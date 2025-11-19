Они могут применяться как для подавления ПВО, так и для осуществления целеуказания для других самолётов.

На Западе традиционно пристально следят за российским вооружением, а также за теми государствами, которые его приобретают.

От внимания экспертов иностранного профильного издания Military Watch Magazine (MWM) не ускользнуло заявление, которое сделал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в ходе международного аэрокосмического салона Dubai Airshow 2025. Он заявил, что первые два истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном исполнении переданы зарубежному заказчику и уже заступили на боевое дежурство. При этом заказчик не назывался.

Истребитель Су-57. Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

В MWM предположили, что это Алжир. Данное утверждение не лишено логики, поскольку именно эта страна располагает сильнейшими ВВС в Африке и традиционно покупает российское вооружение.

Эксперты издания задаются вопросом, почему в Алжире решили целесообразным поставить на дежурство всего два истребителя до поступления новых машин. И тут же на него отвечают. Уникальные возможности Су-57 даже при наличии небольшого количества таких машин позволяют существенно усилить ударные возможности все алжирской авиации.

В настоящее время костяк ВВС Алжира составляют более 70 тяжёлых истребителей Су-30МКА поколения 4+, заказанных в 2008 году. А превосходные датчики и вооружение Су-57, а также его передовые возможности радиоэлектронной разведки и малая заметность могут значительно усилить боеспособность алжирских Су-30 и других самолётов, таких как новые истребители завоевания превосходства в воздухе Су-35 и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

В качестве примера использования небольшого количества истребителей пятого поколения для усиления боеспособности более крупной группировки самолётов четвёртого поколения стал опыт Израиля в ходе авианалётов на Иран с 13 по 24 июня текущего года. Тогда израильские ВВС использовали истребители F-35I для обеспечения работы ударных самолётов.

Офицер израильских ВВС, выступавший под псевдонимом подполковник И., заявил, что большинство вылетов F-35I были разведывательными. И эти истребители давали много информации, которой нет у других самолётов (F-16I). Истребители пятого поколения имеют множество оборудования, которого нет у более старых машин. F-35I могли определять какие ракеты летят в сторону ударной группы. И только после этого F-16I выполняли боевую задачу.

"Поэтому в нашем строю мы позволяем F-35 выйти первым, посмотреть, что происходит, собрать разведданные и информацию, передать её нам и другим самолётам, а затем мы берём эту информацию и атакуем", – сказал офицер.

В случае Алжира отсутствие бортовых систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) делает способность Су-57 собирать и обмениваться большими объёмами данных особенно ценной. Российский истребитель оснащён пятью РЛС с активными антенными решётками, распределёнными по всему фюзеляжу. Поэтому каждый Су-57 может отслеживать до 60 целей одновременно. Кроме того, малая радиолокационная заметность и возможности РЭБ дают истребителю преимущество при действиях в спорном воздушном пространстве.

MWM отмечает, что несмотря на то, что главной угрозой безопасности Алжира являются страны НАТО по всему Средиземноморью, наличие истребителей Су-57 играет важную роль при обеспечении второстепенной проблемы безопасности, а именно со стороны соседнего Марокко. Даже небольшое количество таких самолётов может быть ценно как фактор умножения силы для подавления или уничтожения марокканской системы ПВО.

\Из-за своей неспособности разместить истребительный воздушный флот, аналогичный алжирскому, Королевство Марокко вложило значительные средства в развёртывание наземных средств противовоздушной обороны. По ряду неподтверждённых сообщений, ВВС этой страны приобрели китайские системы ПВО большой дальности HQ-9B. А согласно подтверждённой информации, служба заказала у США зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot. Поскольку Су-57 уже прошёл реальные боевые испытания как средство подавления ПВО, такие истребители могут быть эффективными как при предоставлении данных о целях, так и для нанесения ударов с целью "вышибить дверь" для других самолётов ВВС Алжира.