, предполагалось, что ВВС США приобретают самолёты у немецкой Lufthansa. Это одна из немногих пассажирских авиакомпаний, которая приобрела Boeing 747-8, пользовавшихся популярностью у авиаперевозчиков до прекращения выпуска воздушных судов данного типа в 2023 году. Согласно данным информационного агентства, представитель немецкой авиакомпании отказался от комментариев по данному вопросу.

Reuters отмечает, что приобретение Военно-воздушными силами США дополнительных бортов никак не связано с двумя самолётами Boeing 747-8i, которые в настоящее время модернизируются в рамках программы VC-25B и станут следующим поколением президентских самолетов Air Force One. Согласно данным американских ВВС, первый из двух новых самолётов для президента США, должен быть поставлен в середине 2028 года.

Представитель ВВС США на условиях анонимности также отметил, что два новых "учебных" самолёта отличаются от лайнера Boeing 747-8i, ранее подаренного Штатам Катаром.

По данным Reuters, после заключения корпорацией Boeing в 2018 году контракта с фиксированной ценой  на поставку двух президентских лайнеров 748-8 с фиксированной стоимостью 3,9 миллиарда долларов для замены парка Air Force One, фирма столкнулась с существенными задержками и перерасходом средств.

#новости #сша #авиация #самолеты #boeing #ввс сша #boeing 747-8 #самолет президента сша #vc-25b
