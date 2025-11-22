Сайт Конференция
crazycat21
MWM: Китай испытывает новую гиперзвуковую ракету DF-27, предназначенную для борьбы с авианосцами США
В распоряжении Китая появилось средство для борьбы с кораблями потенциального противника, находящимися даже по другую сторону океана.

Немногие страны мира обладают гиперзвуковым оружием. Абсолютным лидером в данной области, безусловно, является Россия. Также гиперзвуковое оружие имеется у Китая, КНДР и Ирана. Зато Соединённые Штаты в данной сфере являются аутсайдером. Вероятно, именно по этой причине на Западе пристально следят за гиперзвуковыми технологиями своих геополитических противников.

Очередной материал, посвящённый гиперзвуковому оружию Китая, вышел на страницах популярного военно-аналитического ресурса Military Watch Magazine (MWM).

Китайская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности DF-27. Источник фото: militarywatchmagazine.com

Издание сообщает, что изображения новой китайской баллистической ракеты, предположительно, гиперзвуковой DF-27, являются свидетельством того, что она близка к принятию на вооружение либо уже находится в эксплуатации. На снимках запечатлена ракета, размещённая на большой шестиосной транспортно-пусковой установке, затянутой маскировочной сетью, во время передислокации.  

Предполагается, что данная ракета имеет дальность полёта от 5000 до 8000 тысяч километров. Таким образом, она является "средней" по дальности, поскольку находится между баллистической ракетой  DF-26 c дальностью пуска 4500 километров и межконтинентальными баллистическими ракетами Китая, нацеленными на континентальную территорию США. Несмотря на то, что потенциально DF-27 может быть использована для ударов по американским базам в Тихоокеанском регионе, в том числе на Гуаме и Гавайских островах, сообщается, что она предназначена для возможных ударов по американским кораблям в море, так же как ракеты DF-26 и DF-21D средней дальности.

MWM отмечает, что в настоящее время DF-27 является одной из трёх баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. Первой в марте 2024 года прошла лётные испытания северокорейская Hwasong-16B ("Хвасон-Б"), а в ноябре того же года в ходе реального боевого применения была испытана российская ракета "Орешник". По версии издания, Китай по-прежнему является мировым лидером в разработке гиперзвуковых планирующих боевых блоков [довольно спорное утверждение, прим.], а возможности этих изделий, продемонстрированные в хода испытаний, вызвали обеспокоенность в западном мире.

Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен в ноябре 2021 года заметил по поводу одного из таких испытаний: "Они запустили ракету большой дальности. Она облетела весь мир, спустила с неё гиперзвуковой планирующий блок, который, планируя, вернулся в Китай и поразил цель в Китае". При этом генерал тогда отметил, что блок попал точно в цель. Высокопоставленный военный назвал темпы Китая в разработке новых технологий поразительными и предупредил, что эта страна может получить возможность нанести внезапный ядерный удар по территории США.

MWM отмечает, что Китай на протяжении длительного времени был мировым лидером в разработке противокорабельных баллистических ракет, которым другие государства не уделяют должного внимания. Эти ракеты представляют достаточно серьёзную потенциальную угрозу кораблям западного военного блока на большей части акватории Тихого океана. Радиус действия этого арсенала – от западной части Тихого океана при применении DF-21D до острова Гуам в средней части Тихого океана при возможном применении DF-26. А с появлением DF-27 Китай может дотянутся до кораблей противника и за океаном.

Отмечено, что одним из недостатков новой ракеты является её зависимость от наведения со спутников или беспилотников. При их нейтрализации поражение кораблей противника превращается в достаточно сложную задачу. Однако разработка Китаем межконтинентальных самолётов-невидимок может решить данную проблему, поскольку такие крупные летательные аппараты в разведывательном исполнении (с большим количеством соответствующей аппаратуры) являются альтернативным средством наведения. 

#новости #китай #армия #оружие #военные новости #ракеты #гиперзвук #df-26 #df-27
Источник: militarywatchmagazine.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter