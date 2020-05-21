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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: декоративная лампа, уличный светильник и многое другое

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Светодиодная лента

Сегодня хочу начать подборку со светодиодной ленты с дистанционным управлением. Данная лента идеально подойдет, чтобы украсть ваш телевизор, комнату, а также для промышленного декоративного освещения. Продавец предлагает полосы от 1 до 5 метра длиной. Лента водонепроницаемая и имеет самоклеящуюся поверхность для легкого нанесения на любую чистую плоскость.

US $3.57 - 16.24

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Декоративная лампа

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Хотите создать больше уюта и комфорта, тогда декоративная светодиодная мини-лампа для вас. Работает от любого USB разъема, легко и просто устанавливается. Данная лампа имеет RGB светодиоды, которые переливаются под музыку благодаря встроенному микрофону.

US $1.82

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Уличный светодиодный светильник

Данная модель светильника предназначена для улицы. Светильник с дистанционным управлением, которое поможет настраивать режимы и яркость свечения. Светильник легко и просто устанавливается и имеет поворотный кронштейн, который может вращаться на 180 градусов по двум осям. Светильник имеет датчик движения, а также стоит отметить, что товар имеет европейский сертификат качества.

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US $11.64 - 28.87

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Увлажнитель воздуха

Этот компактный увлажнитель воздуха может помочь вам решить проблему сухости в автомобиле или в офисе. У него есть функция таймера, а также приятная светодиодная подсветка.  Увлажнитель простой и надежный, и однозначно справится с увлажнением небольшого помещения, также его можно использовать как ночник.

US $8.35

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Кабель для зарядки

Хочу предложить вам кабель для зарядки одновременно трех гаджетов от одного USB порта. Это довольно удобно, если вам одновременно нужно зарядить несколько устройств, а у вас в наличие одна мощная зарядка. Кабель можно заказать длиной 0,3 и 1,2 метра. Сам кабель прочный и имеет нейлоновую оплетку.

US $2.39 - 2.99

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Женские босоножки

Данная модель босоножек на платформе из джинсовой ткани станет хорошим решением для лета. Продавец предлагает три цвета на выбор и имеется таблица размеров по которой вы подберете необходимый вам товар. Босоножки легкие и качественные.

US $7.18 - 15.89

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Велосипедный компьютер

Велосипедный компьютер водонепроницаемый с большим дисплеем на 2,8 дюйма с подсветкой. Данная модель компьютера может измерять температур, скорость и расстояние, она проста в установке и в пользовании. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество, а продавец имеет хороший рейтинг.

US $8.92 - 17.79

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Опричник
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1,5 кг, это не много. Мой кулер 1,2 кг весит. И он с "вертушкой". Я как-то раз, забыл её подключить :-)
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E1nher1
15:29
Та можно было и на сандале моем сидеть с частотой в 5 Ггц. Тоже 4 быстрых ядра, но кэша маловато, да память медленная чуть.
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
Максим Ковальчук
15:24
"тактовая частота Infinity Fabric (FCLK) процессоров "Renoir", по слухам, увеличение до 2000 МГц, что на 200 МГц быстрее" так то она отлично работает на 1900, практически на любой материнке...
Инженерные образцы AMD Ryzen 4000 находятся уже на одном уровне по производительности с Zen 2 процессорами
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