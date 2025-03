Несмотря на успешный 2024 год, CD Projekt RED не торопится с релизом The Witcher 4. Однако фанатам «Ведьмака» предстоит долгое ожидание, так как релиз четвертой части запланирован на 2027 год или позже.

Источник изображений: CD Projekt Red

Польская студия CD Projekt RED объявила, что релиз долгожданной игры The Witcher IV состоится не раньше 2027 года. Это заявление прозвучало во время финансовой конференции по итогам 2024 года. Таким образом, поклонникам серии придется запастись терпением, несмотря на эффектный трейлер, представленный на The Game Awards 2024, пишет Wccftech.

По словам представителей компании, точная дата выхода пока не раскрывается, но уже известно, что игра не появится в рамках первого этапа мотивационной программы, который завершается 31 декабря 2026 года. Такое решение объясняется масштабами разработки и стремлением студии поддерживать высокое качество продукта.

Интересно, что The Witcher IV и The Elder Scrolls VI, разрабатываемая Bethesda, могут выйти примерно в одно и то же время. Учитывая, что Starfield был выпущен в сентябре 2023 года, а Bethesda обычно тратит около четырех лет на разработку новых игр, её фэнтезийная RPG может дебютировать в 2027 году.

CD Projekt RED также поделилась новыми подробностями о The Witcher IV. Главной героиней игры станет Цири (Cirilla Fiona Riannon), как и предполагали многие фанаты после завершения предыдущей части. Её озвучит другая актриса – Сиара Беркли (Ciara Berkeley), заменившая Джо Уайатт (Jo Wyatt). Разработчики отмечают, что смена протагониста позволит игрокам глубже влиять на развитие сюжета, ведь Цири только начинает свой путь ведьмака, в отличие от опытного Геральта.

Кроме того, студия подтвердила, что в игре появятся супер увлекательные и значимые романтические линии. Также будет представлена карточная игра Гвинт, которая уже стала неотъемлемой частью серии. По масштабам The Witcher IV будет сопоставима с The Witcher III: Wild Hunt, но разработчики делают упор на качество контента, а не на его количество.

Несмотря на отсутствие крупных релизов в 2024 году, финансовые показатели CD Projekt RED остаются сильными. Выручка компании составила почти $260 млн, а чистая прибыль стала третьей по величине за всю историю студии.

Также стало известно, что CD Projekt RED приобретёт 100% акций американской студии The Molasses Flood, которая работает над спин-оффом The Witcher под кодовым названием Project Sirius. После завершения сделки The Molasses Flood полностью войдет в состав CD Projekt RED, что позволит более эффективно управлять разработкой новой игры.