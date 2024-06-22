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Gorovic
Благодаря новому закону ЕС в App Store повится сервис Antstream с ретро-играми
Сервис Antstream с подборкой легендарных хитов игровой индустрии станет доступен на iOS после смягчения правил App Store.

                                                         Источник изображения: Antstream

После принятия Закона о цифровых рынках (DMA) на территории Евросоюза, который должен обеспечить честную конкуренцию на цифровых платформах, компании Apple пришлось пойти на уступки и разрешить публикацию в своем магазине приложений App Store для игр со сторонних облачных сервисов. 

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Это решение стало следствием давления со стороны регуляторов и разработчиков приложений, требовавших от Apple более открытой политики в отношении сторонних площадок. Ранее компания строго контролировала, какие именно приложения попадают в ее магазин, что вызывало недовольство участников рынка.

Первым бенефициаром этих изменений станет Antstream - сервис подписки на классические ретро-игры. Этот сервис уже достаточно давно присутствует на таких платформах как Xbox, Windows, Android и устройствах Amazon. Однако до сих пор компания Apple блокировала его появление в App Store из-за собственной политики в отношении игровых сервисов.

Теперь, в условиях нового регулирования цифровых рынков ЕС, Antstream наконец-то получил возможность выйти и на iOS. Сообщается, что приложение Antstream для iPhone и iPad появится в App Store уже на следующей неделе, что открывает доступ к сервису миллионам владельцев гаджетов Apple.

В каталоге Antstream насчитывается более 1300 классических игр, среди которых такие культовые хиты как Missile Command, Sam & Max Hit the Road, Asteroids и Super Star Wars: Return of the Jedi. Это настоящая цифровая сокровищница для поклонников ретро-игр. Библиотека в целом впечатляет своим разнообразием, в ней представлены как аркадные хиты вроде Pac-Man и Space Invaders, так и игры с популярных домашних платформ - Commodore 64, ZX Spectrum, Sega Mega Drive и других. 

Ранее на устройствах iOS были доступны эмуляторы классических приставок и игровых автоматов, такие как Delta, RetroArch и PPSSPP. Однако у них есть существенный недостаток - они используют нелегальные копии игр.

Что касается ценовой политики, то по случаю запуска сервиса на iOS разработчики предлагают выгодные условия подписки для владельцев iPhone и iPad. В течение первого периода пользователи смогут оформить доступ к коллекции классических игр Antstream по сниженной цене за $3.99 в месяц или $29.99 за год. В дальнейшем тарифы будут повышены до $4.99 в месяц или $39.99 за год.

#apple #app store #antstream
Источник: 3dnews.ru
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