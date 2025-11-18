Ранее две страны подписали соглашение о строительстве первой атомной подлодки для ВМС Южной Кореи.

Власти КНДР осудили недавнее соглашение, подписанное между Штатами и Южной Кореей, в рамках которого предусматривается строительство атомной подводной лодок для южнокорейских ВМС. В Пхеньяне отметили, что данная сделка приведёт к эффекту "ядерного домино". Об этом сообщает Defense Post со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выступает на пресс-конференции. Фото: Ahn Young-joon/AFP

Ли Чжэ Мён, глава Южной Кореи [Республика Корея, прим.] ранее объявил о завершении работы над долгожданным соглашением о безопасности и торговле с США, включающем планы по разработке кораблей с атомными силовыми установками. Официальный Сеул заявил, что своих получил расширенные полномочия в программах по обогащению урана и переработке отработанного топлива.

В своих первых комментариях на сделку Пхеньян, обладающий ядерным оружием, заявил, что программа строительства АПЛ для Южной Кореи является "опасной попыткой конфронтации".

"Соглашение представляет собой серьёзное событие, которое дестабилизирует ситуацию с военной безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Корейского полуострова и создаёт ситуацию невозможности ядерного контроля в глобальной сфере", – говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК/KCNA).

В Пхеньяне считают, что появление у Южной Кореи АПЛ неизбежно вызовет эффект "ядерного домино" и ещё больше раскрутит гонку вооружений. Также было заявлено, что КНДР в ответ примет более серьёзные меры в связи намерениями двух стран, направленных на конфронтацию.

Defense Post отмечает, что в октябре текущего года КНДР провела очередные испытания двигателя для баллистической ракеты, что может свидетельствовать о полноценном запуске новой МБР уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, комментарий северокорейских властей появился всего через день, после того, как Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры для предотвращения пограничных столкновений. Это первое подобное предложение за последние семь лет.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён также предложил официальному Пхеньяну провести более широкие переговоры без каких-либо предварительных условий, что резко контрастирует с более воинственной риторикой его предыдущего главы этой страны.

По мнению экспертов, намерение Сеула приобрести атомную подводную лодку негативным образом скажется на самой возможности таких переговоров.

Кроме того, в Пекине тоже продемонстрировали настороженность относительно соглашения между США и Южной Кореей. Посол Китая в Сеуле Дай Бин отметил, что сделка выходит за рамки чисто коммерческого партнёрства, поскольку затрагивает глобальный режим нераспространения, а также окажет влияние на стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.