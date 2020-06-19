Лазерный уровень

Лазерный уровень является незаменимым помощником при любом ремонте. В использовании он прост и удобен, работает практически без погрешностей. Уровень имеет вертикальные и горизонтальные лучи зеленого цвета. При помощи кронштейна, лазерный уровень можно установиться на разную высоту. Также уровень можно использовать со штативом. На данную модель почти 6000 заказов и много реальных отзывов.

US $47.26 - 94.94

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Люминесцентная полоса

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Делаете ремонт в доме, хотите, что необычное и оригинальное, тогда люминесцентная полоса то, что нужно. Полоса поглощает дневной свет и потом светится в темноте. Изделие изготовлено из экологически чистого материала. Наноситься на идеально чистое место, гладкие поверхности, можно на стены, окна, шкафы. Продавец предлагает два варианта товара длиной 140 и 400 сантиметров и шириной 2 сантиметра.

US $1.38 - 3.16

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Деревянные часы

Это оригинальный будильник в деревянным корпусом и с голосовым управлением. Модель имеет светодиодный дисплей. Имеется встроенный аккумулятор, а также может питаться от USB кабеля, которой идет в комплекте. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы. Часы также отображают окружающую температура, а также текущую дату.

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US $7.83 - 11.59

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Беспроводной дверной звонок

Данная модель звонка имеет тридцать восемь мелодий, трёхступенчатый регулятор громкости. При нажатии на звонок срабатывает привлекательная синяя подсветка. Звонок с кнопкой сопрягается по беспроводной связи и работает на расстоянии до 300 метров. Звонок хорошего качества и идеально подойдет для дома, гостиницы и других помещений.

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US $6.84 - 14.04

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Зарядное устройство

Данная модель зарядного устройства имеет три выхода USB с общей мощностью в 30W. Это универсальная быстрая зарядка для любого смартфона или других устройств. Товар пользуется большим покупательским спросом и был заказан более 10700 раз. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

US $4.90

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Сабельная пила

Для тех, кто все делает своими руками, данная сабельная пила незаменимый помощник. Пила распилит любое дерево, для этого у нее в наборе есть различные сменные пилы. Работает от напряжения 220В. Пила простоя и надежная, а на данный момент она уже проверена реальными покупателями.

US $16.96 - 41.85

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Щетка для мытья окон

Фирма SDARISB предлагает щетку для мытья окон, которая облегчит вашу работу. Данная модель для двустороннего мытья окон. В щетках имеются магниты разной мощности на ваш выбор, магниты выбираются в зависимости от толщины вещего стеклопакета. С щеткой вы моете окна быстро и эффективно, имеется также специальный фиксатор для удобной и быстрой смены насадок.

US $7.93 - 23.07

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