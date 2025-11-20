Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Reuters: Европа отвергает мирный план США, который вынудит Украину пойти на уступки
Ещё одно доказательство того, что Европа настроена против России.

Европейские страны выступили против мирного плана Вашингтона для Украины, который предполагает уступки территорий и частичное разоружение. Союзники Украины считают данные условия равносильными капитуляции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, пожелавшие остаться анонимными.

Военнослужащие ВСУ. Архивное фото: © Getty Images / Libkos

Два источника, знакомые с ситуацией, рассказали, что Вашингтон дал понять Зеленскому необходимость принятия рамочного плана США по прекращению конфликта, который предусматривает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии.

Ruters отмечает, что усиление давления американской дипломатии происходит в "неловкий" для Киева момент, когда ВСУ проигрывают на фронте, а доверие населения Украины к правительству подорвано громким коррупционным скандалом. В результате последнего уже два министра были отправлены в отставку.

Агентство также отмечает реакцию Кремля на новые инициативы США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент консультации не ведутся.

"Контакты, конечно, есть, но процесса, который можно было бы назвать консультациями, нет", – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Со слов Пескова, России нечего добавить, кроме того, что президент Владимир Путин изложил во время саммита с Дональдом Трампом на Аляске в августе. Мирное соглашение должно касаться коренных причин конфликта.

Как пишет Reuters, главы МИД стран Европейского союза в ходе встречи в Брюсселе, воздержались от слишком подробных комментариев по поводу необнародованного мирного плана США. Однако они ясно дали понять, что не примут требования уступок со стороны Украины.

Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, "украинцы хотят мира – справедливого мира, уважающего суверенитет каждого...". При этом он отметил, что мир не может быть капитуляцией.   

В данном случае необходимо отметить, что Барро не конкретизировал то, что он подразумевает под понятиями "суверенитет" и "справедливый мир". Во-первых, Украина давно утратила свой суверенитет и многие годы находится под внешним управлением. В третьих определение "справедливого мира" очень сильно различается у стран Западного блока, привыкшего наживаться на других, и у России. Именно Россия многие годы настаивает на справедливости, но оппоненты предпочитают этого не слышать и не видеть.

#россия #новости #украина #сша #европа #франция #в мире #мирное урегулирование
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
7
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
4
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
4
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
На выставке Dubai Airshow 2025 отметили эффективность российских БПЛА «Форпост-Р» после модернизации
+
PC Gamer назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года
+
Адвокат Айвар рассказала о возможных последствиях покупки и стриминга игр серии S.T.A.L.K.E.R. в РФ
6
В России разработали плацкартный вагон нового поколения
3
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
8
Астрономы впервые зафиксировали способный сорвать атмосферу с планеты выброс звездного вещества
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией студию GSC Game World – разработчика STALKER
4
AMD официально объявила дату презентации крупного обновления FSR 4 Redstone
5
«Ростех» отметил преимущества плоского сопла истребителя пятого поколения Су-57Э
1
В России начались продажи городского автобуса Citymax 12 от ЛиАЗа
1
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+

Популярные статьи

4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS
13
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
63
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
2
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
23
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
5
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
2

Сейчас обсуждают

linux4ever
17:54
По-умолчанию 32 битный не создаётся много лет.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Иван Казаринов
17:51
Вообще на этой презентации много интересного похоже будет,новая линейка смартов,наушники еще планш 2в1, буду ждать
Планшет Huawei MatePad Edge дебютирует 25 ноября с объемом оперативной памяти до 32 ГБ
Илья Высоцкий
17:36
Как раз обновился на 7800x3d с 5600. В паре стоит RTX 3090, давно ещё её брал.
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
Andri Klin
17:35
Хватит. Будет около 75-80 при нагрузке, но не выше. Ну и смысл разгона давно потерялся, платить стабильностью за 5-7% производительности...
Microsoft уведомляет клиентов о возможных рисках при использовании ИИ-агентов в Windows
_ErOp_
17:22
Какой в кольцевой стабилизированной системе может хаос царить? Или это считали те же имбецилы, которые заявляли, что вне солнечной системы планет нет, и утверждали это почти до двухтысячных?
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
sammievanhalen
17:21
Ты перешел с виндовс на виндовс, а не с линукс на виндовс. Так что нещитово.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Remarc
17:18
ddr4 3200 и 3600 вместо 4000-4600,у этого канала как всегда хрень обзор,можно дальше не смотреть
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
sammievanhalen
17:16
Да и то с нв в большинстве случаев все работает.
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
sammievanhalen
17:14
Больше конечно жаль Nokia с ее Symbian. Просто варварски уничтожили. Оставив взамен жалкий windowsmobile.
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
DTS
17:12
Skype к примеру.
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter