Очередной всплеск антироссийских настроений в одной из стран НАТО являются косвенным свидетельством приготовления запада к прямому столкновению с РФ.

Военная разведка Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) заявило, что страна сталкивается с большим количеством "угроз", чем в прежние годы, на фоне роста количества геополитических конфликтов и сомнений в приверженности Соединённых Штатов к обеспечению безопасности Европы. Об этом сообщает Reuters.

Датские военные на учениях. Фото: Forsvaret

"Великие державы мира все чаще ставят во главу угла собственные интересы и используют силу для достижения своих целей", – говорится в ежегодном отчете FE.

При этом отмечено, что Россия и Китай входят в число стран, которые представляют "угрозу" для Дании.

В датской военной разведке добавили, что продолжающийся конфликт на Украине оказывает серьёзное влияние на развитие ситуации в сфере безопасности.

А ещё служба военной разведки Дании вынуждена была констатировать "неопределённость" относительно роли США в качестве гаранта в обеспечении безопасности всей Европы. По мнению датской спецслужбы, данный факт якобы усилит готовность России к интенсификации "гибридных атак" в отношении блока НАТО. Однако всё те же датские разведчики в своём отчёте признали, что несмотря на якобы имеющийся рост "военной угрозы" для Североатлантического альянса со стороны РФ, угрозы военного нападения на Королевство Дания в настоящий момент нет.

Необходимо отметить, что вся эта антироссийская риторика в странах Европы может являться косвенным свидетельством подготовки блока НАТО к прямой военной конфронтации с РФ.