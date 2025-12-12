Таким образом, американский лидер пытается выйти из ситуации и сбросить проблему на плечи европейских союзников.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) направит своего представителя на переговоры в Европу по вопросу урегулирования на Украине, которые должны состоятся в ближайшие выходные, только в том случае, если будет реальная возможность подписания мирного соглашения. Об этом заявили в Белом доме. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Президент США Дональд Трамп. Фото: © AP Photo / Evan Vucci

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Трампа, в ходе брифинга заявила, что президент США устал от многочисленных встреч, на которых так и не удаётся достигнуть соглашения о мирном урегулировании украинского кризиса. Со слов пресс-секретаря, американский лидер "разочарован" обеими сторонами конфликта и ему надоели "встречи просто ради самих встреч".

Reuters сообщает, что Киев находится под давлением Белого дома, требующего скорейшего заключения мирного соглашения. Однако киевские власти выступают против плана, предложенного Вашингтоном в ноябре, которые многие считают "выгодным" для Москвы.

"Он хочет, чтобы этот конфликт закончился, и администрация потратила более 30 часов, и это только за последние пару недель, на встречи с русскими, украинцами и европейцами. Посмотрим, как пройдут встречи в эти выходные, и следите за новостями", – сказала Ливитт.

Таким образом, исходя из заявления пресс-секретаря президента США, можно сделать вывод о том, что Трамп, ранее претендовавший на роль "миротворца", понял что у него мало что получилось. Теперь американский лидер пытается дистанцироваться от имеющейся проблемы, перебросив её на плечи "союзников" из Европы.

А истинной причиной провала стали продолжение предоставления Украине разведданных (со спутников и авиации), а также спутниковой связи Starlink, в частности для управления дронами и координации войск.



