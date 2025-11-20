Сайт Конференция
crazycat21
Германия выпустила первый с 1992 года построенный «с нуля» танк Leopard 2A8
Только первым получателем танков нового типа является не Германия, а Норвегия.

На этой неделе немецкое представительство оборонного концерна KNDS представило первый экземпляр основного боевого танка Leopard 2A8. Танк Leopard 2 давно стал основой бронетанковых соединений более двадцати армий как Европы, так и прочих государств. Об этом сообщает Defense News.

Военнослужащие немецкого бундесвера осматривают основной боевой танк Leopard 2A8 во время выкатки первого танка Leopard 2A8 NOR для норвежской армии в ходе церемонии на заводе KNDS 19 ноября 2025 года в Мюнхене, Германия. Фото: Alexandra Beier/Getty Images

Со слов немецких военных, этот танк является новой разработкой (первый в линейке Leopard 2, построенный "с нуля", начиная с 1992 года), после нескольких модернизаций предыдущих версий. Бундесвер намеревается получить 123 единицы 70-тонных танков. Поставки намечены на период с 2027 по 2030 годы.

Среди основных особенностей новой версии танка – система активной защиты Trophy производства израильской фирмы Rafael. Заявлено, что немецкие специалисты провели испытания системы на предыдущей версии танка Leopard и приняли решение сделать её штатным оборудованием для машин новой серии.

Согласно заявлению министерства обороны Германии, Leopard 2A8 получил улучшенную броню, также были переработаны системы управления огнём и ситуационной осведомлённости экипажа.

Как и у предыдущих версий, основным вооружением новой машины является 120-мм гладкоствольная пушка производства фирмы Rheinmetall.

Первая партия танков Leopard 2A8 будет предназначена для оснащения немецкой 45-й бронетанковой бригады, дислоцированной на территории Литвы. Defense News отмечает, что развёртывание данного подразделения в прибалтийской республике является частью вклада официального Берлина в укрепление восточного фланга НАТО. Подразделение штатной численностью 5000 человек должно достигнуть полной боевой готовности в 2027 году, что по срокам совпадает с началом поставок Leopard 2A8 немецкой армии.

Помимо самой Германии танки данного типа планируют получить Литва, Чехия, Нидерланды и Норвегия.

Во всей этой истории, как ни странно, первым получателем новых машин станет не Германия, а Норвегия.

#новости #германия #военные новости #танки #бронетехника #норвегия #leopard 2a8 #knds
