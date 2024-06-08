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Gorovic
Яндекс модернизировал свой переводчик с помощью YandexGPT
Применение технологий искусственного интеллекта позволило компании значительно улучшить работу одного из ключевых сервисов.

                                                                Источник изображения: Яндекс

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Компания Яндекс анонсировала значительное улучшение качества работы своего сервиса машинного перевода "Яндекс Переводчик". Этого удалось достичь благодаря дополнительному обучению нейросети сервиса.

В результате проведенной модернизации, "Переводчик" стал лучше понимать контекст фраз, точнее интерпретировать смысл идиоматических выражений и профессиональных терминов. Кроме того, обновленный сервис продемонстрировал более качественную работу с длинными текстами и стал лучше устанавливать логические связи между предложениями.

Еще одним важным нововведением является способность "Переводчика" определять профессиональную направленность переводимого текста и в случае необходимости, оставлять в переводе без изменений специализированные термины, что важно для повышения точности передачи смысла для узкопрофессиональных материалов.

Напомним, что Яндекс начал активно применять технологии искусственного интеллекта в своем сервисе машинного перевода в 2018 году. Изначально для этих целей использовалась относительно простая нейросеть, которая, тем не менее, была способна обрабатывать большие переводы в режиме реального времени.

В отличие от первой нейрости, языковая модель YandexGPT ориентирована на генерацию сложных, стилистически разнообразных текстов с использованием специфической терминологии. Именно поэтому разработчики Яндекса решили задействовать возможности YandexGPT для усовершенствования работы нейросети-переводчика.

Для решения этой задачи инженеры компании подготовили специализированную версию языковой модели, оптимизированную специально для перевода текстов. ИИ-модель проанализировала большой объём текстов на русском и английском языках, что позволило лучше изучить лексику и грамматические особенности этих языков.

После этого, YandexGPT прошла тонкую настройку уже конкретно для выполнения задач перевода. На заключительном этапе дополнительного обучения, оценивалось качество перевода с присвоением баллов от лучших результатов к худшим.

По завершении процесса "дообучения" нейросети-переводчика с использованием возможностей YandexGPT, специалисты Яндекса провели сравнительное тестирование обновленной и предыдущей версий сервиса. Для этого были привлечены эксперты, владеющие русским и английским языками. По результатам тестирования обновленный переводчик показал лучший результат в 57% случаев.

Усовершенствованная на основе возможностей YandexGPT нейросеть уже внедрена в работу сервисов "Яндекс.Переводчик", поисковой системы Яндекса и службы перевода видео в браузере "Яндекс.Браузер".

#яндекс #yandex #yandexgpt
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