Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
MWM: Россия и Индия продолжают переговоры о лицензионном производстве Су-57 перед визитом Путина
Потенциально Нью-Дели может купить 140 самолётов данного типа.

Россия и Индия продолжают добиваться прогресса в переговорах о лицензионном производстве истребителя Су-57 на индийских предприятиях. Об этом сообщает популярный западный сетевой ресурс Military Watch Magazine.

Истребитель пятого поколения Су-57. Фото: Рособоронэкспорт

Издание отмечает, что интерес Индии к российской машине с начала года существенно вырос. Денис Алипов, посол России в Нью-Дели заметил относительно переговоров, что работа между странами ведётся по целому ряду направлений, в том числе и по платформе Су-57Э, которая в дальнейшем может быть использована индийской стороной в разработке собственного истребителя пятого поколения. Он добавил, что конкурентное преимущество России заключается в беспрецедентном уровне передачи технологий и локализации производства, что будет поддерживать инициативы "Сделано в Индии" и "Самостоятельная Индия". 

Сообщается, что переговоры между странами активизировались в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию. Также появились определённые признаки того, что Нью-Дели закажет дополнительные дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", после того как эти системы доказали свою эффективность в ходе реального боевого применения во время боевых столкновений с Пакистаном в мае текущего года.

Согласно данным индийских СМИ, сделка по истребителями Су-57Э может начаться с продажи двух эскадрилий (по 20 машин в каждой), построенных в России. А затем ещё пять аналогичных эскадрилий будут построены на территории Индии. Итого потенциально может быть продано 140 самолётов данного типа.

Сделка во многом может быть похожа на приобретение Индией истребителей Су-30МКИ. Тогда Нью-Дели изначально заказал 140 самолётов, из которых около 50 машин были построены в России, а остальные затем были собраны по лицензии на индийских предприятиях. Высокие характеристики Су-30МКИ побудили Министерство обороны Индии расширить заказ до более чем 270 машин. По мнению MWM, значительное расширение заказов на Су-57 за отметку 140 единиц также остается возможным, особенно из-за ожидаемых задержек с реализацией местной программы истребителя следующего поколения FGFA. 

В июле текущего года министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх подтвердил, что переговоры о закупках Су-57 продолжаются. Он отметил, что о их результатах СМИ узнают только тогда, когда они достигнут "ощутимой" стадии.

Россия активизировала усилия по продвижению Су-57 в Индию в феврале текущего года. В то же время США предложили Нью-Дели свои истребители F-35. Однако приобретение американских машин уже тогда считалось маловероятным из-за жёстких ограничений, которые Вашингтон налагает на использование своих боевых самолётов. В июле индийские власти сообщили Штатам, что не заинтересованы в покупке F-35.

Ранее, в мае, Россия сделала беспрецедентное предложение Министерству обороны Индии, которое включало полный доступ к исходному коду Су-57 в рамках крупной сделки по лицензионному производству. Кроме того, ещё одним фактором, делающим российский самолёт привлекательным, является то, что он прошёл реальные боевые испытания в хорошо защищённом воздушном пространстве (при противодействии современных средств ПВО и РЭБ) в ходе конфликта высокой интенсивности. Ко всему прочему, эксплуатационные расходы Су-57 сопоставимы с таковыми у Су-30МКИ. Поэтому ВВС Индии смогут перейти на новый тип без дополнительных затрат или сокращения парка самолётов.

#новости #авиация #военные новости #индия #истребители #истребители 5-го поколения #су-57э #авиационная промышленность
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
5
The National Interest: российская гидроакустическая система «Гармония» сделает океаны «прозрачными»
+
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
2
Археологи обнаружили в Польше созданный 2300 лет назад трепанационный инструмент
+
В Дубае Су-57 во время полёта показал макеты ракет Х-58УШК и РВВ-МД
+
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
2
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
+
Программисты негативно восприняли очередную попытку Microsoft прорекламировать ИИ-агентов в Windows
+
Ученые создали ткань с охлаждающим эффектом
+
BYD может представить в Европе очень компактный и доступный электромобиль Racco
+
Комету 3I/ATLAS сегодня настигло выброшенное Солнцем мощное облако плазмы
+
Германия впервые за 23 года представила новый танк собственного производства — Leopard 2A8
1
На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с ПЗРК «Игла» и ПТРК «Корнет»
2
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
2
Демонстрационный полёт индийского истребителя HAL Tejas на авиасалоне закончился падением самолёта
+
Ancient Origins: Уникальная статуэтка возрастом 12 000 лет найдена в Израиле
+
В Дубае впервые показали бомбу ВКС РФ для поражения подземных командных пунктов УПАБ-1500ТВ-Э
+
Цены на электроэнергию в Германии взлетели на 58% за один день
1
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
5

Популярные статьи

Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
1
Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать
+

Сейчас обсуждают

Baron_05
18:25
А насколько выросло количество звонков мошенников по сотовой связи?
Профессор Гарварда Леб разочарован в пресс-конференции NASA по межзвездному объекту 3I/ATLAS
corsi
18:21
2P, 4E, 4LP-E, что еще, 6 ядер залупа-Е и 8 нахер-не-надо-E?
Процессор Intel Panther Lake ES появился на фотографиях и в ранних тестах
Михаил Авраменко
18:17
Только почему-то за золото люди убивают друг друга уже не одно тысячелетие...
В Китае в провинции Ляонин обнаружили крупнейшее месторождение золота﻿
Beholdersm
18:07
Надо было в июле брать 2х32, когда комп собирал. Хотя, надеюсь, что до конца эпохи АМ5 мне и 2х16 хватит
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
Сергей Анатолич
18:02
По ходу надо подальше удалить польшу от территории России.
Парламент Польши призвал перенести российское посольство подальше от Министерства обороны
linux4ever
17:58
У них сейчас целых три восьмёрки: 8s, 8 и 8 elite.
Субфлагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 5 уступил топовому Snapdragon 8 Elite Gen 5 всего 11%
Безмолвие
17:56
твари. за 5 лет мне , не один мошеник так мне и не позвонил. но решили за нас офнуть Telegram и WhatsApp
Профессор Гарварда Леб разочарован в пресс-конференции NASA по межзвездному объекту 3I/ATLAS
NelEvg
17:44
Золото - архаизм, настоящее богатство страны - её люди! (с)
В Китае в провинции Ляонин обнаружили крупнейшее месторождение золота﻿
ФельдшеR
17:03
Чтобы бомбить минобороны удобней было? Вот это по нашему!)
Парламент Польши призвал перенести российское посольство подальше от Министерства обороны
[IRanPast]
16:51
Лечись
В Hardware Unboxed протестировали ПК с одним и двумя модулями ОЗУ и выявили падение fps в ряде игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter