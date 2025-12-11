Для "демонстрации силы" была направлена пара стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

В Токио заявили, что стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, 10 декабря провели совместный полёт с японскими истребителями в рамках "демонстрации силы". Полёт стал ответом на совместные учения России и Китая неподалёку от Японии и Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США в сопровождении истребителей F-15 Сил самообороны Японии. Фото: Reuters

В заявлении японского оборонного ведомства говорится о том, что две страны – Япония и Соединённые Штаты, подтвердили "твёрдую решимость" в предотвращении любых односторонних попыток изменения статуса-кво силовым путём, также подтвердили готовность своих вооружённых сил.

Как сообщает Reuters, полёт двух стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США в сопровождении трёх малозаметных истребителей пятого поколения F-35 Сил самообороны Японии и трех истребителей завоевания превосходства в воздухе F-15 [также принадлежат Силам самообороны, прим.] стал первым случаем с того момента, как Штаты продемонстрировали своё военное присутствие с момента начала Китаем военных учений на прошлой неделе.

По данным информационного агентства, эти "показательные выступления" состоялись после полёта стратегических бомбардировщиков ВКС РФ и ВВС НОАК над акваторией Восточно-Китайского моря и западной частью Тихого океана во вторник, 9 декабря, а также отдельных учений китайских авианосных ударных групп, которые заставили Токио поднять в воздух истребители. Согласно заявлению официального Токио, японские самолёты попали в прицелы радиолокационных станций китайских истребителей, взлетевших с авианосцев.

В свою очередь, официальный Пекин отверг все обвинения, заявив, что именно японские истребители поставили под угрозу его воздушные операции к югу от Японии.

Этот "инцидент" вызвал критику со стороны Вашингтона. Там заявили, что произошедшее не способствует "региональному миру и стабильности", и подтвердили, что союз США и Японии "непоколебим".