Ещё одно доказательство того, что Европа настроена против России.

Европейские страны выступили против мирного плана Вашингтона для Украины, который предполагает уступки территорий и частичное разоружение. Союзники Украины считают данные условия равносильными капитуляции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, пожелавшие остаться анонимными.

Военнослужащие ВСУ. Архивное фото: © Getty Images / Libkos

Два источника, знакомые с ситуацией, рассказали, что Вашингтон дал понять Зеленскому необходимость принятия рамочного плана США по прекращению конфликта, который предусматривает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии.

Ruters отмечает, что усиление давления американской дипломатии происходит в "неловкий" для Киева момент, когда ВСУ проигрывают на фронте, а доверие населения Украины к правительству подорвано громким коррупционным скандалом. В результате последнего уже два министра были отправлены в отставку.

Агентство также отмечает реакцию Кремля на новые инициативы США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент консультации не ведутся.

"Контакты, конечно, есть, но процесса, который можно было бы назвать консультациями, нет", – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Со слов Пескова, России нечего добавить, кроме того, что президент Владимир Путин изложил во время саммита с Дональдом Трампом на Аляске в августе. Мирное соглашение должно касаться коренных причин конфликта.

Как пишет Reuters, главы МИД стран Европейского союза в ходе встречи в Брюсселе, воздержались от слишком подробных комментариев по поводу необнародованного мирного плана США. Однако они ясно дали понять, что не примут требования уступок со стороны Украины.

Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, "украинцы хотят мира – справедливого мира, уважающего суверенитет каждого...". При этом он отметил, что мир не может быть капитуляцией.

В данном случае необходимо отметить, что Барро не конкретизировал то, что он подразумевает под понятиями "суверенитет" и "справедливый мир". Во-первых, Украина давно утратила свой суверенитет и многие годы находится под внешним управлением. В третьих определение "справедливого мира" очень сильно различается у стран Западного блока, привыкшего наживаться на других, и у России. Именно Россия многие годы настаивает на справедливости, но оппоненты предпочитают этого не слышать и не видеть.