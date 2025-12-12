Сайт Конференция
crazycat21
Rolls-Royce получила заказ на поставку более чем 300 двигателей для танков Leopard 2 стран Европы
И это неудивительно на фоне возросшего спроса на танки в государствах Запада

Немецко-французский оборонный концерн KNDS и британская компания Rolls-Royce заключили контракт на поставку последней дизельных двигателей MTU MB 873 Ka-501 для основных боевых танков семейства Leopard 2, находящихся на вооружении армий стран Европы. Об этом сообщают профильные ресурсы.

Основной боевой танк Leopard 2A8 бундесвера. Фото: Rolls-Royce

Согласно опубликованным данным, подписанное соглашение предусматривает поставку более чем трёхсот силовых установок, которые буду установлены на танки, предназначенные для Германии, Литвы, Швеции и Нидерландов. Согласно предварительным данным поставки от лица фирмы Power Systems, дочернего подразделения Rolls-Royce, должны начаться в 2026 году. Отмечено, что сделка состоялась на фоне резкого роста количества заказов на двигатели военного назначения. При этом в прошлом периоде [в прошедшем году, прим.] на государственные закупки пришлась четверть оборота подразделения Power Systems.

Силовая установка MB 873 Ka-501 – это 12-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения, который развивает максимальную мощность в 1500 л.с.  Установленный на основных боевых танках семейства Leopard 2 он позволяет последним развивать скорость до 70 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием. При этом запас хода по топливу составляет около 340 километров.

#новости #армия #техника #оружие #европа #танки #leopard 2 #двигатели #rolls-royce #knds #mtu mb 873 ka-501
