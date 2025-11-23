Закон касается действий ВМС и ВВС страны в исключительной экономической зоне, где находится польская морская инфраструктура.

Депутаты польского Сейма [нижняя палата парламента, прим.] проголосовали за внесение поправок к четырём законам страны, направленных на оптимизацию деятельности военных служб, Министерства внутренних дел и администрации в акватории Балтийского моря. За поправки проголосовали 263 парламентария. Принятый законопроект имеет название "Безопасная Балтика". Согласно нему теперь ВМС и ВВС Польши могут проводить операции за пределами страны на основании решения министра обороны, а командиры кораблей и самолётов в критической ситуации могут самостоятельно принимать решение о перехвате ракеты противника. Об этом сообщает Defence24.

Корабль управления и обеспечения "Контр-адмирал X. Черницкий" ВМС Польши. Фото: Ярослав Цислак / Defence24

Заявлено, что законопроект является "ответом" на действия России в Балтийском море. Новые правила распространяются на деятельность военных, пограничной охраны и полиции на море и в воздухе в этом районе. Основная целью этих правил – мониторинг территориальных и международных вод, защита критически важной инфраструктуры: Балтийского трубопровода, газового порта, морских портов, портов, используемых для строительства ветряных электростанций, планируемой атомной электростанции, буровых платформ и линий электропередачи, проложенных по дну моря.

Отмечено, что новые правила также являются ответом на якобы спровоцированные Россией инциденты с участием военных кораблей и самолётов, которые участились после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также на деятельность так называемого "теневого флота" РФ.

Закон вводит правила, касающиеся присутствия польских воинских частей за пределами страны в рамках постоянной оперативной деятельности по мониторингу внешней безопасности Польши или в рамках передового присутствия, не требующего международного мандата. Это, в частности, касается действий польских ВМС и ВВС районах, находящихся за пределами юрисдикции других государств (исключительная экономическая зона), где расположена польская критическая морская инфраструктура, а также мониторинга угроз, патрулирования и "сдерживания".

Согласно закону, командиры кораблей и самолётов будут уполномочены применять вооружение и другие средства, если обстоятельства требуют немедленных действий. Теперь нижестоящие командиры смогут принимать решение об уничтожении "вражеской" ракеты, если дежурный офицер национальной ПВО не смог принять такое решение, например, в случае потери связи.

Заявлено, что теперь законопроект направлен в верхнюю палату парламента Польши – Сенат.