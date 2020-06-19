Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лазерный уровень, сабельная пила и многое другое
Лазерный уровень
Лазерный уровень является незаменимым помощником при любом ремонте. В использовании он прост и удобен, работает практически без погрешностей. Уровень имеет вертикальные и горизонтальные лучи зеленого цвета. При помощи кронштейна, лазерный уровень можно установиться на разную высоту. Также уровень можно использовать со штативом. На данную модель почти 6000 заказов и много реальных отзывов.
US $47.26 - 94.94
Люминесцентная полоса
US $1.38 - 3.16
Деревянные часы
Это оригинальный будильник в деревянным корпусом и с голосовым управлением. Модель имеет светодиодный дисплей. Имеется встроенный аккумулятор, а также может питаться от USB кабеля, которой идет в комплекте. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы. Часы также отображают окружающую температура, а также текущую дату.
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US $7.83 - 11.59
Беспроводной дверной звонок
Данная модель звонка имеет тридцать восемь мелодий, трёхступенчатый регулятор громкости. При нажатии на звонок срабатывает привлекательная синяя подсветка. Звонок с кнопкой сопрягается по беспроводной связи и работает на расстоянии до 300 метров. Звонок хорошего качества и идеально подойдет для дома, гостиницы и других помещений.
рекламаUS $6.84 - 14.04
Зарядное устройство
Данная модель зарядного устройства имеет три выхода USB с общей мощностью в 30W. Это универсальная быстрая зарядка для любого смартфона или других устройств. Товар пользуется большим покупательским спросом и был заказан более 10700 раз. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.
US $4.90
Сабельная пила
Для тех, кто все делает своими руками, данная сабельная пила незаменимый помощник. Пила распилит любое дерево, для этого у нее в наборе есть различные сменные пилы. Работает от напряжения 220В. Пила простоя и надежная, а на данный момент она уже проверена реальными покупателями.
US $16.96 - 41.85
Щетка для мытья окон
Фирма SDARISB предлагает щетку для мытья окон, которая облегчит вашу работу. Данная модель для двустороннего мытья окон. В щетках имеются магниты разной мощности на ваш выбор, магниты выбираются в зависимости от толщины вещего стеклопакета. С щеткой вы моете окна быстро и эффективно, имеется также специальный фиксатор для удобной и быстрой смены насадок.
US $7.93 - 23.07
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