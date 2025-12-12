Немецко-французский оборонный концерн KNDS и британская компания Rolls-Royce заключили контракт на поставку последней дизельных двигателей MTU MB 873 Ka-501 для основных боевых танков семейства Leopard 2, находящихся на вооружении армий стран Европы. Об этом сообщают профильные ресурсы.
Согласно опубликованным данным, подписанное соглашение предусматривает поставку более чем трёхсот силовых установок, которые буду установлены на танки, предназначенные для Германии, Литвы, Швеции и Нидерландов. Согласно предварительным данным поставки от лица фирмы Power Systems, дочернего подразделения Rolls-Royce, должны начаться в 2026 году. Отмечено, что сделка состоялась на фоне резкого роста количества заказов на двигатели военного назначения. При этом в прошлом периоде [в прошедшем году, прим.] на государственные закупки пришлась четверть оборота подразделения Power Systems.
Силовая установка MB 873 Ka-501 – это 12-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения, который развивает максимальную мощность в 1500 л.с. Установленный на основных боевых танках семейства Leopard 2 он позволяет последним развивать скорость до 70 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием. При этом запас хода по топливу составляет около 340 километров.