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Gorovic
Mortal Kombat 1 призовет Куан Чи в свой состав 14 декабря
Вышел официальный геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 Quan Chi

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Warner Bros. Games сегодня выпустила новый трейлер геймплея Mortal Kombat 1, в котором рассказывается о Куан Чи (Quan Chi), новейшем бойце, который присоединится к основному составу 14 декабря в рамках периода раннего доступа для владельцев Kombat Pack, а 21 декабря поступит и в широкую продажу.

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Куан Чи родился на каторжных работах в шахте Внешнего мира. У него не было будущего, только гарантия верной смерти в темных туннелях. Опасаясь за свою жизнь после предательства товарищей по шахте, Куан Чи был спасен таинственной благодетельницей, которая в обмен на его службу предложила освободить его из шахт и обучить темной магии. Теперь, владея самым мерзким колдовством, он вместе с Шанг Цунгом замышляет покорить все королевства. В новом видеоролике Куан Чи демонстрирует свои некромантские способности и манипуляции с порталами, а также способность вызывать черепа, скелеты и демонов из преисподней для разрушительных атак.

Кроме того, в трейлере впервые показан Хамелеон, новый боец Камео из DLC, который может помогать с помощью различных приемов. Хамелеон будет доступен в составе Kombat Pack и отдельно в январе 2024 года. Также зрители смогут увидеть Миротворца, приглашенного персонажа из фильма DC "Отряд самоубийц" и серии "Миротворец" на канале Max. Миротворец в Mortal Kombat 1 будет озвучен и похож на актера Джона Сину и станет доступен в составе Kombat Pack в феврале 2024 года.

Кроме того, 14 декабря в Mortal Kombat 1 появится Season of the Cryomancer - это совершенно новый сезон, посвященный появлению Sub-Zero в качестве главного босса в режиме Invasions. В Season of the Cryomancer игроков ждут новые испытания, сюжетные элементы и битвы с боссами, а также более 150 сезонных наград, которые можно получить в Invasions и Kombat League.

Mortal Kombat 1 Kombat Pack включает в себя скин персонажа Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа (доступен сейчас); недельный ранний доступ к шести новым игровым персонажам - Омни-Ман (доступен сейчас), Куан Чи (14 декабря), Миротворец (февраль 2024 года), Эрмак, Гомеланд и Такеда Такахаси, а также пять новых бойцов Камео (даты выхода новых персонажей и Камео еще не подтверждены). Посмотреть трейлер можно по ссылке.


Как поиграть в Mortal Kombat 1 из России:

1. Заходите в настройки сети своего ПК, PS5 или Xbox Series.
2. Вручную прописываете следующие параметры DNS: 176.99.11.77 в качестве основного сервера, а дополнительный сервер указываете 80.78.247.254. 

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Данную информацию опубликовал сайт Sport-express (сентябрь 2023). 

#mortal kombat 1 #quan chi
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