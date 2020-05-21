Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: декоративная лампа, уличный светильник и многое другое
Светодиодная лента
Сегодня хочу начать подборку со светодиодной ленты с дистанционным управлением. Данная лента идеально подойдет, чтобы украсть ваш телевизор, комнату, а также для промышленного декоративного освещения. Продавец предлагает полосы от 1 до 5 метра длиной. Лента водонепроницаемая и имеет самоклеящуюся поверхность для легкого нанесения на любую чистую плоскость.
US $3.57 - 16.24
Декоративная лампа
US $1.82
Уличный светодиодный светильник
Данная модель светильника предназначена для улицы. Светильник с дистанционным управлением, которое поможет настраивать режимы и яркость свечения. Светильник легко и просто устанавливается и имеет поворотный кронштейн, который может вращаться на 180 градусов по двум осям. Светильник имеет датчик движения, а также стоит отметить, что товар имеет европейский сертификат качества.
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US $11.64 - 28.87
Увлажнитель воздуха
Этот компактный увлажнитель воздуха может помочь вам решить проблему сухости в автомобиле или в офисе. У него есть функция таймера, а также приятная светодиодная подсветка. Увлажнитель простой и надежный, и однозначно справится с увлажнением небольшого помещения, также его можно использовать как ночник.
US $8.35
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Кабель для зарядки
Хочу предложить вам кабель для зарядки одновременно трех гаджетов от одного USB порта. Это довольно удобно, если вам одновременно нужно зарядить несколько устройств, а у вас в наличие одна мощная зарядка. Кабель можно заказать длиной 0,3 и 1,2 метра. Сам кабель прочный и имеет нейлоновую оплетку.
US $2.39 - 2.99
Женские босоножки
Данная модель босоножек на платформе из джинсовой ткани станет хорошим решением для лета. Продавец предлагает три цвета на выбор и имеется таблица размеров по которой вы подберете необходимый вам товар. Босоножки легкие и качественные.
US $7.18 - 15.89
Велосипедный компьютер
Велосипедный компьютер водонепроницаемый с большим дисплеем на 2,8 дюйма с подсветкой. Данная модель компьютера может измерять температур, скорость и расстояние, она проста в установке и в пользовании. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество, а продавец имеет хороший рейтинг.
US $8.92 - 17.79
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