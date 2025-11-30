Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Индия планирует заключить новую оружейную сделку во время визита президента РФ Владимира Путина
По данным Bloomberg, индийская сторона заинтересована в приобретении истребителей Су-57 и систем противоракетной обороны С-500.

Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и систем противоракетной обороны во время визита президента РФ Владимира Путина, который состоится в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, говорившие на условиях анонимности.

Истребитель Су-57. Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Отмечено, что Индия и Россия я поддерживают соглашение об особом и привилегированном стратегическом партнёрстве, в рамках которого ожидается обсуждение покупки истребителей  пятого поколения Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500 "Прометей". Возможное соглашение может осложнить для индийской стороны любую торговую сделку с США, которые выступают против закупок Нью-Дели вооружения у Москвы.

Министерство иностранных дел и Министерство обороны Индии не ответили на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать ситуацию.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии, традиционно поддерживает давние связи своей страны с Россией, одновременно стремясь укрепить отношения и с США. Bloomberg отмечает, что Индия снизила объёмы закупок российского оружия, частично переориентировавшись на американских и европейских производителей.

Однако, согласно данным доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Россия по-прежнему являются крупнейшим поставщиком вооружений для Индии, несмотря на то, что объёмы поставок существенно сократились за последние четыре года.

Министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх заявил в пятницу, 28 ноября, что сотрудничество страны с Россией в оборонной сфере имеет давнюю историю и не будет прекращено в ближайшее время. Он добавил, что Индия продолжит закупать оборонное оборудование как у России, так и у США.

Согласно данным Bloomberg, в настоящее время в распоряжении Индии имеется более 200 истребителей, а также несколько батарей ЗРК С-400 российского производства. Это вооружение использовалось в ходе недавнего конфликта с Пакистаном. Агентство, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что индийские военные испытывают нехватку современных боевых самолётов, поэтому обратились к руководству с просьбой о дополнительных закупках авиационной техники российского производства.

По словам источников , это предложение показывает, что экипажи ВВС Индии легко перейдут на российские самолёты нового поколения, а государственная компания Hindustan Aeronautics Limited способна обслуживать и поддерживать российский авиапарк. Более того, ракеты большой дальности на Су-57, по их словам, предоставят южноазиатской стране дополнительные возможности.

Согласно данным Bloomberg, ссылающегося на источники, вряд ли переговоры о закупке российской военной техники будут завершены во время визита Владимира Путина.

#россия #новости #армия #оружие #военные новости #индия #су-57 #с-500
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
2
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
4
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
4
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
Нейросети сокращают время выбора контента для зрителей онлайн-кинотеатров
+
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1
В Великобритании отправят военных инструкторов принимать экзамены по вождению у граждан
+
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
+
Xiaomi представила Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с передовыми характеристики по доступной цене
+

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
8
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
4
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
19

Сейчас обсуждают

Артем Хорошанский
23:24
Прокатился. Что за похабный жаргон?
Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
klopcha
23:09
Видимо только подставить свой самолёт или всё-таки пушка была хоть. А так согласен, просто для вида.
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
klopcha
23:06
Завалят все базары гиперзвуком.
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
Voldemaar
23:05
Ну ясен хрен, что не доставка
Названа профессия с самым продолжительным сроком обучением в РФ
Сергей Анатолич
22:53
Во, во!
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
Алексей Чумаков
22:51
Зачем извиняться, за то, что написал осознанно, ты упоролся?
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Evgeny Chezarin
22:23
Последнее фото, какое же срачево... Мало того, что статья - очередной высер больного шизофреника, так он еще свинство разводит. Учитывая также присутствие ГБО в его среде, доступ к электрическим прибо...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
22:02
Мы с Вами дождались фряхи )) ну а что он слегка (или не слегка) шизофреник ,вроде и не обсуждалось.Верните к нам Чимбала -он курс не прошел терапии.Вот
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Mallory
21:42
> Жаль, нет вменяемых полностью автономных утилит для создания загрузочных Live-CD образов из уже установленной FreeBSD. Что-то вроде MX Snapshot, чтобы делать свои «респины» дистрибутивов Ну наконец...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
salexa
21:41
"25-й воздушной кавалерийской бригаде Вооружённых сил Польши" пшеки такие пшеки..
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter