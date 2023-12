Ноутбук является преемником Galaxy Book 2 Go.

Компания Samsung выпустила новый доступный ноутбук Galaxy Book 3 Go с операционной системой Windows 11 и поддержкой 5G. Он является преемником Galaxy Book 2 Go, который был выпущен в прошлом году. Ноутбук оснащен тем же процессором Snapdragon, что и прошлогодняя модель. Пока неясно, какими новыми функциями обладает Galaxy Book 3 Go по сравнению со своим предшественником. Можно предположить, что это просто переделанный Galaxy Book 2 Go, и он был выпущен для завершения линейки Galaxy Book 3.

Цена Galaxy Book 3 Go в Южной Корее составляет 557 700 KRW ($430), он будет доступен со 2 января 2024 года через Samsung Store (онлайн и оффлайн). Ноутбук предназначен для студентов и в качестве дополнительного ноутбука для офисных работников.

Galaxy Book 3 Go оснащён 14-дюймовым IPS LCD экраном с разрешением Full HD и антибликовым покрытием. Он оснащен веб-камерой с разрешением 720p, клавиатурой без клавиш и большим трекпадом. В нем используется процессор Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 с четырьмя ядрами CPU Cortex-A78, четырьмя ядрами CPU Cortex-A55 и графическим процессором Adreno. Этот чипсет изготовлен по 6-нм техпроцессу TSMC. Ноутбук оснащен 4 ГБ оперативной памяти LPDRRx, накопителем eUFS объемом 128 ГБ и слотом для карт памяти microSD. Он работает под управлением Windows 11 Home и обладает несколькими функциями экосистемы Galaxy, включая Buds Auto Switch, Multi Control, Second Screen и Quick Share.

Для беспроводного подключения предусмотрены технологии 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Проводные подключения включают один порт USB Type-A, два порта USB Type-C и комбинированный разъем для наушников и микрофона с разъемом 3,5 мм. Толщина Galaxy Book 3 Go составляет 15,5 мм, а вес - всего 1,43 кг. Он оснащен двойными динамиками мощностью 1,5 Вт в стереорежиме. Единственное новшество по сравнению с Galaxy Book 2 Go - возможность быстрой зарядкой мощностью 45 Вт, ноутбук может проработать до 8 часов после 30 минут зарядки.