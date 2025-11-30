По данным Bloomberg, индийская сторона заинтересована в приобретении истребителей Су-57 и систем противоракетной обороны С-500.

Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и систем противоракетной обороны во время визита президента РФ Владимира Путина, который состоится в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, говорившие на условиях анонимности.

Истребитель Су-57. Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Отмечено, что Индия и Россия я поддерживают соглашение об особом и привилегированном стратегическом партнёрстве, в рамках которого ожидается обсуждение покупки истребителей пятого поколения Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500 "Прометей". Возможное соглашение может осложнить для индийской стороны любую торговую сделку с США, которые выступают против закупок Нью-Дели вооружения у Москвы.

Министерство иностранных дел и Министерство обороны Индии не ответили на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать ситуацию.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии, традиционно поддерживает давние связи своей страны с Россией, одновременно стремясь укрепить отношения и с США. Bloomberg отмечает, что Индия снизила объёмы закупок российского оружия, частично переориентировавшись на американских и европейских производителей.

Однако, согласно данным доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия по-прежнему являются крупнейшим поставщиком вооружений для Индии, несмотря на то, что объёмы поставок существенно сократились за последние четыре года.

Министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх заявил в пятницу, 28 ноября, что сотрудничество страны с Россией в оборонной сфере имеет давнюю историю и не будет прекращено в ближайшее время. Он добавил, что Индия продолжит закупать оборонное оборудование как у России, так и у США.

Согласно данным Bloomberg, в настоящее время в распоряжении Индии имеется более 200 истребителей, а также несколько батарей ЗРК С-400 российского производства. Это вооружение использовалось в ходе недавнего конфликта с Пакистаном. Агентство, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что индийские военные испытывают нехватку современных боевых самолётов, поэтому обратились к руководству с просьбой о дополнительных закупках авиационной техники российского производства.

По словам источников , это предложение показывает, что экипажи ВВС Индии легко перейдут на российские самолёты нового поколения, а государственная компания Hindustan Aeronautics Limited способна обслуживать и поддерживать российский авиапарк. Более того, ракеты большой дальности на Су-57, по их словам, предоставят южноазиатской стране дополнительные возможности.

Согласно данным Bloomberg, ссылающегося на источники, вряд ли переговоры о закупке российской военной техники будут завершены во время визита Владимира Путина.