Шведская оборонная компания Saab получила от властей Литвы третий заказ на поставку мобильных систем ПВО ближнего радиуса (MSHORAD). Данные комплексы предназначены для укрепления оборонных возможностей прибалтийской республики на фоне роста напряжённости в регионе. Об этом сообщает Defense Post.

Мобильная система ПВО ближнего радиуса действия (MSHORAD) компании Saab. Фото: Saab

Стоимость сделки составляет 1,4 миллиарда шведских крон, что по нынешнему курсу эквивалентно 148 миллионам долларов США и 127,3 миллионам евро. Согласно данным издания, соглашение охватывает поставки в период с 2026 по 2030 годы. Таким образом, в составе армии Литвы появится третья по счёту батарея MSHORAD.

Компания SAAB устанавливает свои средства ПВО на армейские бронеавтомобили JLTV 4×4 производства американской фирмы Oshkosh. Как подчеркнул Гёрген Йоханссон, руководитель подразделения динамики Saab, такой подход предоставляет Литве инструменты для прогнозирования и реагирования на широкий спектр воздушных угроз.

MSHORAD – это мобильная система ПВО, предназначенная для защиты механизированных подразделений. Она сочетает в себе ракету малой дальности RBS 70 NG с радаром Giraffe 1X, системой управления и каналом передачи данных. Это решение позволяет быстро обнаруживать, идентифицировать и поражать самолёты, беспилотники и ракеты противника.

Согласно данным Defense Post, фирма Saab уже получила от Литвы два заказа на системы MSHORAD. Один был размещён в июне 2024 года, второй в том же году, но несколько позже.