crazycat21
Нидерланды заключили новый контракт на приобретение вертолётов NH90
Заказано всего три вертолёта с дополнительным опционом ещё на две машины

Агентство НАТО по управлению вертолетами (NAHEMA) и компания NHIndustries заключили контракт на поставку трёх вертолётов типа NH90, предназначенных для базирования на фрегатах НАТО. Заказчиком являются Королевские Военно-воздушные и космические силы Нидерландов. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Вертолёт NH-90 бундесвера. Фото: Airbus

Согласно данным ресурса, соглашение, заключенное от имени Министерства обороны Нидерландов, предусматривает опцию на приобретение двух дополнительных машин данного типа, что потенциально позволит расширить морской вертолётный парк Нидерландов до 22 машин. Отмечено, что три вертолёта NH90 в конфигурации Block 1/Software Release 3 (SWR3) будут собраны на территории Италии, на предприятиях компании NHIndustries, являющейся дочерней компанией оборонного гиганта Leonardo.

Модификация SWR3 представляет собой сочетание современной авионики, в том числе современных средств радиосвязи Data Link 22, обеспечивающих коммуникации за пределами прямой видимости, электрооптической системы нового поколения, улучшенного акустического комплекса и расширенного комплекта вооружения. Согласно данным Defense Post, власти Нидерландов подтвердили, что модернизируют свой вертолётный парк в соответствии с теми же стандартами. 

Таким образом будет создана единая конфигурация, которая призвана обеспечить доступность, упрощение технического обслуживания и обучения персонала, а также сохранение совместимости с европейскими союзниками и партнёрами по НАТО. Как пишет издание со ссылкой на "многочисленные источники", поставки вертолётов NH-90 Голландии ожидаются примерно в 2030 году. Компания NHIndustries заявила, что эта покупка укрепляет прочно устоявшуюся роль Нидерландов в программе NH90, к которой они присоединились в качестве страны-основателя в 1999 году.

"С тех пор NH90 зарекомендовал себя как система вооружения с непревзойденными оперативными возможностями и стал незаменимым средством", – сказал полковник Доминик Трокет , отметив оперативный дебют самолета в составе голландских войск в 2013 году в рамках операций по борьбе с пиратством в Сомали.

В свою очередь, Аксель Алоччо, президент компании NHIndustries, поддержал это мнение, заявив, что недавний заказ Нидерландов является свидетельством сохраняющегося доверия к многонациональной программе производства вертолётов.

#новости #армия #оружие #нато #военные новости #нидерланды #вертолёты #nh-90
