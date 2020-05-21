Светодиодная лента

Сегодня хочу начать подборку со светодиодной ленты с дистанционным управлением. Данная лента идеально подойдет, чтобы украсть ваш телевизор, комнату, а также для промышленного декоративного освещения. Продавец предлагает полосы от 1 до 5 метра длиной. Лента водонепроницаемая и имеет самоклеящуюся поверхность для легкого нанесения на любую чистую плоскость.

US $3.57 - 16.24

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Декоративная лампа

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Хотите создать больше уюта и комфорта, тогда декоративная светодиодная мини-лампа для вас. Работает от любого USB разъема, легко и просто устанавливается. Данная лампа имеет RGB светодиоды, которые переливаются под музыку благодаря встроенному микрофону.

US $1.82

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Уличный светодиодный светильник

Данная модель светильника предназначена для улицы. Светильник с дистанционным управлением, которое поможет настраивать режимы и яркость свечения. Светильник легко и просто устанавливается и имеет поворотный кронштейн, который может вращаться на 180 градусов по двум осям. Светильник имеет датчик движения, а также стоит отметить, что товар имеет европейский сертификат качества.

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US $11.64 - 28.87

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Увлажнитель воздуха

Этот компактный увлажнитель воздуха может помочь вам решить проблему сухости в автомобиле или в офисе. У него есть функция таймера, а также приятная светодиодная подсветка. Увлажнитель простой и надежный, и однозначно справится с увлажнением небольшого помещения, также его можно использовать как ночник.



US $8.35

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Кабель для зарядки

Хочу предложить вам кабель для зарядки одновременно трех гаджетов от одного USB порта. Это довольно удобно, если вам одновременно нужно зарядить несколько устройств, а у вас в наличие одна мощная зарядка. Кабель можно заказать длиной 0,3 и 1,2 метра. Сам кабель прочный и имеет нейлоновую оплетку.

US $2.39 - 2.99

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Женские босоножки

Данная модель босоножек на платформе из джинсовой ткани станет хорошим решением для лета. Продавец предлагает три цвета на выбор и имеется таблица размеров по которой вы подберете необходимый вам товар. Босоножки легкие и качественные.

US $7.18 - 15.89

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Велосипедный компьютер

Велосипедный компьютер водонепроницаемый с большим дисплеем на 2,8 дюйма с подсветкой. Данная модель компьютера может измерять температур, скорость и расстояние, она проста в установке и в пользовании. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество, а продавец имеет хороший рейтинг.

US $8.92 - 17.79

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