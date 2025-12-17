Очередное доказательство, что Германия и Франция попросту не могут поделить деньги от ещё нереализованного проекта истребителя пятого поколения.

Встреча министров обороны Франции, Германии и Испании на прошлой неделе не принесла результатов в деле спасения проблемной франко-германско-испанской программы создания боевого самолёта шестого поколения FCAS (Future Combat Air System). Об этом агентству Reuters сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

Одна из визуализаций программы FCAS. Источник изображения: edrmagazine.eu

Согласно данным одного из источников, проект стоимостью 100 миллиардов евро, в рамках которого три страны должны совместно создать истребитель пятого поколения, для замены французских Rafale, а также самолётов Eurofighter Typhoon, стоящих на вооружении ВВС Германии и Испании, теперь "крайне маловероятен".

Источники Reuters сообщили, что Франция надеется отложить до следующего года решение по проекту, которое Германия надеялась принять уже до завершения текущего года. Ранее было запланировано, что объявление о переходе проекта на следующий этап будет сделано на встрече глав правительств стран ЕС в Брюсселе на этой неделе. А ещё два источника в европейской авиастроительной отрасли заявили, что переговоры о следующем этапе программы могут затянуться до 2026 года, поскольку в настоящий момент нет смысла "раздувать публичный скандал".

По данным Reuters, министерства обороны Германии и Франции пока не прокомментировали ситуацию.

Агентство сообщает, что три страны (Германия, Франция и Испания) также испытывали сложности с достижением соглашения по системам "боевого облака" и беспилотных летательных аппаратов, предусмотренных в рамках программы FCAS. Сама программа направлена на замену уже существующих европейских истребителей четвёртого поколения к 2040 году.

Как отмечает Reuters, в основе спора лежит желание французской авиастроительной компании Dassault возглавить проект, в котором примет участие концерн Airbus, партнёр с немецкой стороны. Данную позицию официальный Берлин считает неприемлемой.

Reuters сообщает, что одна из трудностей заключается в том, что обеим странам нужны боевые самолёты для выполнения разных задач. Франции нужны самолёты, способные нести ядерное оружие и способные "взаимодействовать" с её авианосцем [речь пока о единственном авианосце "Шарль де Голль", прим.]. В то же время, Германия, которая не имеет авианосцев, уже согласилась приобрести истребители F-35A производства США. Эти самолёты являются носителями ядерного оружия.