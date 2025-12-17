Встреча министров обороны Франции, Германии и Испании на прошлой неделе не принесла результатов в деле спасения проблемной франко-германско-испанской программы создания боевого самолёта шестого поколения FCAS (Future Combat Air System). Об этом агентству Reuters сообщили три источника, знакомых с ситуацией.
Согласно данным одного из источников, проект стоимостью 100 миллиардов евро, в рамках которого три страны должны совместно создать истребитель пятого поколения, для замены французских Rafale, а также самолётов Eurofighter Typhoon, стоящих на вооружении ВВС Германии и Испании, теперь "крайне маловероятен".
Источники Reuters сообщили, что Франция надеется отложить до следующего года решение по проекту, которое Германия надеялась принять уже до завершения текущего года. Ранее было запланировано, что объявление о переходе проекта на следующий этап будет сделано на встрече глав правительств стран ЕС в Брюсселе на этой неделе. А ещё два источника в европейской авиастроительной отрасли заявили, что переговоры о следующем этапе программы могут затянуться до 2026 года, поскольку в настоящий момент нет смысла "раздувать публичный скандал".
По данным Reuters, министерства обороны Германии и Франции пока не прокомментировали ситуацию.
Агентство сообщает, что три страны (Германия, Франция и Испания) также испытывали сложности с достижением соглашения по системам "боевого облака" и беспилотных летательных аппаратов, предусмотренных в рамках программы FCAS. Сама программа направлена на замену уже существующих европейских истребителей четвёртого поколения к 2040 году.
Как отмечает Reuters, в основе спора лежит желание французской авиастроительной компании Dassault возглавить проект, в котором примет участие концерн Airbus, партнёр с немецкой стороны. Данную позицию официальный Берлин считает неприемлемой.
Reuters сообщает, что одна из трудностей заключается в том, что обеим странам нужны боевые самолёты для выполнения разных задач. Франции нужны самолёты, способные нести ядерное оружие и способные "взаимодействовать" с её авианосцем [речь пока о единственном авианосце "Шарль де Голль", прим.]. В то же время, Германия, которая не имеет авианосцев, уже согласилась приобрести истребители F-35A производства США. Эти самолёты являются носителями ядерного оружия.
"Ранее во вторник глава компании Dassault выразил сомнения относительно будущего программы, заявив, что это зависит от того, готова ли Германия пересмотреть свою зависимость от импорта американского оружия", – пишет Reuters.