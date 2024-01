Это первый портативный ПК в серии Next не принадлежащий Valve.

Ayaneo, китайский производитель портативных ПК, представил новую модель в серии Next "Next Lite". Отличительной чертой этой модели является использование операционной системы SteamOS на основе Debian Linux, разработанной когда-то дистрибьютором компьютерных игр компанией Valve. Однако теперь, это первый "не Valve-продукт", который использует SteamOS в качестве операционной системы для портативного ПК, но уже без участия Valve.

Next Lite оснащен экраном диагональю 7 дюймов с разрешением Full HD, аккумулятором емкостью 47 Втч и предположительно большим процессором, чем у Next AMD Ryzen 7 5825U. Другие характеристики пока не известны, но новая конфигурация позволит запускать современные игры с высокими настройками графики.



Операционная система SteamOS

SteamOS - это операционная система, разработанная Valve для использования на Steam Deck, портативном ПК, который был выпущен в феврале 2022 года. SteamOS основан на Linux и предназначен для запуска игр из магазина Steam. До этого момента SteamOS использовался только на устройствах Valve.

Ayaneo решил использовать SteamOS в своем Next Lite, чтобы предоставить пользователям доступ к обширной библиотеке игр Steam на портативном устройстве. Поскольку Steam Deck получил положительные отзывы от критиков и пользователей, то Ayaneo не преминул воспользоваться успехом этой OS.

Интересно, что у Ayaneo есть несколько других моделей в своей серии Next, но Next Lite - это первая модель, которая использует SteamOS. Остальные модели используют операционную систему Windows 10.



Next Lite будет доступен для предзаказа в начале 2024 года. Цена еще не объявлена, но компания заявила, что она будет ниже, чем у других моделей в серии Next. О чем говорит и название "Next Lite" - немного меньше (но зато экономичнее).

Представление Ayaneo Next Lite - это важный момент для мировой индустрии игровых устройств. Это показатель того, что другие производители начинают использовать SteamOS в своих продуктах, что может способствовать расширению рынка портативных игровых устройств. Кроме того, использование SteamOS на Next Lite может привести к увеличению числа игр, которые можно запускать на портативных устройствах, что делает их более привлекательными для геймеров.

Однако, отметим, что использование SteamOS на Next Lite ограничит к некоторым играм доступ по причине того, что эти игры просто не поддерживают данную операционную систему.

Невысокая цена и мощная конфигурация ПК Next Lite делают его привлекательным для потребителей, которым удобнее играть в игры на портативном устройстве.