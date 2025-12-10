Сайт Конференция
crazycat21
Военная разведка Дании видит рост количества «угроз» для страны, в том числе и от России
Очередной всплеск антироссийских настроений в одной из стран НАТО являются косвенным свидетельством приготовления запада к прямому столкновению с РФ.

Военная разведка Дании (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) заявило, что страна сталкивается с большим количеством "угроз", чем в прежние годы, на фоне роста количества геополитических конфликтов и сомнений в приверженности Соединённых Штатов к обеспечению безопасности Европы. Об этом сообщает Reuters.

Датские военные на учениях. Фото: Forsvaret

"Великие державы мира все чаще ставят во главу угла собственные интересы и используют силу для достижения своих целей", – говорится в ежегодном отчете FE.

При этом отмечено, что Россия и Китай входят в число стран, которые представляют "угрозу" для Дании.

В датской военной разведке добавили, что продолжающийся конфликт на Украине оказывает серьёзное влияние на развитие ситуации в сфере безопасности.

А ещё служба военной разведки Дании вынуждена была констатировать "неопределённость" относительно роли США в качестве гаранта в обеспечении безопасности всей Европы. По мнению датской спецслужбы, данный факт якобы усилит готовность России к интенсификации "гибридных атак" в отношении блока НАТО. Однако всё те же датские разведчики в своём отчёте признали, что несмотря на якобы имеющийся рост "военной угрозы" для Североатлантического альянса со стороны РФ, угрозы военного нападения на Королевство Дания в настоящий момент нет.

Необходимо отметить, что вся эта антироссийская риторика в странах Европы может являться косвенным свидетельством подготовки блока НАТО к прямой военной конфронтации с РФ.

#новости #нато #военные новости #европа #безопасность #дания #разведка
1
1
Сейчас обсуждают

Дмитрий Сергеев
00:26
У меня в своё время были HD 4850, потом HD 6950, в конце 2013 года взял R9 290X. Ни одна карта не отвалилась. А вот с картой от Nvidia было дело, точно уже не помню у какой был отвал чипа, 7800GS AGP ...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Dzhereli
00:05
Анскейлер идеален для игр с TAA. Четкость выше и фпс в подарок.
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
ЛехаСектоид
23:57
Проект не провальный, просто он делается на том же заводе, что и танки, на том же шасси, что и танки. Соответственно у военных выбор, либо заказать меньше танков и немного терминаторов, либо больше та...
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Сергей Анатолич
23:55
Ну, украина, которой все беспилотники поставляются из-за границы, может многому научить касаемо технологий их производства. Поляки, чего вы несёте? Протрезвейте хоть! Хохлы вас могут научить только ка...
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на технологии беспилотников
Bernigan
23:50
процы тоже фекалии, просто правильно распиаренные
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Dentarg
23:50
У дешёвых IPS углы обзора вообще как у экранов банкоматов. Только строго по центру норм, отклонишься даже на 45 градусов - всё белёсое. Если сидеть близко, края экрана начинают выцветать т.к. уже под ...
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
Сергей Анатолич
23:48
Вот дания это точно та страна которой так не хватает в составе России. Два вопроса. Как вы это себе представляете? И что вы там у себя курите, представляя это?
Военная разведка Дании видит рост количества «угроз» для страны, в том числе и от России
32Влад32
23:48
" Целенаправленный интерес" = это когда примерно в течение недели каждый день хотя бы по разу заходишь на такой сайт.
В России выписан первый штраф за поиск экстремистских материалов
ЛехаСектоид
23:45
Генератор кадров работает на движке драйвера, ему похеру, что там игра поддерживает или нет. То что апскейлер станер работать лучше это конечно хорошо, но для 9000 серии это не то чтобы необходимая ве...
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
valderm
23:24
жаль, что у нас эвтаназия запрещена, столько сил потратить в пустую 😎
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
