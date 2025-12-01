Европейские страны альянса стали достаточно активно приобретать современную бронетехнику.

Немецко-французская оборонная компания KNDS получила заказы на 350 экземпляров новейшего основного боевого танка Leopard 2A8. Данная боевая машина является самой новой версией Leopard 2 начина с далёкого 1992 года. Об этом сообщает Defense Post.

Основной боевой танк Leopard 2A8. Фото: Jana Neumann / бундесвер

Заявлено, что Германия, Чехия, Литва, Нидерланды и Норвегия разместили заказы на новый вариант танка ещё до его презентации, которая состоялась на заводе-производителе в Мюнхене в конце ноября текущего года.

Представители KNDS сообщили прессе, что компания ведёт переговоры с другими потенциальными покупателями и ожидает новых заказов.

Согласно опубликованной информации, бундесвер заказал 123 танка Leopard 2A8, поставки которых начнутся в 2027 году. Затем немецкие военные планируют получить ещё 75 боевых машин данного типа. Первая партия техники будет передана в танковую бригаду, дислоцированную на территории Литвы. Немецкие танки, предназначенные для укрепления восточного фланга НАТО, будут впервые развёрнуты на постоянной основе за пределами Германии с момента окончания Второй мировой войны.

Литва и Чехия получат по 44 танка. Последняя также заказала ещё 19 единиц на аналогичном шасси в вариантах инженерной, ремонтно-эвакуационной техники, мостоукладчиков и учебных машин.

Норвегия планирует получить 54 танка Leopard 2A8.

Что касается Нидерландов, то в мае текущего года государственный секретарь страны Гийс Туинман подписал соглашение о приобретении не менее 46 единиц Leopard 2A8 для воссоздания бронетанковой компоненты голландской армии. Танки были сняты с вооружения ещё в 2011 году. Поставки новой техники будут осуществлены в период с 2028 по 2031 годы. Затем планируется закупка ещё шести машин.

Модернизированная версия Leopard 2 сохраняет стандартное вооружение танка – 120-мм гладкоствольную пушку и два 7,62-мм пулемета. Экипаж машины также состоит из четырёх человек. Однако 2А8 отличается повышенной живучестью благодаря интеграции системы активной защиты Trophy , которая обеспечивает круговую защиту, обнаруживая и нейтрализуя противотанковые средства поражения , такие как управляемые ракеты и беспилотники.

Кроме того, версия 2А8 оснащена усовершенствованной системой управления огнем, а также усиленной защитой от взрывных устройств.