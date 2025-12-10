Сайт Конференция
crazycat21
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на технологии беспилотников
Варшава пытается избавится от старых самолётов с выгодой для себя.

Министр обороны Польши Вячеслав Косиняк-Камыш в эфире общественного ради заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о передаче истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к украинским технологиям беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Reuters.

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Фото: Mirosław Mróz/Defence24.pl

Со слов главы польского оборонного ведомства, в ближайшее время самолёты МиГ-29 будут сняты с вооружения ВВС страны из-за исчерпанного срока службы этих машин.

"Мы ведем переговоры с украинской стороной о передаче истребителей МиГ-29, но также обсуждаем передачу Польше технологий, таких как беспилотники. Эта солидарность должна быть взаимной", – сказал министр.

В Генеральном штабе Польши заявили, что потенциальная передача связана с отсутствием перспектив модернизации самолётов МиГ-29 ещё советской постройки. Отмечено, что возможная передача авиационной техники  "станет элементом союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности восточного фланга НАТО". Однако указано, что окончательное решение по данному вопросу ещё не принято.

Задачи по обеспечению противовоздушной обороны Польши, которые выполнял МиГ-29 будут возложены на лёгкие учебно-боевые самолёты FA-50 производства Южной Кореи и американские F-16.

В военном ведомстве Польши добавили, что связи с передачей ведутся переговоры с Украиной о предоставлении Варшаве отдельных беспилотных и ракетных технологий.

В данном случае необходимо отметить, что ранее Польша уже передавала Украине истребители МиГ-29, оставив себе лишь часть самолётов данного типа. Модернизированных и самых боеспособных. Видимо, у Варшавы действительно серьёзные проблемы с этими самолётами, поэтому там решили извлечь максимальную выгоду из возможной сделки.

#новости #армия #оружие #военные новости #польша #истребители #самолеты #миг-29 #косиняк-камыш
