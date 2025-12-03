Новейшие средства противовоздушной обороны необходимы Индии на фоне того, что Китай может принять на вооружение истребители шестого поколения уже с начала 2030-х годов.

Средства массовой информации Индии подтвердили, что министерство обороны страны планирует начать официальные переговоры с Россией о приобретении системы ПВО/ПРО большой дальности "Прометей". Переговоры начнутся во время встречи министра обороны Раджнатха Сингха и его российского коллеги Андрея Белоусова в Нью-Дели 4 декабря. Об этом сообщает профильный сетевой ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Пусковая установка из состава комплекса С-500 "Прометей". Изображение: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Заявлено, что в ходе встречи обе стороны также рассмотрят дальнейший график поставок систем ПВО С-400 "Триумф" и продолжат переговоры о продаже Индии истребителей пятого поколения Су-57. Согласно данным MWM, Россия должна поставить последний из десяти дивизионов С-400 к ноябрю 2026 года, несмотря на растущий спрос со стороны ВКС России.

MWM сообщает, имеется подтверждение информации о том, что в декабре 2025 года ВКС России сформировали свой первый полноценный полк, оснащённый комплексами С-500. На данный момент это единственная в мире система, способная сбивать спутники и межконтинентальные баллистические ракеты. Очень большая дальность поражения, составляющая 600 километров, делают комплекс С-500 особо опасным для воздушных топливных заправщиков и самолётов ДРЛО, которые жизненно важны для функционирования ВВС стран блока НАТО.

В арсенале комплекса С-500 имеется зенитная ракета большой дальности 40Н6. Такие ракеты ВВС Индии уже закупили в большом количестве для оснащения систем С-400. Боеприпасы уже прошли боевые испытания в ходе недавнего индийско-пакистанского конфликта. Такая ракета перехватила пакистанский самолёт на дальности более 300 километров. А в ходе конфликта на Украине ракеты 40Н6 продемонстрировали ещё более впечатляющие характеристики.

По версии MWM, интерес индийской стороны к приобретению С-500 может быть обусловлен сразу несколькими факторами.

Одним из них является презентация Китаем системы HQ-29 в сентябре текущего года, которая уже принята на вооружение НОАК. Отмечено, что эти две системы, российская и китайская, в настоящее время являются единственными в мире, которые могут бороться с межконтинентальными баллистическими и противоспутниковыми ракетами. Хотя ожидается, что США смогут создать нечто подобное в рамках реализации своей программы ПРО "Золотой купол".

Ещё одним фактором, который может повлиять на решение официального Нью-Дели, являются впечатляющие боевые характеристики С-400, продемонстрированные в ходе столкновений с Пакистаном. В то же время другое средство ПВО, приобретённое Индией, – французские истребители Rafale показали себя не самым лучшим образом.

Неудовлетворительные результаты Rafale, которые практически не комментировались индийскими официальными лицами, еще больше повысили важность систем С-400 и, как предполагается, также возродили интерес к закупкам современных истребителей Су-57.

MWM отмечает, что возможности С-500 существенно дополняют возможности систем С-400. Новые комплексы могут обеспечить Индии необходимый уровень ПВО на фоне того, что соседний Китай готовится принять на вооружение истребители шестого поколения уже в начале 2030-х годов. Даже с учётом возможной покупки самолётов Су-57 предполагается, что истребительный флот Индии по своему потенциалу будет отставать от китайского. Поэтому развёртывание новейших средств ПВО видится очень важным для обеспечения ассиметричной обороны.