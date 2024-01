Samsung начала тестирование One UI 6.1 на разных устройствах.

Через два дня Samsung наконец-то официально представит линейку Galaxy S24 и расскажет обо всех обновлениях, которые модели S24, S24+ и S24 Ultra принесут с собой в серию Galaxy S23 и другие старые устройства. Мы также узнаем больше об One UI 6.1, версии One UI, которая будет предустановлена на новом флагмане из коробки и будет содержать множество функций искусственного интеллекта.

One UI 6.1 появится на многих существующих смартфонах и планшетах Galaxy. В течение последних нескольких недель Samsung тестировала новое программное обеспечение для некоторых смартфонов, включая Galaxy S23 и Galaxy S22, и похоже, что сейчас компания тестирует One UI 6.1 еще на нескольких моделях.



Тестовая прошивка One UI 6.1 была обнаружена на серверах Samsung для Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy A54 и Galaxy A34. Внезапное появление прошивок для всех этих устройств говорит о том, что Samsung добилась серьезных успехов в разработке One UI 6.1.