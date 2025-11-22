Потенциально Нью-Дели может купить 140 самолётов данного типа.

Россия и Индия продолжают добиваться прогресса в переговорах о лицензионном производстве истребителя Су-57 на индийских предприятиях. Об этом сообщает популярный западный сетевой ресурс Military Watch Magazine.

Истребитель пятого поколения Су-57. Фото: Рособоронэкспорт

Издание отмечает, что интерес Индии к российской машине с начала года существенно вырос. Денис Алипов, посол России в Нью-Дели заметил относительно переговоров, что работа между странами ведётся по целому ряду направлений, в том числе и по платформе Су-57Э, которая в дальнейшем может быть использована индийской стороной в разработке собственного истребителя пятого поколения. Он добавил, что конкурентное преимущество России заключается в беспрецедентном уровне передачи технологий и локализации производства, что будет поддерживать инициативы "Сделано в Индии" и "Самостоятельная Индия".

Сообщается, что переговоры между странами активизировались в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию. Также появились определённые признаки того, что Нью-Дели закажет дополнительные дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", после того как эти системы доказали свою эффективность в ходе реального боевого применения во время боевых столкновений с Пакистаном в мае текущего года.

Согласно данным индийских СМИ, сделка по истребителями Су-57Э может начаться с продажи двух эскадрилий (по 20 машин в каждой), построенных в России. А затем ещё пять аналогичных эскадрилий будут построены на территории Индии. Итого потенциально может быть продано 140 самолётов данного типа.

Сделка во многом может быть похожа на приобретение Индией истребителей Су-30МКИ. Тогда Нью-Дели изначально заказал 140 самолётов, из которых около 50 машин были построены в России, а остальные затем были собраны по лицензии на индийских предприятиях. Высокие характеристики Су-30МКИ побудили Министерство обороны Индии расширить заказ до более чем 270 машин. По мнению MWM, значительное расширение заказов на Су-57 за отметку 140 единиц также остается возможным, особенно из-за ожидаемых задержек с реализацией местной программы истребителя следующего поколения FGFA.

В июле текущего года министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх подтвердил, что переговоры о закупках Су-57 продолжаются. Он отметил, что о их результатах СМИ узнают только тогда, когда они достигнут "ощутимой" стадии.

Россия активизировала усилия по продвижению Су-57 в Индию в феврале текущего года. В то же время США предложили Нью-Дели свои истребители F-35. Однако приобретение американских машин уже тогда считалось маловероятным из-за жёстких ограничений, которые Вашингтон налагает на использование своих боевых самолётов. В июле индийские власти сообщили Штатам, что не заинтересованы в покупке F-35.

Ранее, в мае, Россия сделала беспрецедентное предложение Министерству обороны Индии, которое включало полный доступ к исходному коду Су-57 в рамках крупной сделки по лицензионному производству. Кроме того, ещё одним фактором, делающим российский самолёт привлекательным, является то, что он прошёл реальные боевые испытания в хорошо защищённом воздушном пространстве (при противодействии современных средств ПВО и РЭБ) в ходе конфликта высокой интенсивности. Ко всему прочему, эксплуатационные расходы Су-57 сопоставимы с таковыми у Су-30МКИ. Поэтому ВВС Индии смогут перейти на новый тип без дополнительных затрат или сокращения парка самолётов.