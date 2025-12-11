Еще одно доказательство активной милитаризации НАТО на фоне надуманных утверждений

Финляндия приобрела сотни установок обнаружения и подавления беспилотников. Об этом сообщили представители военного ведомства страны. Данная необходимость якобы была вызвана начавшимся ещё в 2022 году конфликтом на Украине. Об этом пишет Reuters.

Иллюстративное фото. Изображение: Janne Lindroos / Yle

Как сообщает информационное агентство, беспилотные летательные аппараты достаточно широко применяются в нынешнем военном противостоянии. Однако спешка Североатлантического альянса по созданию средств противодействий дронам усилилась после того, как в сентябре текущего года якобы два десятков "российских" дронов вошли в воздушное пространство Польши и были перехвачены. По данным Reuters, Силы обороны Финляндии приобрели сотни постановщиков помех SkyWiper Omni Max, производства литовской компании NT Service. Об этом агентству сообщил инспектор ПВО Финляндии полковник Мано-Микаэль Нокелайнен на военной базе в Ниинисало, расположенной на юго-западе Финляндии.

Со слов полковника, "глушилки", создающие защитный купол радиусом в сотни метров для блокировки сигналов управления, видео и навигации беспилотников, будут размещены вокруг критически важных объектов инфраструктуры. К последним относятся военные базы. Согласно данным Reuters, помимо "глушилок" [средств РЭБ, прим.], финские военные приобрели ручные детекторы дронов Airfence финской компании Sensofusion и прицельные приспособления Smash от израильской фирмы Smartshooter, облегчающие нацеливание и перехват дронов.

Полковник Мано-Микаэль Нокелайнен проинформировал, что закупленное оборудование предназначено для борьбы с небольшими разведывательными дронами. При этом он отказался раскрыть возможности армии Финляндии по противодействию более крупным беспилотникам. Генерал-лейтенант Паси Валимяки, командующий сухопутными войсками армии Финляндии, заявил, что армия страны [в данном случае её сухопутная компонента, прим.] имеет в своём распоряжении парк почти из тысячи разведывательных FPV-дронов. Некоторые из них выпущены в США, а некоторые произведены финской компанией Insta. Беспилотники предназначены для учебных целей. В планах финских военных значится подготовка до 500 новых пилотов дронов ежегодно.

Финские военные планируют заказать в 2026 году больше беспилотников различных размеров и типов, а также оборудование для противодействия им, однако генерал Валимаки заявил, что не имеет смысла накапливать слишком много устройств, которые могут вскоре устареть из-за быстрого развития технологий в этой сфере. Как отмечает Reuters, применение беспилотных летательных аппаратов преобразовало характер современных боевых действий. Именно беспилотники позволяют быстро обнаруживать и нейтрализовывать цели.