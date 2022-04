За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

RX 6500 XT вышла в не самое простое время и была встречена крайне прохладно. Да что уж там, реакция на ее появление была скорее даже негативная. И даже после релиза и тестов подобное настроение почему-то осталось в сознании людей. Причин у этого много. Майнинговый бум, тотальный дефицит полупроводников и завышенные цены привели к тому, что стоимость видеокарты оказалась сильно выше ожидаемой и желаемой. Не только по отношению к "рекомендованной" стоимости, но и по отношению к рекомендованной стоимости одноклассников прошлого поколения, которая была ниже. Но, пожалуй, главным фактором всего негатива послужили ее на первый взгляд спорные характеристики.

Двумя основными факторами гонений на эту видеокарту стали, по моим наблюдениям, 64-битная шина видеопамяти и ограничение на четыре линии PCI-E. Негативный фон также активно поддерживался и раздувался многочисленными новостными сайтами, абсурдность содержания которых доходило порой до заочных похорон данной видеокарты на фоне условной RX 470 только лишь потому, что у последней ширина шины видеопамяти составляла аж целых 256-бит, в четыре раза больше! Да у RX 6500 XT вообще нет никаких шансов! Конечно. Нет.

Видеокарта - это сложное и комплексное решение, нельзя взять какой-то один вырванный из общей компоновки параметр и на его основе сделать какие выводы в сравнении с каким-то другим продуктом. В противном случае можно было бы предположить, что Radeon HD 2900 XT (видеокарта 2007 года) - это монстр, который обойдет любую современную видеокарту, ведь у него ширина шины видеопамяти составляют аж 512-бит, что вдвое больше, чем у современной флагманской видеокарты в лице RX 6900 XT. Конечно. Нет.

RX 6500 XT оснащена высокочастотной видеопамятью стандарта GDDR6, ее итоговая пропускная способность достигает 144 ГБ/с. Для сравнения, у видеокарты GTX 1650, оснащенную видеопамятью стандарта GDDR5 несмотря на вдвое более широкую шину в 128-бит пропускная способность ниже - 128 ГБ/с. Принципы работы памяти и работы системы с памятью тоже не стоят на месте и естественным образом развиваются. У видеокарт серии RX 6000 (основанные на архитектуре RDNA 2.0) появилась дополнительная кеш-память Infinity Cache и система низкоуровневого доступа ко всему пулу памяти видеокарты (Smart Access Memory, Resizable Bar и далее по списку, каждый производитель волен называть эту технологию по-своему, но общий смысл это не меняет). В таком контексте сравнения с видеокартами прошлого поколения по голым выдранным из контекста бумажным цифрам просто бессмысленны.

Видеокарту эту я успел приобрести до резкого скачка цен, на тот момент она мне обошлась примерно в 25 тысяч рублей. Это выше ее рекомендованной стоимости (17990 рублей), но это была ее нормальная повседневная рыночная стоимость. Примерно в эти же деньги предлагалась GTX 1050 Ti. И примерно в эти же деньги или даже дороже предлагалась GTX 1650. Стоимость GTX 1650 Super была уже значительно выше. Останавливаться на описании самой видеокарты, ее комплекта поставки и прочей вводной части не вижу смысла, тут все как и у всех. Отмечу лишь, что исполнение PULSE от компании Sapphire относится к бюджетному сегменту, но каких-либо вопросов к ее качеству или системе охлаждения здесь не возникает, выполнено все на очень хорошем уровне.

Отдельно хочется остановиться на шине PCI-E. RX 6500 XT поддерживает версию 4.0, но ограничена лишь четырьмя линиями. Это стало очередным поводом для того для негативного настроения по отношению к данной видеокарте. Стоит ли действительно так беспокоиться по этому поводу? Я неоднократно читал гневные комментарии по этому поводу по отношению к данной видеокарте. Но я ни разу не встречал таких же комментариев по отношению, например, к RX 6600 XT. Там число линий - восемь (версия тоже 4.0). Это, конечно же, вдвое выше (но все еще вдвое ниже, чем все шестнадцать линий). Но вопрос не в этом. Интерфейс PCI-E версии 4.0 обладает вдвое более высокой пропускной способностью, нежели версии 3.0. Таким образом человек, приобретающий RX 6600 XT для системы, которая не имеет поддержки последней версии интерфейса (а это, например, системы на базе процессоров Интел 10 поколения и старше) получит ту же самую пропускную способность, что и человек, приобретающий RX 6500 XT в составе более современной системы, обладающей поддержкой версии 4.0. У обоих будет 8 ГБ/с. С той разницей, что нагрузка на шину у этих видеокарт будет отличаться. RX 6600 XT обладает вдвое более высоким количеством видеопамяти (8 ГБ) и вычислительных блоков (ALU, SMT, ROP). По сути RX 6500 XT - это ровно половинка от RX 6600 XT. Это значит, что при прочих равных RX 6600 XT, в теории, потребуется "прокачивать" вдвое большее количество данных. В том числе из-за более высокой частоты кадров (и как следствие более высокой частоты запросов к новым данным). Что означает, что у более старшей видеокарты запрос и требования к пропускной способности шины PCI-E априори выше. Так что писать, что вот у этой видеокарты все плохо, а у других видеокарт все хорошо - это как-то неправильно. Стоило ли вообще заострять на этом такое внимание? Не думаю. Куда важнее конечный результат, а не бумажные сравнения. Если видеокарта в рамках своего сегмента и возможностей будет обеспечивать необходимый уровень производительности не создавая никаких сопутствующих проблем, стоило ли об этом так беспокоиться?

Думаю, что многие знают и видели мои прошлые записи, в которых уже присутствовали тесты видеокарты GTX 1650 и GTX 1650 Super. Так что вряд ли будет для кого-то сюрпризом, что сравнивать RX 6500 XT я буду именно с ними. И это наиболее, как мне кажется, логичное сравнение, учитывая их ценовое позиционирование. Напомню, GTX 1650 стоит примерно столько же, а GTX 1650 Super стоит уже заметно дороже. Таким образом мы получаем сравнение с продуктом из того же ценового сегмента и с продуктом из более дорого ценового сегмента.

Для большей наглядности и удобства я предварительно решил нарисовать простенькую табличку с основными характеристиками этих видеокарт. Данные взяты с techpowerup, в реальности в зависимости от рабочих частот они могут несколько отличаться, но общая картина будет примерно та же.

Внимательные уже наверняка обратили внимание на то, что по исполнительным блокам RX 6500 XT уступает GTX 1650 Super, однако по значениям теоретической производительности она заметно ее опережает. Все дело в тактовых частотах. Видеокарты на архитектуре RDNA 2.0 имеют очень высокие рабочие тактовые частоты. Для RX 6500 XT это значение порядка 2700 МГц. Для GTX 1650 и GTX 1650 Super оно ниже примерно на один гигагерц, примерно 1800 МГц. Это позволяет RX 6500 XT по всем параметрам довольно заметно опережать своих конкурентов. Указывать отдельно наличие у RX 6500 XT блоков Ray Accelerator считаю нецелесообразным, ибо трассировка лучей для этой видеокарты априори является излишней нагрузкой. Хотя в отдельных случаях и не сложных реализациях, конечно, попробовать будет можно. Но рассчитывать на это особенно не стоит. Скорее всего почти всегда придется жертвовать разрешением или прочими настройками качества графики. С появлением технологии FSR 2.0, возможно, станет чуть проще. Но пока что это не стоит внимания.

Все тестовые отрезки были взяты из этой записи. С настройками можно ознакомиться здесь. Все замеры производились программой FRAPS.

Выборка игровых тестов в сегодняшнем случае будет небольшой, но ее вполне достаточно для того, чтобы сформировать представление и сделать необходимые выводы.

Тестовая конфигурация выглядит следующим образом:

Core i5-11400F

ASRock B560M Pro4

32GB (4x8) Kingston HyperX (HX424C15FB2K2/16 + HX430C15FB3K2/16)

RX 6500 XT Sapphire Pulse

SSD WDS500G2B0A 500GB

NZXT S340

Cooler Master V1000

Во время тестов технология Smart Access Memory для видеокарты RX 6500 XT была включена.

Все графики были сделаны в высоком разрешении, поэтому можете смело открывать их в полным экран и в отдельном окне. Графиков будет два. Стандартные столбики со значениями минимальной, средней и максимальной частоты кадров и кривая значения частоты кадров по ходу замера в реальном времени.

Комментировать отдельно каждый график не вижу смысла, общая тенденция везде одна, а их количество не такое большое. После графиков я изложу общие мысли с некоторыми уточнениями, так будет проще и вам, и мне.

Battlefield 1





DiRT Rally









Grand Theft Auto 5









Metro Exodus









Resident Evil 2 Remake









Rise of the Tomb Raider









Результаты тестов соответствуют тому, что мы наблюдали в табличке с теоретическими характеристиками. RX 6500 XT уверенно обходит обе видеокарты конкурента, включая более дорогую GTX 1650 Super, хотя последняя в ряде игр держится крайне близко к RX 6500 XT. Такое наблюдается в Metro Exodus и Rise of the Tomb Raider. Я отдельно хотел бы отметить график линии частоты кадров, он более наглядный и лучше отражает поведение разных видеокарт в разных условиях. Например, RX 6500 XT в определенных сценах в Metro Exodus способна отрисовать заметно большую частоту кадров, но в среднем они с GTX 1650 Super показывают крайне близкие результаты. На некоторых отрезках некоторые участки, всплески, провалы или общая длина отрезка могут несколько не совпадать. Это нормально. Во-первых, потому что видеокарты основанные на разных архитектурах могут несколько по-разному реагировать на различную нагрузку. Во-вторых, некоторые места на участке замера могли проходиться чуть быстрее или медленнее. Это не влияет на общий результат, делаю я их как правило три раза подряд и различия укладываются в погрешность.

Резюмируя же в целом, результаты более чем удовлетворительные. Частота кадров во всех протестированных играх держится на высоком уровне с определенным запасом. Некоторые игры можно запустить даже в более высоких разрешениях. Особенно если немножко поиграться с настройками. Например, в Grand Theft Auto 5 на настройках Very High с масштабом разрешения равным х1.5 (что в результате дает нам разрешение 2880x1620, а это даже больше, чем 1440p) я получил в среднем 60-70 кадров. В киберспортивных играх мы получим значения в несколько сотен FPS. Например, в Heroes of the Storm это значение выше 200 кадров в секунду на максимальных настройках. Подобные результаты и уверенное доминирование данной видеокарты над двумя своими конкурентами особенно забавно смотрится на фоне до сих пор встречающихся комментариев в интернете содержание которых сводится к тому, что лучше взять 1650, нежели "этот огрызок с 64-битной шиной".

Можно ли назвать эти результаты удовлетворительными? Более чем. Сказалась ли узкая шина в 64-бита или ограничение по линиям PCI-E видеокарты на итоговую производительности и способность конкурировать с другими видеокартами? Нисколько. Напротив - видеокарта уверенно одержала победу над своими конкурентами. Так стоило ли разводить весь этот шум на тему узкой шины памяти или ограничения по линиям PCI-E? Очевидно, что нет. К сожалению, людям свойственно раздувать излишний шум, верить громким заголовкам и делать поспешные выводы.

Также определенный шум в интернете можно было наблюдать по поводу отсутствия у данной видеокарты аппаратных энкодеров. Многие до конца не разобравшись уже начали писать гневные сообщения о том, что на этой видеокарте даже YouTube нормально нельзя посмотреть. Это не так. Видеокарта имеет аппаратные дэкодеры всех основных форматов и без проблем воспроизводит все доступные видеофайлы. Исключение составляет кодек AV1. Люди на самом деле просто спутали энкодеры и дэкодеры. Энкодеры - сжимают видеопоток. Они нужны, например, для стриминга или записи. Да, эта видеокарта не умеет аппаратно сжимать видеопоток. А в драйверах отсутствует фирменный пункт AMD Relive, который присутствует на всех видеокартах с поддержкой аппаратного энкодера. Проблема ли это для среднестатистического пользователя? Едва ли.

Подводя итог. Видеокарта в рамках своей ценовой ниши и условий, в которых она появилась, а также ценовой политики конкурента, определенно вышла удачной. Уровень шума конкретно этой видеокарты можно назвать умеренным, он отчетливо слышен, но не его нельзя назвать громким или навязчивым. Без нагрузки или под незначительной нагрузкой (к таковым в том числе могут относиться и не сильно требовательные игры) видеокарта работает в пассивном режиме, впрочем это уже давно стало стандартом. Отмечу лишь, что при достижении необходимой целевой температуры вентиляторы стартуют не плавно с низких оборотов, а наоборот, резко раскручиваются с последующим снижением до необходимых оборотов. Происходит это быстро и какого-то дискомфорта не доставляет. Температура графического процессора под нагрузкой держится в диапазоне 60-65 градусов, значения Hot Spot и видеопамяти могут достигать значений в 80 градусов, что является нормой. Собрана видеокарта хорошо, в руках держать приятно, имеется бэкплейт, а на винтах имеются аж две гарантийные пломбы. Прошу прощения за то, что не раскрыл многие другие аспекты, как, например, разгонный потенциал или возможности андервольтинга. Возможно, этому я как-нибудь в свободное время посвящу отдельный материал. Пока что это просто не вызывает какого-то интереса у меня самого, потому не хочется тратить на это время. Эта видеокарта хорошо работает в состоянии "из коробки" и не требует "доработки напильником".