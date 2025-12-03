Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
MWM: Индия планирует начать переговоры о приобретении российской системы ПВО С-500
Новейшие средства противовоздушной обороны необходимы Индии на фоне того, что Китай может принять на вооружение истребители шестого поколения уже с начала 2030-х годов.

Средства массовой информации Индии подтвердили, что министерство обороны страны планирует начать официальные переговоры с Россией о приобретении системы ПВО/ПРО большой дальности "Прометей". Переговоры начнутся во время встречи министра обороны Раджнатха Сингха и его российского коллеги Андрея Белоусова в Нью-Дели 4 декабря. Об этом сообщает профильный сетевой ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Пусковая установка из состава комплекса С-500 "Прометей". Изображение: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Заявлено, что в ходе встречи обе стороны также рассмотрят дальнейший график поставок систем ПВО С-400 "Триумф" и продолжат переговоры о продаже Индии истребителей пятого поколения Су-57. Согласно данным MWM, Россия должна поставить последний из десяти дивизионов С-400 к ноябрю 2026 года, несмотря на растущий спрос со стороны ВКС России.

MWM сообщает, имеется подтверждение информации о том, что в декабре 2025 года ВКС России сформировали свой первый полноценный полк, оснащённый комплексами С-500. На данный момент это единственная в мире система, способная сбивать спутники и межконтинентальные баллистические ракеты. Очень большая дальность поражения, составляющая 600 километров, делают комплекс С-500 особо опасным для воздушных топливных заправщиков и самолётов ДРЛО, которые жизненно важны для функционирования ВВС стран блока НАТО.

В арсенале комплекса С-500 имеется зенитная ракета  большой дальности 40Н6. Такие ракеты ВВС Индии уже закупили в большом количестве для оснащения систем С-400. Боеприпасы уже прошли боевые испытания в ходе недавнего индийско-пакистанского конфликта. Такая ракета перехватила пакистанский самолёт на дальности более 300 километров. А в ходе конфликта на Украине ракеты 40Н6 продемонстрировали ещё более впечатляющие характеристики.

По версии MWM, интерес индийской стороны к приобретению С-500 может быть обусловлен сразу несколькими факторами. 

Одним из них является презентация Китаем системы HQ-29 в сентябре текущего года, которая уже принята на вооружение НОАК. Отмечено, что эти две системы, российская и китайская, в настоящее время являются единственными в мире, которые могут бороться с межконтинентальными баллистическими и противоспутниковыми ракетами. Хотя ожидается, что США смогут создать нечто подобное в рамках реализации своей программы ПРО "Золотой купол". 

Ещё одним фактором, который может повлиять на решение официального Нью-Дели, являются впечатляющие боевые характеристики С-400, продемонстрированные в ходе столкновений с Пакистаном. В то же время другое средство ПВО, приобретённое Индией, – французские истребители Rafale показали себя не самым лучшим образом.

Неудовлетворительные результаты Rafale, которые практически не комментировались индийскими официальными лицами, еще больше повысили важность систем С-400 и, как предполагается, также возродили интерес к закупкам современных истребителей Су-57.

MWM отмечает, что возможности С-500 существенно дополняют возможности систем С-400. Новые комплексы могут обеспечить Индии необходимый уровень ПВО на фоне того, что соседний Китай готовится принять на вооружение истребители шестого поколения уже в начале 2030-х годов. Даже с учётом возможной покупки самолётов Су-57 предполагается, что истребительный флот Индии по своему потенциалу будет отставать от китайского. Поэтому развёртывание новейших средств ПВО видится очень важным для обеспечения ассиметричной обороны. 

#россия #новости #армия #оружие #военные новости #индия #су-57 #с-400 #с-500 #белоусов
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Австралии обнаружены свидетельства существования гигантской акулы возрастом 115 миллионов лет
+
Ближневосточные эксперты сравнили российский Су-57, американский F-35 и китайский J-35
1
Объединенные фестивали «ИгроМир» и Comic Con пройдут с 12 по 14 декабря
3
Intel может вернуться в устройства Mac и iPad к 2027 году
2
Учёные сравнили влияние двух популярных диет на потерю веса
1
Defence Blog: Израиль поставил Грузии системы ПВО Spyder с помощью украинского самолёта Ан-124
2
В Госдуме заявили о завершающей стадии процесса импортозамещения WhatsApp
2
Dell: Миллионы людей отказываются переходить на Windows 11 из-за высоких затрат на оборудование
+
Новый троян крадет данные банковских карт и криптокошельков в обход защиты Android
+
Серия Metal Gear Solid в будущем может включать в себя новые игры и ремейки
+
В 2026 году в Санкт-Петербурге начнется возведение второго разводного моста
2
Турецкий БПЛА Kizilelma первым в мире успешно применил ракету средней дальности
+
Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретятся 2 декабря во второй половине дня
+
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
Впервые в истории МКС все стыковочные узлы станции заняты космическими кораблями
1
Лётчик-космонавт Юрчихин: говорить о колонизации Марса преждевременно из-за отсутствия технологий
3
Россияне разошлись во мнении относительно самых длинных новогодних каникулах в истории
+
Бельгия выдвинула условия ЕС по использованию замороженных российских активов
+
SIPRI: Доходы Китая от экспорта оружия падают из-за борьбы с коррупцией
1
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
+

Популярные статьи

Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
7
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
37
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
11
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
3
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
15
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6

Сейчас обсуждают

ark-bak
05:33
В домике
В Финляндии солдат срочной службы учат прятаться от дронов в блиндажах
Михаил Авраменко
05:07
Бесплатное пополнение и так огромной библиотеки порнхаба 🙂
В Южной Корее взломано 120 000 домашних камер — личные видео распространялись в Сети
Кот Шрёдингера
05:05
А если нет блиндажа где прятаться?
В Финляндии солдат срочной службы учат прятаться от дронов в блиндажах
Garthar
03:41
Голуби жрут все, но основная проблема голубей как ни странно не голуби, а бабульки которые их подкармливают. Вот кого кого, а голубей дополнительно кормить не нужно ибо это всеядные утилизаторы говна....
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Bamboliny
01:41
Спасибо!
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Bamboliny
01:40
1. Эх, я сегодня на мели, а этот с толстенным лопатником жрет за троих! 2. Пааааберигись! 3. Это Спарта! 4. ...и только сунься еще сюда! 5. Наконец-то можно спокойно покормить свою даму. Все фото сдел...
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
NuclearMissionJam
01:13
Красивые
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
TechnoReview
01:08
Это для тех, у кого уже есть крипта
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
Bamboliny
00:57
1. Мелкие дремлют после сытного обеда (фото начало августа). 2. Уже подростки (фото конца октября). 3. Кто вас учил чирикать во время еды?! (фото конца августа, съемка через остекление лоджии и мутнов...
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
32Влад32
00:56
Заниматься сексом под камерой? Хотя бы трусы накинули на время.
В Южной Корее взломано 120 000 домашних камер — личные видео распространялись в Сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter