Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Литва заказала у шведской фирмы Saab системы ПВО на сумму 127 миллионов евро
Поставки должны быть осуществлены в период с 2026 по 2030 годы.

Шведская оборонная компания Saab получила от властей Литвы третий заказ на поставку мобильных систем ПВО ближнего радиуса (MSHORAD). Данные комплексы предназначены для укрепления оборонных возможностей прибалтийской республики на фоне роста напряжённости в регионе. Об этом сообщает Defense Post.

Мобильная система ПВО ближнего радиуса действия (MSHORAD) компании Saab. Фото: Saab

Стоимость сделки составляет 1,4 миллиарда шведских крон, что по нынешнему курсу эквивалентно 148 миллионам долларов США и 127,3 миллионам евро. Согласно данным издания, соглашение охватывает поставки в период с 2026 по 2030 годы. Таким образом, в составе армии Литвы появится третья по счёту батарея MSHORAD.

Компания SAAB устанавливает свои средства ПВО на армейские бронеавтомобили JLTV 4×4 производства американской фирмы Oshkosh. Как подчеркнул Гёрген Йоханссон, руководитель подразделения динамики Saab, такой подход предоставляет Литве инструменты для прогнозирования и реагирования на широкий спектр воздушных угроз. 

MSHORAD – это мобильная система ПВО, предназначенная для защиты механизированных подразделений. Она сочетает в себе ракету малой дальности RBS 70 NG с радаром Giraffe 1X, системой управления и каналом передачи данных. Это решение позволяет быстро обнаруживать, идентифицировать и поражать самолёты, беспилотники и ракеты противника.

Согласно данным Defense Post, фирма Saab уже получила от Литвы два заказа на системы MSHORAD. Один был размещён в июне 2024 года, второй в том же году, но несколько позже.

#новости #армия #оружие #военные новости #пво #швеция #литва #saab #oshkosh #mshorad #jltv 4×4
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Австралии обнаружены свидетельства существования гигантской акулы возрастом 115 миллионов лет
+
Ближневосточные эксперты сравнили российский Су-57, американский F-35 и китайский J-35
1
Объединенные фестивали «ИгроМир» и Comic Con пройдут с 12 по 14 декабря
2
Intel может вернуться в устройства Mac и iPad к 2027 году
2
Учёные сравнили влияние двух популярных диет на потерю веса
1
Defence Blog: Израиль поставил Грузии системы ПВО Spyder с помощью украинского самолёта Ан-124
2
В Госдуме заявили о завершающей стадии процесса импортозамещения WhatsApp
1
Dell: Миллионы людей отказываются переходить на Windows 11 из-за высоких затрат на оборудование
+
Новый троян крадет данные банковских карт и криптокошельков в обход защиты Android
+
Серия Metal Gear Solid в будущем может включать в себя новые игры и ремейки
+
В 2026 году в Санкт-Петербурге начнется возведение второго разводного моста
2
Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретятся 2 декабря во второй половине дня
+
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
Турецкий БПЛА Kizilelma первым в мире успешно применил ракету средней дальности
+
SIPRI: Доходы Китая от экспорта оружия падают из-за борьбы с коррупцией
1
Бельгия выдвинула условия ЕС по использованию замороженных российских активов
+
Лётчик-космонавт Юрчихин: говорить о колонизации Марса преждевременно из-за отсутствия технологий
3
Россияне разошлись во мнении относительно самых длинных новогодних каникулах в истории
+
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
+
The Financial Times: В НАТО рассматривают возможность упреждающего удара по России
4

Популярные статьи

Субъективное мнение о фильме «Бегущий человек» 2025 года
7
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
30
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
10
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
15
Обзор геймпада 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox
+
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
2
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
4

Сейчас обсуждают

Терминатор
23:23
Да фигня всё это можно XeSS врубить он даже лучше чем FSR.
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
Лев корл
23:17
А как же британские ученые??? Их в каждом анекдоте цитируют)))
В списке самых цитируемых учёных мира в 2025 году лидируют представители США, Китая и Великобритании
Izbranniy
23:15
посмотрим, что из этого получится
Учёные сравнили влияние двух популярных диет на потерю веса
Iphonovec
23:12
ничего не понял, зачем мне покупать за рубли usdt, что бы потом опять их обменять на рубли?
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
Bernigan
23:03
Ну, видно что старые карты практически не уступают 9000 линейке в ФСР 4, я ж говорю, цифру 3 на 4 поменяли и немного настройки качества ФСР подкрутили, вот он и меньше стал фпс давать
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
AleksK
23:03
Ставишь линукс все DX11 игры автоматом работают через Vulkan
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
Vassiss Puppkinn
23:01
А еще когда едешь на машине по двору, голубь бежит перед машиной. Ну сверни ты налево или направо!! Нет сска усирается перед машиной. Вот вороны умные, отходят в сторону.
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Терминатор
23:00
вот так работает. и толка шибко нет FSR 4 меньше дает фпс чем FSR 3.
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
x41
23:00
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
Bernigan
22:58
Ну дальше значит что амд просто поменяла цифру 3 на 4 и впарила своим фанатам как то что может работать только на 9000 серии амд гомна, хотя это тот же ФСР 3, который работает везде
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter