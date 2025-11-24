Самолёты данного типа могут выполнять как транспортные функции, так и использоваться в качестве заправщиков.

Компания Embraer поставила второй многоцелевой самолет C-390 Millennium Военно-воздушным силам Венгрии на авиабазу Кечкемет [в данном случае речь идёт именно о КС-390, который может выполнять функции заправщика, прим.]. Тем самым контракт страны на поставку самолётов данного типа был завершён. Об этом сообщает Defense Post.

Оба борта С-390 Milleninum. Фото: ВВС Венгрии

Издание сообщает, что с момента своего появления С-390 ВВС Венгрии [всего было заказано два борта данного типа, прим.] выполнял широкий спектр задач – от перевозки грузов до выполнения гуманитарных задач, продемонстрировав высокую надёжность. В данном случае, возникает абсолютно адекватный вопрос, а какие гуманитарные задачи мог выполнять единственный современный военно-транспортный самолёт Венгрии?

Согласно данным Defense Post, после ввода в эксплуатацию второго C-390 Millennium, Венгрия стала "первым в мире оператором" получившим все заказанные самолёты данного типа. Это всё что необходимо знать о бразильском авиастроении и конкурентоспособности на международных авиарынках. При том что C-390 Millennium является весьма неплохим военно-транспортным самолётом [прим.].

По его словам, поставка второго самолёта С-390 является "важной вехой" для Embraer. По мнению Боска да Коста, поставка второго самолёта данного типа обеспечит ВВС Венгрии ещё больше расширит их возможности, обеспечив превосходные характеристики, большую гибкость и сниженные затраты на жизненный цикл летательных аппаратов.

Как пишет Defense Post, согласно данным компании Embraer, венгерский флот самолётов C-390 предназначен для выполнения универсальных задач, среди которых десантные операции, поисково-спасательные работы, дозаправка в воздухе, эвакуацию и оказание гуманитарной помощи. Отмечено, что самолёты данного типа являются первыми в мире, которые могут быть быстро оснащены модулем интенсивной терапии. Это позволяет быстро переоборудовать C-390 для транспортировки пациентов, находящихся в критическом состоянии.

"Это поистине воодушевляющий и радостный момент, невероятно важное событие в развитии венгерских Военно-воздушных сил. Такого типа транспортной возможности не хватало в арсенале венгерских ВВС, но теперь она доступна. Большое спасибо всем, кто внёс свой вклад в этот процесс", – заявил министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровницкий .