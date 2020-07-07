Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, раскладной туристический стул и многое другое
Беспроводные наушники
Сегодня хочу начать свою подборку с полюбившихся многим беспроводных наушников. Данная модель наушников обеспечивает отличное качество звука. Также имеется удобные сенсорные кнопки с каждой стороны, которые поддерживают команды воспроизведения, паузы и ответ на телефонные звонки. На одном заряде наушники работают до 3 часов, а с учетом подзарядки от кейса 18 часов.
US $24.30
Зарядный кабель для телефона
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Данная модель зарядного кабеля со светодиодным индикатором. При заказе можно выбрать разъем, который подойдет к вашему смартфону, а также длину кабеля. У продавца в наличии имеются кабеля длиной от 1 до 2 метров, что очень удобно при зарядке. В данном изделии хорошо сочетается цена и качество товара, товар был заказан более 8500 раз.
US $0.62 - 1.80
Раскладной туристический стул
Собрались на отдых или рыбалку тогда вам не обойтись без раскладного стульчика. Данная модель стула изготовлена из плотного качественного материала, а его основание алюминиевое. Размер стула 56х60х65 сантиметров. Стул очень удобный прост в эксплуатации, лёгкий по весу. Продавец отправляет товар в качественной плотной упаковке. Товар имеет небольшое количество отзывов, но все положительные.
US $28.80 - 29.34
Насадка для душа
Данная модель насадки для душа идеально скрасит обычное купание в душе. Товар изготовлен из качественных материалов, которые покрыты хромом. Насадка имеет три режима распыления воды, есть кнопка остановки душа, что очень удобно при купании. Товар имеет большое количество положительных отзывов у покупателей.
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US $6.99 - 13.45
Беспроводная колонка
Беспроводная колонка имеет стильный дизайн, она комфортная и приятная на ощупь. Данная модель имеет отличное качество звука. В товаре хорошо сочетается цена и качество. Продавец предлагает несколько вариантов цветовой гаммы на ваш выбор. Купив данную модель можно не только слушать музыку, но и радио. В комплект входит USB кабель и ремешок для ношения.
US $15.82 - 25.98
Отпариватель для одежды
Фирма TINTON LIFE предлагает ручной отпаривать для одежды. Данная модель очень удобная для поездок на отдых и командировок с ним вы всегда будите выглядеть элегантно. Отпариватель выполняет три функции, а также имеют разные насадки в наборе. Товар имеет европейский сертификат качества.
US $28.00
Сушилка для продуктов
Любите все делать своими руками, тогда данная продукция для вас. Сушилка для фруктов и трав имеет пять контейнеров для продуктов. Сушка происходит в режиме от 35 до 70 градусов. Сушить можно не только ягоды, овощи и фрукты, а также грибы, хлеб, и даже рыбу и мясо. Для каждого продукта свой температурный режим сушки. Сушилка очень компактная и проста в использовании.
US $41.83
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